Le cessez-le-feu au Soudan devrait s’appliquer alors que les combats font rage au Darfour

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI — Les citoyens soudanais espèrent qu’un autre cessez-le-feu soutenu par la communauté internationale, qui doit entrer en vigueur lundi soir, n’échouera pas comme ses prédécesseurs après une semaine qui a vu une résurgence de la violence ethnique dans la région occidentale du Darfour. Le cessez-le-feu, censé durer une semaine, a été annoncé samedi dans une déclaration conjointe entre les États-Unis et l’Arabie saoudite et vise à permettre à l’aide humanitaire d’entrer dans la nation de la Corne de l’Afrique. Au moins cinq tentatives précédentes pour négocier un cessez-le-feu ont échoué, mais c’est la première signée par les deux parties belligérantes.

Depuis que les combats ont éclaté il y a cinq semaines, les principales batailles ont opposé l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, universellement connu sous le nom de Hemedti..

Les factions belligérantes du Soudan ciblent les médecins et les militants

Mais les deux forces recrutent dans certains groupes ethniques, et à mesure que les combats se prolongent – ​​et que de plus en plus de milices y sont entraînées – la crainte est que la nation de 45 millions d’habitants puisse sombrer à nouveau dans le type de guerre ethnique qui a tourmenté ses régions périphériques pendant des décennies. .

« Même entre l’armée et les RSF, il y a des dimensions ethniques dans les combats », a déclaré Jérôme Tubiana, un expert du conflit au Soudan et au Tchad. Les considérations ethniques varient d’une région à l’autre, a-t-il dit, mais sont essentielles pour comprendre le conflit.

« Dans le Sud-Kordofan, l’armée et les RSF se sont déjà battues auparavant — il y a trois ans — et il y avait une dimension ethnique évidente, puisque l’armée compte de nombreuses recrues locales nouba et que les RSF recrutent parmi les Arabes locaux », a-t-il déclaré. « Les deux groupes sont déjà en conflit depuis plusieurs décennies. »

La direction des RSF est issue des tribus arabes du Darfour, tandis que le corps des officiers de l’armée provient des communautés arabes ou arabisées du nord du Soudan, a-t-il déclaré. De nombreux membres de l’armée tournent en dérision les RSF comme une milice tribale peu sophistiquée, bien qu’elle soit à la fois bien armée et riche.

Bien que les combats dans la capitale aient tué des centaines de civils, ils ne sont la cible principale d’aucune des deux forces. Mais au Darfour, où la guerre civile ne s’est terminée qu’avec un accord de paix en 2020, les civils sont attaqués en raison de leur appartenance ethnique.

La guerre au Darfour, qui a commencé au début des années 2000, a fait environ 300 000 morts et a opposé les milices arabes locales aux forces rebelles africaines. L’armée a soutenu les milices – connues sous le nom de Janjaweed – dans une campagne de nettoyage ethnique contre les tribus des rebelles, caractérisée par des viols massifs, des bombardements et des incendies de villages et des massacres de civils. Plus tard, des éléments des Janjaweed ont formé le RSF.

Le Darfour a été durement touché par les combats au cours de la première semaine de ce dernier conflit, mais un cessez-le-feu fragile soutenu localement a prévalu dans la plupart des villes et villages, à l’exception d’El-Geneina, la capitale du Darfour occidental. Lorsque les combats y ont éclaté, ils ont immédiatement pris une dimension ethnique.

Un militant local a déclaré la semaine dernière que plus de 550 personnes avaient été tuées à El-Geneina depuis le début des combats fin avril. Des milices arabes alliées aux RSF attaquent la ville, pillant le marché, tuant des intellectuels et attaquant des camps de déplacés. Les combats de rue se sont calmés au début de la semaine dernière, mais les RSF ont ensuite frappé la ville avec de l’artillerie, tuant de nombreux civils, a déclaré le militant, ajoutant : « Des tireurs d’élite tirent tous les jours ». Il a parlé sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité.

A Nyala, la capitale du Sud-Darfour, la violence a de nouveau éclaté vendredi après des semaines de calme. L’hôpital turc est le seul à fonctionner à Nyala aux côtés de quelques centres de santé, a déclaré son superviseur général, Ibrahim Ali Abdel Bari.

« Du 19 au 22 [of May], nous avons reçu 648 blessés à la suite des affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui est le jour le plus calme ; nous avons subi 18 interventions chirurgicales.

Bari a déclaré lundi que l’hôpital avait enregistré 13 décès et que huit autres personnes étaient mortes à l’extérieur avant de recevoir des soins. D’autres cliniques de la ville avaient également enregistré des décès, mais il n’avait pas de détails. Il a déclaré que l’hôpital était à court de fournitures de traumatologie, notamment des sutures, des fournitures chirurgicales et des bandages pour les membres cassés, et qu’il fermerait dans deux jours s’il n’en recevait pas davantage.

Dans la ville de Zalingei, la capitale du Darfour central, des combats ont éclaté mercredi pour la première fois depuis le début du conflit et ont duré plusieurs jours. La plupart des communications téléphoniques sont coupées mais la situation était calme lundi, a déclaré un responsable de la police, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Les RSF ont affirmé avoir pris la principale base militaire, mais un officier de l’armée a contesté cela. Il a parlé sous couvert d’anonymat pour la même raison. Il a indiqué que des milices affiliées aux RSF ont quitté la ville de Garsila, au sud de Zalingei, et ont attaqué le commandement de l’armée avant que les combats ne se propagent dans la ville. Les RSF étaient stationnées dans des quartiers résidentiels et l’armée avait bombardé ses bases, a-t-il dit, en particulier dans deux quartiers de l’est. Il a estimé qu’il devait y avoir des dizaines de morts.

À El Fasher, dans le nord du Darfour, un travailleur humanitaire a déclaré qu’il semblait y avoir une accumulation de forces dans la ville, qui est divisée entre les deux parties. La ville d’El Daein, dans l’est du Darfour, est la seule grande colonie de la région à n’avoir connu aucun combat.

Autour de la capitale Khartoum et de ses villes sœurs Omdurman et Bahri, les habitants ont déclaré que les affrontements se poursuivaient tard dimanche et tôt lundi, avec des balles perdues tuant des civils. Un médecin de l’hôpital d’Omdurman a déclaré que le personnel médical avait abandonné l’établissement en raison du harcèlement des RSF.