Le cessez-le-feu prend effet entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique après la médiation égyptienne

Un cessez-le-feu entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique est officiellement entré en vigueur samedi soir, avec un accord négocié par l’Égypte destiné à mettre fin aux récents incendies transfrontaliers.

« A la lumière de l’accord des parties palestinienne et israélienne, l’Egypte annonce qu’un cessez-le-feu entre les parties palestinienne et israélienne a été conclu », lit-on dans le texte de l’accord vu par Reuters.

« Les deux parties respecteront le cessez-le-feu qui comprendra la fin du ciblage des civils, la démolition de maisons, la fin du ciblage des individus dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu », a-t-il déclaré.

Une Israélienne est vue samedi à l’intérieur d’un abri anti-aérien dans la ville d’Ashdod, dans le sud d’Israël. (Ohad Zwigenberg/Associated Press)

Le conseiller à la sécurité nationale d’Israël a remercié le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour les efforts du Caire, selon un communiqué du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Le calme sera accueilli par le calme et si Israël est attaqué ou menacé, il continuera à faire ce qu’il doit pour se défendre », indique le communiqué.

Le Jihad islamique a également confirmé l’accord. « Nous déclarons notre acceptation de l’annonce égyptienne et nous nous y conformerons tant que [Israel] s’y conforme », a déclaré le porte-parole du groupe, Dawoud Shehab.

Alors que les combats diminuaient, les rues de Gaza qui avaient été en grande partie désertes se sont remplies de Palestiniens.

Certaines personnes ont applaudi et klaxonné des voitures tandis que d’autres se sont dirigées vers les maisons des personnes tuées dans les combats pour montrer leur respect.

Les tirs se sont poursuivis alors que la trêve était finalisée

Alors même que le cessez-le-feu était en cours de finalisation, les deux parties ont continué à tirer, des sirènes de raid aérien retentissant jusqu’à la banlieue de Tel-Aviv et l’armée israélienne annonçant qu’elle avait touché des cibles du Jihad islamique en réponse à des tirs de roquettes.

Bien qu’heureux de la nouvelle, certains habitants de Gaza, las des flambées répétées, craignaient qu’une nouvelle série de combats n’éclate d’ici peu.

« Nous voulons que la trêve soit basée sur des principes, pas comme par le passé quand après un calme [truce] des gens sont morts », a déclaré Munir Marouf, un habitant de 43 ans.

De la fumée s’élève d’une explosion causée par une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza samedi. (Hatem Moussa/Associated Press)

Israël a lancé la dernière série de frappes aériennes dans les premières heures de mardi, annonçant qu’il visait les commandants du Jihad islamique qui avaient planifié des attaques en Israël.

En réponse, le groupe soutenu par l’Iran a tiré plus de 1 000 roquettes, envoyant des Israéliens fuir dans des abris anti-bombes.

Au cours des cinq jours de la campagne, Israël a tué six hauts commandants du Jihad islamique et détruit un certain nombre d’installations militaires.

Au moins 10 civils, dont des femmes et des enfants, ont également été tués à Gaza pendant les combats, et deux personnes – une Israélienne et un ouvrier palestinien – ont été tuées par des tirs de roquettes palestiniennes en Israël.

Le Jihad islamique rejette la coexistence avec Israël et prêche sa destruction. Les hauts ministres du gouvernement nationaliste religieux d’Israël excluent tout État recherché par les Palestiniens dans les territoires capturés par Israël lors de la guerre de 1967.