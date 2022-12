Le cessez-le-feu de Noël “n’est pas à l’ordre du jour”, la Russie et l’Ukraine semblent d’accord

Les forces ukrainiennes ont organisé jeudi leur plus lourde attaque de bombardement depuis des années dans l’est du pays sous contrôle russe, ont déclaré des responsables installés à Moscou, alors que les deux parties ont exclu une trêve de Noël dans la guerre de près de 10 mois.

Alexei Kulemzin, le maire soutenu par la Russie de la ville de Donetsk, a déclaré que 40 roquettes avaient été tirées depuis des lance-roquettes multiples BM-21 Grad sur des civils dans le centre-ville au petit matin.

Pendant ce temps, les forces russes ont poursuivi leurs bombardements et leurs frappes aériennes sur toute la ligne de front orientale, tuant une personne, tandis que deux personnes ont été tuées dans la ville méridionale de Kherson, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Moscou et Kyiv ne tiennent actuellement pas de pourparlers pour mettre fin au plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale, qui fait rage principalement dans l’est et le sud de l’Ukraine avec peu de mouvement de part et d’autre.

“Le Kremlin … cherche à transformer le conflit en une confrontation armée prolongée”, a déclaré un officier supérieur ukrainien, le général de brigade. Oleksiy Gromov, a déclaré lors d’un briefing, écartant également la possibilité d’une trêve pendant la période des fêtes.

Mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré qu’un cessez-le-feu de Noël n’était “pas à l’ordre du jour”.

Kulemzin a qualifié l’attaque de Donetsk de crime de guerre et a déclaré qu’il s’agissait de la plus importante de la ville depuis 2014, lorsque les séparatistes pro-Moscou l’ont prise sous le contrôle de Kyiv. Les estimations préliminaires ont montré que cinq personnes avaient été blessées, dont un enfant, a-t-il déclaré.

Il n’y a pas eu de réponse ukrainienne immédiate à ses commentaires.

Jeudi, des ouvriers enlèvent des débris devant un bâtiment commercial endommagé par des bombardements au cours du conflit russo-ukrainien à Donetsk, en Ukraine sous contrôle russe. (Alexander Ermochenko/Reuters)

L’état-major militaire ukrainien a déclaré que Moscou restait concentré sur les villes orientales de Bakhmut et Avdiivka, et que les forces ukrainiennes avaient repoussé les attaques russes.

Il a également déclaré que les forces russes continuaient de frapper les troupes ukrainiennes et les infrastructures civiles dans la région de Donetsk et dans les régions méridionales de Zaporizhzhia et Kherson.

“Les Russes ont tiré sur différentes zones le long de toute la ligne de front toute la nuit et le matin”, a déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur l’application de messagerie Telegram.

Une personne a été tuée près de Bakhmut, a-t-il dit, ajoutant : “C’est dangereux de rester dans la région de Donetsk ! Evacuez à temps !”

Par ailleurs, des bombardements russes ont tué deux personnes dans le centre de Kharkiv, la ville du sud libérée par l’Ukraine le mois dernier, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les comptes du champ de bataille de chaque côté.

La Russie dit que les missiles Patriot seraient une escalade américaine

Dans une décision qui renforcerait considérablement la défense aérienne de Kyiv, des responsables américains ont déclaré à Reuters qu’une décision sur la fourniture du système de missiles Patriot à l’armée ukrainienne pourrait être annoncée dès jeudi.

Le Kremlin a déclaré que les États-Unis s’enfonçaient “de plus en plus dans le conflit” et que les systèmes Patriot américains seraient des cibles légitimes, ce que le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi s’appliquer à toutes les armes fournies à l’Ukraine par l’Occident.

REGARDER l La Russie tente de rendre les conditions de vie en Ukraine intolérables: Rick Hillier La Russie tente de “casser” les Ukrainiens en détruisant le réseau électrique : un général à la retraite “Ils … essaient de terroriser et de briser la population ukrainienne avec ces attaques aériennes”, a déclaré le général à la retraite Rick Hillier à propos des attaques incessantes de la Russie contre le réseau électrique ukrainien. “Je pense qu’ils essaient également de créer un fardeau pour l’UE … en essayant de créer des millions de réfugiés ukrainiens traversant les frontières vers l’UE elle-même.”

Pendant ce temps, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a déclaré dans un discours au Conseil des droits à la suite d’une visite en Ukraine que les frappes de la Russie exposaient des millions de personnes à “des difficultés extrêmes”.

Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, des millions d’autres déplacées et des villes réduites en ruines depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février lors d’une “opération militaire spéciale”, affirmant qu’elle devait protéger les russophones des nationalistes ukrainiens. Kyiv et ses alliés appellent cela une guerre d’agression non provoquée.

La Russie a tiré des barrages de missiles sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine depuis octobre, perturbant l’alimentation électrique et laissant les gens sans chauffage dans des conditions hivernales glaciales.

L’opérateur de réseau national Ukrenergo a déclaré jeudi que l’Ukraine continuait de souffrir d’un déficit “important” d’électricité en raison des grèves, y compris de nouvelles dans l’est, ajoutant que la situation était exacerbée par le temps hivernal.

Plus tôt dans la semaine, un sommet dirigé par la France a vu les alliés de l’Ukraine promettre de l’argent pour aider le pays à surmonter les défis de l’hiver.

Une aide financière et militaire supplémentaire à l’Ukraine figurera en bonne place à l’ordre du jour de la réunion des dirigeants de l’UE à Bruxelles pour un sommet plus tard jeudi.