Le CFPB propose une nouvelle surveillance pour les entreprises de technologie de paiement

Google, Apple et au moins 15 autres grands fournisseurs technologiques de portefeuilles numériques et de services de paiement seraient couverts par davantage de réglementation fédérale si une règle proposée mardi par le Bureau de protection financière des consommateurs était finalisée.

L’agence fédérale est de plus en plus préoccupée par le fait que les entreprises non bancaires fournissent des services de paiement numérique aux consommateurs, car l’utilisation de tels outils, y compris les applications peer-to-peer, est devenue plus populaire, selon un rapport. Communiqué du CFPB mardi.

L’agence cherche à soumettre les fournisseurs de portefeuilles numériques non bancaires aux lois en vigueur que les banques doivent respecter lorsqu’elles fournissent de tels services, et ainsi à uniformiser les règles du jeu entre concurrents. Mais avant tout, il vise à protéger les consommateurs et leur argent contre de nouveaux risques.

“La règle actuelle réprimerait une voie d’arbitrage réglementaire en garantissant que les grandes entreprises technologiques et autres sociétés de paiement non bancaires soient soumises à une surveillance appropriée”, a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans le communiqué.

Les consommateurs n’utilisent pas seulement les outils de paiement numériques pour envoyer de l’argent à leurs amis et à leur famille, ils les utilisent également pour payer leurs factures et effectuer des paiements en magasin, a noté le CFPB. Dans le même temps, les utilisateurs font part de davantage de préoccupations concernant les services.

“Les plaintes concernant ces applications et les entreprises qui les exploitent ont augmenté ces dernières années”, a indiqué l’agence dans le communiqué.

La nouvelle surveillance s’appliquerait aux entreprises qui traitent cinq millions ou plus de transactions de paiement numérique chaque année, a indiqué l’agence. À l’heure actuelle, l’agence estime que cela couvrirait environ 17 entreprises, soit 88 % des paiements numériques non bancaires des consommateurs américains, selon détails de la nouvelle règle proposée. Ces entreprises ont facilité 12,8 milliards de transactions en 2021, d’une valeur d’environ 1,7 billion de dollars, a indiqué le CFPB.

“La CFPB propose d’établir une autorité de surveillance sur les personnes non bancaires couvertes qui sont des acteurs plus importants sur ce marché, car ce marché revêt une importance considérable et croissante pour la vie financière quotidienne des consommateurs”, a déclaré l’agence.na une description de près de 70 pages de la règle proposée.

Google, basé à Mountain View, en Californie, et Apple, basé à Cupertino, en Californie, feraient partie des entreprises qui devraient adhérer aux nouvelles réglementations, sur la base des taux d’utilisation de leurs portefeuilles numériques, selon les responsables du CFPB qui ont demandé l’anonymat lorsqu’ils ont parlé aux journalistes mardi. .

PayPal, pionnier des paiements numériques, serait également probablement soumis à la réglementation, compte tenu de son exploitation des services de portefeuille numérique PayPal et Venmo. Dans l’ensemble, cette société basée à San Jose, en Californie, a déclaré 22,3 milliards de transactions l’année dernière, selon son dépôt annuel avec la Securities and Exchange Commission. L’outil de paiement numérique Cash App, une unité de Block, basée à San Francisco, serait également probablement couvert, compte tenu de ses 51 millions d’utilisateurs mensuels, selon son rapport. dépôt annuel auprès de la SEC.

Les porte-parole de Google et de PayPal ont refusé de commenter la proposition, tandis que ceux d’Apple et de Block n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole du CFPB a refusé d’identifier les entreprises qui seraient couvertes par la réglementation ou de dire si la règle renforcerait la surveillance des fournisseurs « acheter maintenant, payer plus tard » qui ont également été la cible de l’attention du CFPB.

L’agence a déclaré qu’elle envisageait d’augmenter ou de diminuer le seuil de transaction annuel qui préciserait quelles entreprises pourraient être soumises à la nouvelle surveillance. Néanmoins, un seuil d’un million ou dix millions de transactions annuelles ne modifierait pas significativement l’ensemble des paiements couverts par les acteurs. Dans le premier cas, 19 entreprises seraient couvertes et dans le second, 14 entreprises, indique la proposition.

La proposition suit celle de l’agence Demande de renseignements 2021 de six grands acteurs de la technologie, dont Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal et Block’s Square, concernant leurs systèmes de paiement. L’agence demandé plus d’informations l’année dernière des entreprises, et a approfondi cette année « leur utilisation de données personnelles sensibles » et leur « limitation de la concurrence et de l’innovation dans les paiements mobiles », a indiqué l’agence dans son communiqué de mardi. Ses actions cette année ont conduit à un examen minutieux des fonctionnalités Tap-to-Pay d’Apple et de Google dans un rapport publié par le CFPB en septembre.

L’agence sollicite les commentaires du public sur la proposition au cours des deux prochains mois.