Le cessez-le-feu suscite la déception des Israéliens

Le mécontentement partagé dans tout le pays a signalé l’impatience croissante des Israéliens face à ce qu’ils considèrent comme des cessez-le-feu inconditionnels et arrangés à la hâte. Chaque cycle de conflit successif et non concluant n’a fait qu’ajouter au sentiment de futilité, sans victoire ni conclusion décisive en vue.

Pourtant, ici, et dans tout Israël, il y avait d’autres sentiments communs: un sentiment tenace de déception que rien n’ait été résolu par les combats, et la crainte que la trêve soit fragile et prématurée. Au lieu de cela, de nombreux Israéliens ont déclaré que l’armée aurait dû continuer à battre le Hamas pendant encore une semaine ou deux.

Parlant comme un général frustré, comme beaucoup le font ici, elle a ajouté: «Israël a l’air battu, pas déterminé. Une victoire psychologique est aussi importante qu’une victoire physique. »

Après quatre conflits majeurs au cours des 12 dernières années et de nombreuses incendies transfrontaliers plus courts entre les deux, la menace des tirs de roquettes est devenue un élément familier, bien que terrifiant, de la vie ici. Les militants du Hamas ont lancé plus de 4 300 roquettes sur Israël et les avions de combat israéliens ont bombardé 1 000 cibles à Gaza.

Mais cette fois, les habitants ont dit que c’était différent: plus furieux et intense, le Hamas tirant sans discernement des barrages de jusqu’à 40 roquettes à la fois sur la population civile, envoyant les gens courir pour se mettre à l’abri. Des dizaines de roquettes ont glissé à travers le système antimissile Iron Dome tant vanté d’Israël et se sont écrasées dans la ville avec un impact plus important que par le passé.

L’un a heurté une synagogue, un autre une école vide. Deux femmes, Nella Gurevitz, 52 ans, et Soumya Santosh, 32 ans, une soignante, ont été tuées très tôt lorsqu’une roquette a percuté leur immeuble.