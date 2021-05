Le cessez-le-feu Israël-Hamas exhorté par Pelosi, les États-Unis mettent en garde contre l’invasion

WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a appelé mardi à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, augmentant la pression sur l’administration Biden pour qu’elle intervienne plus énergiquement pour aider à mettre fin au conflit meurtrier entre Israël et le Hamas.

Appelant Israël «notre ami et allié», Pelosi a déclaré qu’il était dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de soutenir la sécurité en Israël.

«Le Hamas a exploité une situation instable pour lancer les hostilités contre Israël, lançant plus de 3 000 roquettes, et comme toujours, Israël a le droit de se défendre», a déclaré Pelosi dans un communiqué.

«Aujourd’hui, après plus d’une semaine d’hostilités, il est devenu encore plus évident qu’un cessez-le-feu est nécessaire», a-t-elle déclaré. «Il doit y avoir un effort sérieux de la part des deux parties pour mettre fin à la violence et respecter les droits du peuple israélien et palestinien.»

Le président Joe Biden a exprimé son soutien à un cessez-le-feu lundi lors d’un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais n’a pas insisté publiquement sur un cessez-le-feu.

Le secrétaire à la Défense exhorte Israël contre l’invasion terrestre

Dans les coulisses, les hauts responsables de l’administration Biden – y compris le secrétaire à la Défense Lloyd Austin – ont exhorté les dirigeants militaires israéliens à ne pas aggraver le conflit en lançant une invasion terrestre, selon une personne proche du dossier. Cette personne a déclaré que la Maison Blanche était profondément préoccupée par le fait que cela conduirait à une campagne prolongée de plusieurs semaines.

Les perspectives d’une invasion terrestre ont maintenant quelque peu reculé, a déclaré cette source, et il y a même un espoir que le conflit puisse se terminer dans quelques jours. La personne a parlé sous couvert d’anonymat.

Les États-Unis exhortent également Israël à rendre publiques les renseignements sur lesquels il s’est appuyé pour frapper un immeuble de bureaux abritant l’Associated Press et Al-Jazeera, a déclaré cette personne. Cette grève, qui a nivelé le bâtiment, a déclenché une indignation généralisée. Le PDG de l’AP et d’autres ont demandé à voir les renseignements et ont suggéré qu’il s’agissait d’un effort pour censurer la couverture médiatique de ce qui se passe à Gaza.

Biden s’adresse au représentant Tlaib, à d’autres

Mardi, Biden a brièvement évoqué le conflit au Moyen-Orient lors d’un discours à l’usine de véhicules électriques de Ford Motor Co. à Dearborn, dans le Michigan.

Au cours de ses remarques liminaires, Biden a déclaré à la représentante Rashida Tlaib, une démocrate de Detroit qui est la seule palestinienne-américaine au Congrès, qu’il admirait sa passion et son inquiétude pour les autres et a dit qu’il priait pour que sa famille se porte bien.

« Je promets que je vais tout faire pour voir qu’ils sont en Cisjordanie », a-t-il déclaré.

Dans une conversation privée, Tlaib a défié le président de s’attaquer au sort des Palestiniens.

« Les droits humains palestiniens ne sont pas une monnaie d’échange et doivent être protégés, pas négociés », a déclaré Tlaib à Biden, selon son bureau. « Les États-Unis ne peuvent pas continuer à donner au gouvernement de droite Netanyahu des milliards chaque année pour commettre des crimes contre les Palestiniens. »

Les développements de mardi interviennent alors qu’un nombre croissant de démocrates au Congrès appellent à la fin du conflit et pressent Biden de s’engager davantage.

Lundi, 29 sénateurs démocrates et indépendants ont publié une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat.

«Pour éviter toute nouvelle perte de vies civiles et pour empêcher une nouvelle escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens, nous demandons instamment un cessez-le-feu immédiat», a déclaré le groupe dirigé par le sénateur Jon Ossoff, D-Ga.

Violence et manifestations éclatent en Cisjordanie

Les appels de Pelosi et d’autres membres du Congrès à un cessez-le-feu sont intervenus alors que les tensions meurtrières entraient dans leur deuxième semaine.

Une roquette lancée depuis Gaza a tué mardi deux travailleurs thaïlandais dans le sud d’Israël, a indiqué la police, quelques heures après que les frappes aériennes israéliennes ont renversé un bâtiment de six étages dans le territoire palestinien qui abritait des librairies et des centres éducatifs. La guerre ne montrant aucun signe de ralentissement, les Palestiniens de la région ont organisé une grève générale dans le cadre d’une rare action collective contre la politique d’Israël.

La violence a éclaté lors de manifestations en Cisjordanie occupée, y compris dans la ville de Ramallah. Des centaines de Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur un poste de contrôle militaire israélien. Les troupes ont tiré des bombes lacrymogènes sur la foule, et les manifestants en ont ramassé certaines et les ont rejetées.

Un manifestant a été tué et plus de 70 blessés – dont 16 par des tirs réels – lors d’affrontements avec les troupes israéliennes à Ramallah, Bethléem, Hébron et d’autres villes, selon le ministère palestinien de la Santé. L’armée israélienne a déclaré que deux soldats avaient été blessés par balle à la jambe.

La grève générale était une manifestation inhabituelle d’unité entre les citoyens palestiniens d’Israël, qui représentent 20% de sa population, et ceux des territoires qu’Israël a saisis en 1967 que les Palestiniens recherchent depuis longtemps pour un futur État. Il a menacé d’élargir encore le conflit après un spasme de violence communautaire en Israël et des manifestations à travers la Cisjordanie la semaine dernière.

