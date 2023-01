Le cessez-le-feu unilatéral de 36 heures de Poutine dans la guerre d’Ukraine, expliqué

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures en Ukraine, programmé pour le Noël orthodoxe, une décision qu’au moins un responsable ukrainien a qualifiée de «geste de propagande» qui ne fera probablement pas grand-chose pour favoriser de véritables négociations ou autrement changer la trajectoire de la guerre.

Poutine a ordonné à l’armée russe d’obéir à un cessez-le-feu temporaire “sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine”, selon un communiqué du Kremlin. L’arrêt des combats russes est censé durer du vendredi 6 janvier à midi jusqu’au samedi 7 janvier à minuit, à l’occasion de la fête de Noël orthodoxe. Le Kremlin a cité un discours du patriarche Kirill, le chef incendiaire de l’Église orthodoxe russe qui a été un partisan inconditionnel de Poutine et de l’invasion de l’Ukraine, comme raison de la décision. “Comme un grand nombre de chrétiens orthodoxes résident dans la zone des hostilités, nous appelons la partie ukrainienne à déclarer un cessez-le-feu pour leur permettre d’assister aux offices religieux la veille de Noël ainsi que le jour de Noël”, indique le communiqué du Kremlin.

Une pause dans les combats après des mois d’un conflit de plus en plus sanglant serait généralement une évolution bienvenue, mais cette annonce a été largement rejetée par l’Ukraine et certains de ses partenaires occidentaux comme un stratagème politique évident. Un haut responsable ukrainien, Mykhailo Podolyak, écrit sur Twitter que la « Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés – alors seulement aura-t-elle une « trêve temporaire ». Gardez l’hypocrisie pour vous.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est également montré cynique, accusant la Russie d’essayer d’utiliser le cessez-le-feu pour se regrouper dans l’est du Donbass. “Ils veulent maintenant utiliser Noël comme couverture, bien que brièvement, pour arrêter les avancées de nos garçons dans le Donbass et rapprocher l’équipement, les munitions et les troupes mobilisées de nos positions”, a déclaré Zelenskyy.

Les responsables ukrainiens et occidentaux ont de bonnes raisons d’être sceptiques quant à l’annonce de Poutine. Au-delà du bilan inégal de la Russie en matière d’engagement de cessez-le-feu, cette trêve est plus un geste de propagande pour un public national qu’un véritable geste de bonne volonté envers l’Ukraine.

C’est un assez faux cessez-le-feu de Noël

L’annonce de Poutine tente de réaliser certaines choses.

D’une part, il essaie de faire passer Poutine, qui continue de superviser cette invasion brutale, à être un bon gars pour le public russe, en donnant une pause aux braves soldats russes et en étendant une branche d’olivier dans l’esprit de Noël – celle que l’Ukraine a signalée. rejettera.

Le soutien à la guerre en Ukraine semble toujours assez fort parmi le public russe, donc Poutine n’a pas nécessairement besoin d’un énorme coup de pouce, mais ce cessez-le-feu permet toujours à Poutine de solidifier l’idée que le Kremlin n’est pas l’agresseur ici. Cela alimente également fortement la propagande sans fondement de Poutine sur les raisons pour lesquelles il a poursuivi cette invasion en premier lieu. “Il s’agit plus probablement d’un signal national pour assurer le soutien continu de l’Église orthodoxe et conformément au récit plus large (faux) selon lequel la Russie mène cette guerre dans un intérêt humaniste pour protéger les personnes de leur religion et de leur race communes contre la persécution”, a déclaré Margarita Konaev, chercheuse au Center for Security and Emerging Technology (CSET) de Georgetown.

Pour aider à justifier et à défendre moralement l’invasion, Poutine s’est appuyé sur le soutien de l’Église orthodoxe russe et de son chef Kirill, qui ont tous deux affirmé que les Russes de souche étaient ciblés en Ukraine. L’Ukraine a, ces derniers mois, réprimé l’Église orthodoxe russe dans le pays, la scrutant comme un bras des opérations d’influence du Kremlin. L’Église orthodoxe ukrainienne a traditionnellement été subordonnée à celle de Moscou, mais la relation s’est tendue dans les années qui ont précédé la guerre à grande échelle de la Russie, avec la formation d’une église indépendante. La guerre a depuis contraint de nombreux dirigeants orthodoxes ukrainiens à rompre officiellement les liens. L’Église orthodoxe d’Ukraine a autorisé ses fidèles à célébrer Noël le 25 décembre plutôt que le 7 janvier cette année en raison de ce qui est largement perçu comme la complicité de l’Église orthodoxe russe dans la guerre en Ukraine. Le moment du cessez-le-feu de Poutine semble destiné à renforcer les relations entre le Kremlin et Kirill, mais aussi à attirer les fidèles russes et à attirer l’attention sur une autre scission entre Moscou et Kyiv.

Le cessez-le-feu contribue également à masquer au peuple russe ce que la Russie fait réellement en Ukraine. Poutine présente le cessez-le-feu comme un moyen d’assurer la sécurité des Ukrainiens afin qu’ils puissent se rassembler, sans crainte de violence, comme si Poutine se souciait soudainement des civils. Moscou a passé les derniers mois à se livrer à une campagne de bombardement impitoyable visant des infrastructures civiles, résidentielles et énergétiques essentielles, qui a continué de laisser des millions d’Ukrainiens sans électricité pendant certains des mois les plus froids de l’année. La Russie a lancé l’une de ses plus grandes grèves quelques jours seulement avant le nouvel an et a également déclenché un barrage le soir du Nouvel An. «Je pense que c’est pour blanchir ce que fait la Russie et montrer la comparaison – mettre dans la tête des gens au niveau national:« Nous allons avoir ce cessez-le-feu pour que les gens puissent aller à l’église »- comme si les Ukrainiens allaient bombarder une église, ce qui ne ‘ Cela n’arrivera pas », a déclaré Olga Lautman, chercheuse et chercheuse principale au Centre d’analyse des politiques européennes.

Biden l’a souligné divergence — attentats à la bombe fin décembre, seulement pour faire une pause maintenant – dans une brève déclaration jeudi. Il a ajouté, à propos de Poutine : “Je pense qu’il essaie de trouver de l’oxygène.”

Et c’est probablement vrai aussi : la Russie pourrait bien avoir besoin d’une pause. Son armée a subi de lourdes pertes sur le champ de bataille, notamment une récente attaque dans le Donestk où l’Ukraine a affirmé avoir tué des dizaines de combattants russes. (Le bilan exact n’est pas clair, mais même la Russie a déclaré que le nombre de morts était supérieur à 80 soldats.) La bataille dans la ville orientale de Bakhmut est de plus en plus sanglante pour les deux parties, mais même la Russie a admis que les choses étaient sombres. Yevgeny Prigozhin, un oligarque allié à Poutine et chef du groupe Wagner – une force mercenaire sur laquelle la Russie s’appuie fortement à Bakhmut – a déclaré que ses combattants faisaient face à de lourdes pertes pour de très petits gains. Les rapports faisant état d’un moral bas parmi les troupes russes persistent depuis des mois, et Lautman a déclaré que Moscou pourrait avoir besoin “de réorganiser et de stabiliser les lignes de front”. Zelenskyy, bien sûr, a allégué la même chose. Le timing arrive juste à s’arranger.

Un cessez-le-feu ne changera pas grand-chose au cours de la guerre

Poutine remplira certains objectifs politiques nationaux avec ce cessez-le-feu proposé, que les forces russes y donnent suite ou non.

Moscou a un peu d’antécédents de violation des cessez-le-feu. L’année dernière, par exemple, des responsables ukrainiens ont déclaré que Moscou poursuivait ses attaques contre Marioupol malgré sa promesse d’autoriser un couloir humanitaire pour les évacuations et l’aide. Ce n’est pas parce que la Russie dit qu’elle va arrêter de se battre pour Noël qu’elle le fera réellement. Konaev a également souligné que la violence peut parfois s’intensifier avant les cessez-le-feu alors que les parties tentent d’obtenir un meilleur positionnement.

Ce qui semble clair, c’est que l’annonce du cessez-le-feu par la Russie est séparée de tout effort légitime visant à rechercher un cessez-le-feu durable ou à mener une sorte de sensibilisation en vue de négociations. La Russie et l’Ukraine ont toutes deux rejeté les appels à des pourparlers ces derniers temps, y compris une ouverture cette semaine du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a aidé à négocier des accords comme celui pour aider à expédier du grain ukrainien via les ports de la mer Noire.

Lors d’un appel avec Erdogan cette semaine, Poutine aurait déclaré au dirigeant turc que oui, le Kremlin était ouvert à un véritable dialogue avec Kyiv, c’est-à-dire si l’Ukraine “prend en compte les nouvelles réalités territoriales”. En d’autres termes, l’Ukraine accède à son territoire que la Russie a capturé ou illégalement annexé comme condition préalable aux négociations, ce que Moscou a exigé à plusieurs reprises. Le gouvernement ukrainien a toujours dit que c’était intenable. Aujourd’hui, les gains constants sur le champ de bataille de Kyiv et le soutien continu de l’Occident l’ont rendu encore plus engagé dans une victoire militaire complète qui pousserait la Russie hors de son territoire.

Le jour même où Poutine a promis une «trêve de Noël», les États-Unis et l’Allemagne ont convenu d’envoyer des véhicules de combat blindés en Ukraine, ce que Kyiv souhaite depuis un certain temps, en plus des chars de haute technologie. (La France s’est également engagée à envoyer des véhicules de combat d’infanterie cette semaine.) Berlin intègre un système de défense antimissile Patriot après que Washington en ait offert un à Zelenskyy lors de sa visite à Washington l’année dernière – ainsi que quelques milliards supplémentaires en aide à la sécurité, et finalement un autre 45 milliards de dollars d’aide approuvés par le Congrès.

Ce sont des signaux de creuser, plutôt qu’une percée. Les combats en Ukraine n’ont pas ralenti comme prévu en hiver. Poutine a admis au public russe qu’il devait se préparer à une longue bataille en Ukraine. Ce cessez-le-feu peut servir le récit dont Poutine a besoin pour mener cette longue bataille, mais il ne fera pas grand-chose pour influencer la trajectoire d’une guerre qui approche maintenant d’un an.