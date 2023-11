Le CFPB propose une nouvelle surveillance fédérale des grandes entreprises technologiques et d’autres fournisseurs de portefeuilles numériques et d’applications de paiement

WASHINGTON DC – Le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) propose de superviser les grandes entreprises non bancaires qui proposent des services tels que des portefeuilles numériques et des applications de paiement. Poussés en grande partie par les Big Tech et d’autres grandes entreprises technologiques, les applications et portefeuilles de paiement numérique continuent de gagner en popularité, mais de nombreuses entreprises ne sont pas soumises aux examens de surveillance du CFPB. La règle proposée aujourd’hui garantirait que ces sociétés financières non bancaires – en particulier les grandes sociétés traitant plus de 5 millions de transactions par an – adhèrent aux mêmes règles que les grandes banques, coopératives de crédit et autres institutions financières déjà supervisées par le CFPB.

“Les systèmes de paiement sont une infrastructure essentielle pour notre économie. Ces activités étaient menées presque exclusivement par des banques supervisées”, a déclaré Rohit Chopra, directeur du CFPB. “La règle actuelle réprimerait une voie d’arbitrage réglementaire en garantissant que les grandes entreprises technologiques et autres paiements non bancaires les entreprises sont soumises à une surveillance appropriée.

Les applications numériques aident désormais des millions de personnes à envoyer de l’argent à leurs amis et à leur famille, ainsi qu’à effectuer diverses transactions de paiement de détail. Ces applications numériques représentent une part du volume des paiements du commerce électronique similaire ou supérieure à celle des méthodes de paiement traditionnelles, telles que les cartes de crédit et les cartes de débit. De telles applications ont également généré un volume important de dépenses de vente au détail en personne. Alors que les commerçants acceptent de plus en plus les applications de paiement numérique grand public, les consommateurs à revenus moyens et faibles utilisent les applications de paiement numérique grand public pour une part de leurs dépenses globales de vente au détail qui rivalise ou dépasse leur utilisation de l’argent liquide. Cependant, les plaintes concernant ces applications et les entreprises qui les exploitent se sont multipliées ces dernières années.

Les Big Tech et d’autres sociétés opérant sur les marchés du crédit à la consommation brouillent les frontières traditionnelles qui séparent les activités bancaires et de paiement des activités commerciales. Le CFPB a constaté que cette confusion peut mettre les consommateurs en danger, en particulier lorsque les mêmes garanties bancaires traditionnelles, comme l’assurance des dépôts, peuvent ne pas s’appliquer. Malgré leur impact sur le crédit à la consommation, les grandes sociétés technologiques et autres sociétés non bancaires opérant dans le domaine des paiements ne font pas l’objet du même examen réglementaire et de la même surveillance que les banques et les coopératives de crédit. Bien que le CFPB ait un pouvoir d’application sur ces sociétés, il n’avait pas auparavant, au sein de bon nombre de ces sociétés, d’examinateurs scrutant attentivement leurs activités pour s’assurer qu’elles respectaient la loi et surveillaient leurs dirigeants.

La règle proposée soumettrait les grandes sociétés de paiement numérique non bancaires aux consommateurs au pouvoir du CFPB de procéder à des examens, contribuant ainsi à garantir une application cohérente des lois financières fédérales à la consommation sur l’ensemble du marché. Plus précisément, la règle proposée contribuerait à garantir que ces grandes entreprises non bancaires :

Respectez les lois applicables en matière de transfert de fonds, de confidentialité et autres lois sur la protection des consommateurs : Le CFPB serait en mesure de superviser les grands participants pour vérifier leur conformité aux lois fédérales applicables en matière de protection financière des consommateurs, qui comprennent les protections applicables contre les actes et pratiques déloyaux, trompeurs et abusifs, les droits des consommateurs transférant de l’argent et les droits à la vie privée.

Le CFPB serait en mesure de superviser les grands participants pour vérifier leur conformité aux lois fédérales applicables en matière de protection financière des consommateurs, qui comprennent les protections applicables contre les actes et pratiques déloyaux, trompeurs et abusifs, les droits des consommateurs transférant de l’argent et les droits à la vie privée. Jouez selon les mêmes règles que les banques et les coopératives de crédit : La surveillance exercée par le CFPB sur ces grandes entreprises peut favoriser des conditions de concurrence équitables avec les institutions de dépôt. Une plus grande surveillance des banques non bancaires sur ce marché garantirait que la loi fédérale sur la protection financière des consommateurs soit appliquée de manière cohérente entre les institutions non dépositaires et les institutions de dépôt afin de promouvoir une concurrence loyale.

La règle proposée aujourd’hui, si elle est finalisée, ferait partie des efforts du CFPB pour surveiller attentivement l’entrée des grandes entreprises technologiques, y compris les géants de la Big Tech, sur les marchés financiers de consommation. En 2022, le CFPB a averti les grandes entreprises technologiques qu’elles devaient adhérer aux lois fédérales sur la protection financière des consommateurs lorsqu’elles utilisent des techniques sophistiquées de ciblage comportemental pour commercialiser des produits financiers, et a lancé une enquête publique pour obtenir plus d’informations sur les risques posés par les plateformes de paiement des grandes technologies. solutions politiques potentielles. En 2023, le CFPB a donné suite à une demande d’informations adressée en 2021 aux grandes entreprises technologiques pour obtenir des informations sur leurs projets de système de paiement par des ordonnances plus détaillées visant à obtenir plus d’informations sur leur utilisation des données personnelles sensibles, et a souligné le rôle de certaines grandes entreprises technologiques dans la limitation de la concurrence. et l’innovation dans les paiements mobiles.

En plus de ces actions, le CFPB a ouvert le Bureau de la concurrence et de l’innovation pour garantir que les entreprises naissantes puissent rivaliser avec les grandes entreprises technologiques dans le domaine du crédit à la consommation, et a mis en place un programme technologique de supervision composé d’experts et d’examinateurs en technologie axés, entre autres, sur les risques. associés aux produits financiers grand public Big Tech.

La loi sur la protection financière des consommateurs confère au CFPB le pouvoir de procéder à des examens de surveillance de toutes les sociétés non bancaires des secteurs des prêts hypothécaires, des prêts sur salaire et des prêts étudiants privés, ainsi que de celles qui servent de prestataires de services aux banques et aux coopératives de crédit. En outre, le CFPB peut superviser des entités individuelles qui présentent un risque pour les consommateurs, ainsi que des acteurs plus importants sur d’autres marchés.

La règle proposée serait la sixième d’une série de règles du CFPB visant à définir les acteurs plus importants opérant sur les marchés des produits et services financiers de consommation qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne des consommateurs. Les cinq premières règles couvraient les acteurs les plus importants dans les domaines de l’information sur les consommateurs, du recouvrement des dettes des consommateurs, du service des prêts étudiants, des transferts d’argent internationaux et du financement automobile.

Lisez l’avis de proposition de réglementation d’aujourd’hui.

Les commentaires doivent être reçus au plus tard le 8 janvier 2024 ou 30 jours après la publication de la règle proposée dans le Registre fédéralselon la date la plus tardive.

Lisez les remarques du directeur Chopra d’octobre 2023 sur les paiements numériques.

Les consommateurs peuvent déposer des plaintes concernant des produits ou services financiers en visitant le site Web du CFPB ou en appelant le (855) 411-CFPB (2372).

Les employés qui, selon eux, ont enfreint les lois fédérales sur la protection financière des consommateurs sont encouragés à envoyer des informations sur ce qu’ils savent à [email protected].