Le CFP nomme un responsable de l’Air Force Academy au poste de directeur exécutif

Le surintendant de l’Air Force Academy, le lieutenant-général Richard M. Clark, deviendra le nouveau directeur exécutif des éliminatoires de football universitaire, a annoncé vendredi le conseil d’administration.

Clark remplacera Bill Hancock, qui a occupé le poste de directeur exécutif des éliminatoires de football universitaire essentiellement depuis sa création et prévoit de prendre sa retraite à l’expiration de son contrat le 1er février 2025. Hancock a supervisé la transition du BCS au CFP et maintenant le Le CFP passe d’un groupe de quatre équipes à un groupe de 12 équipes. Hancock jouera un rôle consultatif pour la saison 2024-25, la première avec un CFP de 12 équipes.

Né en Allemagne, Clark, 59 ans, est diplômé de l’Académie de l’Air Force en 1986 et a joué comme secondeur dans l’équipe de football, notamment dans l’équipe de 1985 qui a terminé dans le top 10. Il a servi partout dans le monde, y compris en Irak. , en Égypte, en Allemagne et dans de nombreuses bases à travers les États-Unis, mais son service a commencé par un bref passage en tant qu’entraîneur de football universitaire junior de l’Air Force au printemps 1986.

Clark est le surintendant de l’académie depuis septembre 2020, mais il a déclaré au personnel et aux cadets de l’académie lors de son discours d’automne qu’il prendrait sa retraite du rôle de surintendant à la fin de cette année universitaire, a déclaré une source scolaire. Il était également envisagé pour le comité de sélection du CFP l’année prochaine, mais il jouera désormais un rôle beaucoup plus important au sein du groupe.

En plus d’être le premier directeur exécutif du CFP, Hancock a été le premier directeur à temps plein du Final Four masculin de la NCAA et le premier administrateur du BCS. Il a passé 16 ans à travailler avec le tournoi de basket-ball masculin avant de rejoindre le BCS en 2005. Il a 73 ans.

Clark prend les rênes du CFP au milieu d’une période de grande transition dans le sport universitaire. Un cycle massif de réalignement des conférences, motivé par le football et à la recherche d’argent, entraînera quatre conférences de pouvoir pléthoriques l’été prochain et la fin du Pac-12 comme c’est le cas depuis plus d’un siècle. Le modèle d’athlétisme collégial lui-même est attaqué par les tribunaux, le Conseil national des relations de travail et le Congrès, alors que les dirigeants des universités sont confrontés à un monde potentiel dans lequel les athlètes sont considérés comme des employés.

Alors que Clark entre dans cet environnement particulier à un moment aussi crucial de l’histoire du football universitaire, les étudiants des campus à travers le pays regarderont avec curiosité Clark diriger le sport vers son avenir incertain.

“Le lieutenant-général Clark est un individu d’une intégrité exceptionnelle et sera un leader et un défenseur incroyable du football universitaire et des séries éliminatoires de football universitaire”, a déclaré le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, dans un communiqué. « Il y a une grande attente autour de l’avenir des séries éliminatoires de football universitaire et j’ai hâte de travailler avec le lieutenant-général Clark et mes collègues pour poursuivre l’énorme succès de cette organisation remarquable.

« Alors que nous accueillons le lieutenant-général Clark, nous célébrons Bill Hancock et son service non seulement au sein du CFP, mais aussi ses 50 ans de carrière distinguée dans le sport collégial.

Même si Hancock a assumé le rôle de gardien, les commissaires et les présidents comprennent que le rôle de directeur exécutif du CFP pourrait devenir quelque chose de plus important à mesure que le sport continue d’évoluer. Certains dans le sport universitaire souhaitent que la CFP prenne le contrôle du football universitaire FBS, loin de la NCAA. Dans un sport fracturé, certains souhaitent une direction centrale libérée de la bureaucratie pour prendre des décisions plus rapides. Une telle décision n’est peut-être pas imminente, mais les dirigeants du comité de recherche ont compris ce que ce rôle pourrait devenir.

“Je dirais qu’il faut être prêt à tout”, a déclaré Hancock après la réunion du comité de gestion du CFP de jeudi, lorsqu’on lui a demandé conseil pour son remplacement. « Soyez prêt à jouer davantage un rôle de CFP en matière de gouvernance. Des gens m’ont appelé à propos de mon travail et je dis toujours que c’est le meilleur travail en Amérique. Mais il faut être prêt à tout. Il y a des gens qui veulent que le CFP fasse plus que ce que fait actuellement la NCAA, mais il y a un autre sous-ensemble qui ne le fait pas. Personne n’y a vraiment réfléchi longuement. Il y aura du temps pour cela plus tard.

