« Aujourd’hui, nous proposons une règle pour donner aux consommateurs le pouvoir de s’éloigner des mauvais services et de choisir les institutions financières qui offrent les meilleurs produits et prix », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra.

La règle proposée – qui fait l’objet de mois de commentaires et de lobbying de la part de l’industrie et des groupes de consommateurs avant d’être approuvée – interdirait aux sociétés financières de « thésauriser » les données d’un consommateur, a indiqué l’agence. Cela obligerait les entreprises à partager des informations, à la demande d’un client, avec d’autres entreprises proposant des produits concurrents et les empêcherait de facturer ces informations.

Les banques seraient tenues de mettre gratuitement à la disposition des consommateurs les données financières personnelles, et les entreprises qui accèdent aux données d’une personne ne pourraient pas les utiliser à des fins de publicité ciblée. L’accès aux données d’une personne devrait être réautorisé chaque année et les consommateurs auraient le droit de révoquer l’accès à tout moment.

« Il est souvent très intimidant pour un consommateur de changer de banque, en partie parce qu’il est difficile de transmettre ses données historiques de transactions financières à une nouvelle banque », a déclaré Lael Brainard, directrice du Conseil économique national de la Maison Blanche, lors d’un appel avec des journalistes. « La règle d’aujourd’hui contribuera à garantir que les sociétés financières soient compétitives sur la base de la qualité des services et des prix. »

La proposition, qui met en œuvre l’article 1033 de la loi Dodd-Frank de 2010, « cherche également à éloigner le marché des… pratiques de collecte de données à risque » telles que le grattage d’écran, a déclaré le CFPB.

« Avec la mise en place de bonnes protections des consommateurs, une évolution vers une banque ouverte et décentralisée peut renforcer la concurrence, améliorer les produits et services financiers et décourager les frais indésirables », a déclaré Chopra.

Le CFPB vise clairement à trouver un équilibre délicat : la proposition exigerait que certaines informations soient partagées par les banques et autres entreprises auprès desquelles les consommateurs ont des comptes. Cela donnerait aux agrégateurs de données – des sociétés financières qui agissent comme intermédiaires de partage de données entre les applications et les banques – plus de poids dans les négociations avec les institutions financières traditionnelles. Mais cela imposerait également davantage de restrictions sur la manière dont les données peuvent être traitées par ces agrégateurs.

Par exemple, il définit les agrégateurs comme relevant du champ d’application du Fair Credit Reporting Act dans certaines circonstances, ce qui signifie qu’ils devraient respecter certaines normes en matière de traitement des données.

Cela permettrait également à l’industrie de continuer à négocier des normes techniques autour du partage de données. Les sociétés financières ont négocié des normes pour les champs de données lors d’un forum connu sous le nom de Financial Data Exchange. La proposition indique qu’un organisme de normalisation doit être « juste, ouvert et inclusif » et inclure un ensemble diversifié d’acteurs.

Même si les groupes industriels étaient encore en train d’examiner la proposition, les efforts de l’agence pour enfiler l’aiguille et mettre les banques et les fintechs sur un pied d’égalité semblaient laisser à chaque partie quelque chose à apprécier.

La Consumer Bankers Association a applaudi les dispositions de la règle proposée réprimant les fintechs.

« Beaucoup de ces entités qui collectent, stockent et vendent ces informations sur les consommateurs ne sont pas soumises aux mêmes normes rigoureuses de sécurité des données et de confidentialité que les institutions financières bien réglementées et supervisées », a déclaré la présidente de l’ABC, Lindsey Johnson.

Les Fintechs ont salué les dispositions permettant aux consommateurs de quitter plus facilement leur banque et d’emporter leurs données ailleurs.

« La règle d’aujourd’hui est une victoire pour les consommateurs, qui sont sur le point d’avoir un droit fort de contrôler leurs données financières », a déclaré Penny Lee, présidente et directrice générale de la Financial Technology Association, un groupe professionnel représentant les fintechs.

« Pour l’avenir, nous exhortons le CFPB à mettre en œuvre un système bancaire ouvert de manière à empêcher les comportements anticoncurrentiels des institutions financières historiques, à protéger la confidentialité des données des consommateurs et à favoriser l’innovation sur le marché », a déclaré Lee.

Les commentaires sur la proposition sont attendus avant le 29 décembre.