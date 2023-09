Le cessez-le-feu semble éviter la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais de quoi parle le conflit du Haut-Karabakh ?

Londres – Un jour après L’Azerbaïdjan a lancé une offensive Dans la région contestée du Haut-Karabakh, les Arméniens de souche ont déclaré qu’ils acceptaient les conditions de cessez-le-feu proposées par la Russie. Les conditions incluent le désarmement complet des forces locales du Karabakh.

Mais des explosions pouvaient encore être entendues dans la capitale du Haut-Karabkh après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon le réseau partenaire de CBS News, BBC News. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des causes du conflit qui couve depuis longtemps et qui a coûté la vie à des milliers de personnes dans la région.

Qu’est-ce que le Haut-Karabagh ?

La région séparatiste du Haut-Karabakh, reconnue internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, est représentée en rouge. Getty/iStockphoto

Le Haut-Karabakh est une région située entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il se trouve à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan, mais est majoritairement peuplé d’Arméniens de souche.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan faisaient tous deux partie de l’ancienne Union soviétique et, alors que le régime soviétique touchait à sa fin dans les années 1980, le corps législatif autonome du Haut-Karabakh a voté en faveur de l’adhésion à l’Arménie. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée et que l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont obtenu le statut d’État, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance, avec l’intention de s’unifier avec l’Arménie. Mais la guerre a éclaté entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos de la région, faisant des dizaines de milliers de victimes et des centaines de milliers de personnes déplacées de leurs foyers.

Qu’est-ce qui se cache derrière les dernières violences entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ?

Un cessez-le-feu de 1994 a laissé le Haut-Karabakh comme une région indépendante de facto, mais avec des liens étroits avec l’Arménie. Des affrontements intermittents ont eu lieu jusqu’en septembre 2020, date à laquelle de violents combats ont éclaté pendant sept semaines, tuant et blessant des dizaines de milliers de personnes supplémentaires. L’Azerbaïdjan a repris le contrôle de la majeure partie du territoire qu’il avait perdu, et il ne reste plus qu’un petit couloir terrestre reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Ces derniers mois, la tension est montée à mesure que l’Azerbaïdjan resserrait son emprise sur ce petit corridor terrestre afin de consolider ses acquis militaires. Les Arméniens de souche du Haut-Karabakh se sont plaints du manque de médicaments et de nourriture.

Mardi, l’Azerbaïdjan a annoncé avoir lancé un nouvelle opération militaire « antiterroriste locale » dans la région, exigeant la dissolution du gouvernement pro-arménien non reconnu. Les autorités du Haut-Karabakh ont déclaré qu’au moins 32 personnes avaient été tuées lors des dernières violences et 200 autres blessées.

L’Azerbaïdjan a déclaré que des responsables rencontreraient jeudi les représentants arméniens du Haut-Karabakh pour discuter des « questions de réintégration ».

Quels rôles jouent les autres grandes puissances ?

Le Groupe de Minsk – qui fait partie de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) coprésidée par la Russie, les États-Unis et la France – a été créé en 1994 pour tenter de mettre un terme permanent au conflit. Elle a le pouvoir d’organiser les négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Après les tentatives infructueuses des trois coprésidents du Groupe de Minsk, la Russie a finalement négocié le cessez-le-feu de 1994 qui a mis fin aux combats, et a finalement négocié un accord qui a mis fin à la reprise des hostilités en 2020.



Les combats se poursuivent entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan malgré le cessez-le-feu 07h18

Dans le cadre de cet accord de 2020, la Russie, qui s’est engagée par traité à défendre l’Arménie en cas d’escalade militaire, a déclaré qu’elle enverrait des soldats de la paix pour patrouiller le couloir entre le Haut-Karabakh et l’Arménie. Mais l’Arménie s’est plainte ces derniers mois du fait que la Russie n’a pas fait assez pour protéger les Arméniens de souche dans la région, ou pour garantir que le couloir reste ouvert pour que les biens essentiels parviennent à la population.

Les États-Unis ont exprimé leur soutien à l’Arménie ces dernières années, mais leur allié de l’OTAN, la Turquie, s’est engagé à soutenir l’Azerbaïdjan si un conflit éclatait dans la région.

