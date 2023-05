Le cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique dans la région de Gaza entre en vigueur

Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans et autour de la bande de Gaza après cinq jours d’échanges transfrontaliers qui ont tué au moins 33 Palestiniens à Gaza et deux personnes en Israël.

La trêve devait entrer en vigueur samedi à 22 heures, heure locale (20h00 BST), ont indiqué des sources égyptiennes et palestiniennes. Mais, dans les 30 dernières minutes qui ont précédé, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, provoquant de nouvelles frappes aériennes, ont indiqué des correspondants de l’AFP sur le territoire.

La plupart des roquettes ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes.

L’Egypte, médiateur de longue date à Gaza, a obtenu l’accord d’Israël et du groupe militant palestinien Jihad islamique sur sa dernière proposition de cessez-le-feu, a déclaré un responsable de la sécurité égyptienne.

« Le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tsahi Hanegbi… a remercié le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et a exprimé l’appréciation de l’État d’Israël pour les efforts vigoureux de l’Égypte pour instaurer un cessez-le-feu », indique un communiqué du cabinet du Premier ministre israélien.

Il a déclaré que la réponse d’Israël à l’initiative égyptienne signifie que « le calme sera répondu par le calme, et si Israël est attaqué ou menacé, il continuera à faire tout ce qu’il doit faire pour se défendre ».

Une source palestinienne a confirmé l’accord du Jihad islamique.

« Nous voulons remercier l’Egypte pour ses efforts », a déclaré à l’AFP Mohammad al-Hindi, responsable du département politique du Jihad islamique. Il se trouve au Caire depuis que les combats ont éclaté mardi.

Samedi, Israël avait de nouveau pilonné Gaza avec des frappes aériennes visant le groupe militant palestinien Jihad islamique après un nouveau barrage de tirs de roquettes sur Israël pour marquer les funérailles de son commandant militaire Iyad al-Hassani, qui a été tué vendredi.

Pendant des jours, la vie à Gaza et dans les communautés israéliennes près de la frontière a été une routine quotidienne de frappes aériennes et de sirènes avertissant des tirs de roquettes imminents.

Les habitants de la bande de Gaza surpeuplée se recroquevillaient à l’intérieur alors que les combats faisaient rage, les rues étant vides et seuls quelques magasins et pharmacies étant ouverts.

« Tout le peuple palestinien souffre », a déclaré à l’AFP Muhammad Muhanna, 58 ans, dans les ruines de sa maison. « Qu’avons-nous fait? »

À Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, un âne mort gisait dans les ruines d’une rangée de bâtiments rasés lors d’une frappe israélienne.

« Personne n’est en sécurité chez lui », a déclaré Imad Rayan, 64 ans.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur à Gaza a déclaré que le dernier jour de sa campagne, l’armée israélienne s’était concentrée sur « le ciblage des civils, des bâtiments résidentiels et civils ».

Il y avait eu de plus en plus d’appels pour qu’un cessez-le-feu soit convenu, y compris de la part de l’allié le plus proche d’Israël, les États-Unis.

La sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman, dans un appel au ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, « a souligné l’urgence de parvenir à un accord de cessez-le-feu afin d’éviter toute nouvelle perte de vie civile », a déclaré le département d’État.

L’Égypte a maintenu son effort de médiation malgré des revers répétés.

Samedi, des éclats d’obus d’une roquette tirée depuis Gaza ont touché un chantier de construction à Sdot Negev, juste de l’autre côté de la frontière avec Israël, tuant un homme et en blessant un autre. Tous deux étaient des journaliers de Gaza.

Le Jihad islamique a déclaré que ses combattants poursuivaient des « frappes de missiles sur des villes israéliennes » pour se venger des « assassinats » israéliens de leurs commandants et des frappes sur des zones peuplées.

L’échange de tirs a eu lieu après que le ministère palestinien de la Santé a signalé la mort de deux hommes âgés de 19 et 32 ​​ans lors d’un raid de l’armée israélienne sur un camp de réfugiés dans la ville occupée de Naplouse, en Cisjordanie.

Le mouvement Fatah du président palestinien Mahmud Abbas a déclaré que les deux hommes tués dans le raid étaient des membres de sa branche armée, les Brigades des martyrs d’al-Aqsa.

L’actuel accès de violence a éclaté mardi lorsque les frappes israéliennes sur Gaza ont tué trois membres dirigeants du Jihad islamique. Trois autres hauts responsables du groupe militant palestinien ont été tués lors de frappes ultérieures.

Ils font partie d’au moins 33 morts dans les combats à l’intérieur de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire.

Il y a eu deux morts en Israël, dont un journalier de Gaza.

L’armée a déclaré que près de 1 100 roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël dans les combats actuels, dont 300 interceptées par ses défenses aériennes.