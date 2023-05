Le CF Montréal fermera la section des partisans des visiteurs au Stade Saputo après une bagarre entre partisans à Toronto

Un jour après qu’une bagarre a éclaté entre les partisans dans les gradins lors d’un match de championnat canadien entre le Toronto FC et le CF Montréal, le club montréalais a annoncé qu’il fermerait la section des partisans des visiteurs au Stade Saputo pour le match de samedi entre les deux équipes.

Le combat, qui a été capturé dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, s’est produit lors du match de mardi au BMO Field à Toronto.

Dans un communiqué expliquant la décision de fermer la section des visiteurs du stade, le CF Montréal a qualifié la bagarre de « malheureuse et inacceptable ».

« Le CF Montréal condamne tous les actes de violence et une enquête est en cours. La sécurité de nos partisans et groupes de partisans est d’une importance primordiale pour le club. Aucune violence de quelque nature que ce soit n’est tolérée chez Saputo. [Stadium]ni dans aucun autre stade où nos fans se rendent », indique le communiqué.

« Nous sommes en discussion avec Canada Soccer, la Major League Soccer et le Toronto FC pour nous assurer que tous les événements futurs se déroulent dans un environnement sûr et sécurisé. »

CANCHAMP : Des bagarres éclatent au BMO Field lors de l’affrontement entre le CF Montréal et le Toronto FC. Quarts de finale du Championnat canadien. Il n’y aurait eu aucune sécurité dans la section des supports extérieurs. pic.twitter.com/ak10ibFbWl —@BenSteiner00

L’équipe a déclaré que les fans du Toronto FC qui ont acheté des billets seront remboursés. Un porte-parole du Toronto FC a déclaré que l’équipe enquêtait également sur l’incident.

« Le Toronto FC et la MLSE ont une politique de tolérance zéro en matière de violence, et nous continuons à donner la priorité à la sécurité de nos fans, joueurs et personnel », a déclaré le porte-parole.

« Nous nous engageons à faire en sorte que BMO Field soit un environnement sûr et accueillant pour tous. De plus amples détails et actions seront disponibles une fois les enquêtes terminées. »

Le match de samedi entre les deux équipes fait partie du calendrier de la saison de la Major League Soccer, et non des Championnats canadiens.

À moins d’un match éliminatoire entre les deux équipes, le match de samedi sera la seule visite du club torontois à Montréal.