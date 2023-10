WASHINGTON — Le Bureau de protection financière des consommateurs a proposé jeudi un nouvelle règle accroître la concurrence entre les banques en exigeant le transfert des données des clients sur demande.

La règle sur les droits en matière de données financières personnelles garantirait le droit légal des consommateurs à leur historique de compte courant et prépayé, de carte de crédit et de portefeuille numérique et exigerait un partage gratuit de données entre les institutions financières, selon un communiqué. Il comprend également des restrictions sur la monétisation des données sensibles des consommateurs par les banques et les entreprises technologiques et permet aux clients de révoquer l’accès à leurs données.

« En ce qui concerne notre vie financière, une poignée de très grandes banques et sociétés financières contrôlent une grande partie du marché », a déclaré le directeur du CFPB. Rohit Chopra a déclaré aux journalistes jeudi. « Cela a laissé de nombreuses familles avec moins d’options viables, et de nombreuses personnes se sentent coincées avec le fournisseur pour lequel elles ont souscrit il y a des années et des années. »

Si elle est adoptée, la règle réactiverait une loi de 2010. Loi Dodd-Frank charger le CFPB en garantissant une concurrence loyale pour les produits financiers destinés aux consommateurs. Le bureau a lancé cette politique plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un ensemble d’initiatives introduites par l’administration Biden visant à réprimer les soi-disant frais indésirables.

« La concrétisation de cette disposition légale de 2010 peut conduire à un système bancaire et financier plus ouvert où les consommateurs peuvent facilement changer de banque, échapper aux frais indésirables et obtenir un meilleur service plutôt que de se sentir pris pour acquis », a déclaré Chopra.

Chopra a déclaré que les marchés du crédit à la consommation, comme les cartes de crédit et les comptes de dépôt, peuvent attirer des clients avec des offres de taux temporaires, mais « rendent le changement vraiment difficile d’un point de vue bureaucratique ».

Certaines banques ne paient également que 0,01 % d’intérêt sur les comptes bancaires, a-t-il ajouté, tandis que leurs concurrentes proposent des taux beaucoup plus élevés.

« Si le changement était plus facile, les Américains pourraient gagner des milliards de dollars de plus en intérêts chaque année », a déclaré Chopra.

La règle exempterait les petites banques et coopératives de crédit qui n’ont pas d’interface numérique avec leurs clients.

Lael Brainard, directrice du Conseil économique national, a félicité le CFPB pour avoir donné suite au projet 2021 du président Joe Biden. décret sur la promotion de la concurrence dans l’économie américaine.

Biden « a encouragé le CFPB à envisager d’émettre des règles pour permettre aux consommateurs de transmettre plus facilement leurs données financières à un nouveau fournisseur de services financiers », a déclaré Brainard aux journalistes jeudi.

« Et la règle d’aujourd’hui contribuera à garantir que les sociétés financières soient compétitives sur la base de la qualité des services et des prix, à dissuader les frais indésirables et autres pratiques déroutantes dont les consommateurs se méfient et (à mettre) en place des dispositions clés en matière de confidentialité pour garantir que les entreprises ne puissent pas utiliser à mauvais escient les données de leurs clients », a-t-elle ajouté.

Le CFPB acceptera les commentaires sur la proposition de règle jusqu’au 29 décembre et s’efforcera de la finaliser d’ici l’automne prochain.