Le CF Møller crée un système de protection contre les inondations qui fait également office de parc naturel

Le studio d’architecture danois CF Møller a intégré un parc naturel dans un système de protection contre les inondations à côté de la rivière Gudenå à Randers, au Danemark.

Combinant urbanisme, adaptation au changement climatique et conservation de la nature pour créer un « outil multifonction architectural », CF Møller a cherché à créer un système qui réduirait les risques d’inondation pour la ville voisine et servirait d’espace vert pour les habitants.

Conçu en collaboration avec la ville de Randers et les services publics locaux Vandmiljø Randersle projet Stork Meadow a vu l’ajout de stratégies techniques telles que des bassins de rétention et une station de pompage, ainsi que l’intégration de passerelles publiques et de sièges pour promouvoir les activités récréatives.

« L’idée a été de mettre en commun diverses ressources et investissements pour créer une sorte d’outil architectural multifonction, où l’augmentation des valeurs naturelles et l’accès du public à la nature vont de pair avec la protection contre les inondations et l’atténuation des eaux pluviales, qui sont toutes deux de véritables défis dans la ville fluviale de Randers », a déclaré Julian Weyer, partenaire du studio, à Dezeen.

« Notre approche initiale était de transformer une situation triste due au changement climatique en une possibilité positive d’impliquer davantage les gens dans la nature environnante à des fins récréatives et éducatives. »

La clé du projet était la transformation des prairies menacées du site en zones humides, où des bassins de rétention aident à absorber les eaux pluviales avant d’être rejetées dans la rivière.

Au-delà, une digue surélevée s’étend le long de la rive de la rivière pour assurer une protection contre les inondations et est couplée à une station de pompage intégrée qui soulève les eaux pluviales de la prairie et les déverse dans la rivière.

Les interventions supplémentaires comprennent l’adaptation des routes dans les quartiers environnants, qui ont été repensées pour canaliser les eaux de pluie vers les zones humides plutôt que dans les égouts.

Dans le but de combiner ces défenses contre les inondations avec un espace récréatif, une série de nouvelles passerelles et de ponts traversent le paysage de Stork Meadow pour donner accès à des endroits auparavant inaccessibles.

Parmi ces ajouts se trouve une passerelle surélevée en forme de croissant, composée de planches de bois et de balustrades en acier patiné, qui offre un sentier public au-dessus des prairies.

De plus, une promenade en gradins faite de planches de mélèze descend de la digue et traverse les zones humides pour servir de jetée au bord de la rivière.

L’espace public supplémentaire est occupé par un coin salon composé de grands blocs de bois.

« La prairie aux cigognes était un chaînon inaccessible et manquant dans les sentiers naturels traversant le delta de la rivière Randers, qui sont également traversés par une ligne de chemin de fer », a déclaré Weyer.

« Les nouvelles passerelles et ponts remédient à ce problème, tant en termes d’accessibilité et de connectivité que de base pour la mise à l’eau de kayaks, l’observation du coucher de soleil et l’apprentissage des nouvelles valeurs de la nature grâce à des points d’information intégrés. »

Parmi les autres projets récemment achevés au Danemark, citons un pavillon pyramidal flottant conçu pour être remorqué entre les villes afin de « sensibiliser au monde sous-marin » et une église en béton incurvée à Roskilde.

La photographie est de Peter Sikker Rasmussen, sauf indication contraire.