Le cessez-le-feu à Gaza n’aura pas lieu avant les élections américaines – WSJ — RT World News

Israël et le Hamas pourraient ne jamais parvenir à un accord, a déclaré un responsable américain au journal

Le président américain Joe Biden ne sera pas en mesure de mettre un terme à la guerre entre Israël et le Hamas avant de quitter ses fonctions, ont déclaré des responsables américains au Wall Street Journal. Biden affirme depuis des mois qu’un accord est proche.

Les Etats-Unis, avec l’aide de médiateurs du Qatar et de l’Egypte, tentent depuis des mois de parvenir à un accord qui verrait le Hamas libérer ses derniers otages israéliens en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens et de la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza. Le Hamas et Israël s’accusent mutuellement d’avoir fait capoter plusieurs propositions de cessez-le-feu à ce jour, les militants palestiniens insistant sur un retrait israélien total de l’enclave, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu étant sous pression de ses partenaires de la coalition radicale pour ne pas quitter Gaza tant que la structure de commandement du Hamas n’aura pas été complètement détruite.

« Aucun accord n’est imminent » a déclaré mercredi au WSJ un responsable américain anonyme, ajoutant : « Je ne suis pas sûr que cela se fasse un jour. »



L’exécution apparente de six otages par le Hamas le mois dernier et la mutilation apparente de milliers de membres du Hezbollah par Israël avec des téléavertisseurs explosifs au Liban cette semaine ont encore davantage mis en péril un accord, ont déclaré des sources américaines et arabes au journal.















« Il n’y a aucune chance que cela se produise maintenant », a déclaré un responsable d’un pays arabe. « Tout le monde attend de voir ce qui va se passer jusqu’à la fin des élections. Le résultat déterminera ce qui peut arriver au sein de la prochaine administration. »

Sous la pression des progressistes pro-palestiniens au sein de son parti, Biden promet depuis des mois d’instaurer un cessez-le-feu. « Nous sommes plus proches que jamais » à un accord, a-t-il déclaré en août, ajoutant que son administration était engagée dans « des efforts intensifs pour conclure cet accord. »

D’autres membres de l’administration Biden ont fait des déclarations tout aussi optimistes, le secrétaire d’État Antony Blinken affirmant il y a deux semaines qu’Israël et le Hamas avaient convenu de « plus de 90 pour cent » d’un projet d’accord. Malgré la récente escalade d’Israël contre le Hezbollah, la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré aux journalistes jeudi que « Nous ne pensons pas qu’un accord soit en train de s’effondrer. »

Un haut responsable israélien a affirmé jeudi que Jérusalem-Ouest était prête à mettre un terme à son opération à Gaza et à offrir un passage sûr hors de l’enclave au chef du Hamas Yahya Sinwar, en échange de la libération immédiate de tous les otages restants et du dépôt des armes par les militants. Cependant, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré plus tard que ni lui ni l’équipe de négociation d’Israël n’avaient entendu parler de ce plan, tandis que des experts israéliens ont noté qu’il était peu probable que les dirigeants du Hamas acceptent le désarmement et l’exil.

EN SAVOIR PLUS:

L’armée israélienne enquête sur des soldats qui auraient maltraité des Palestiniens morts

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël en octobre dernier, tuant environ 1 100 personnes et reprenant environ 250 otages à Gaza. Israël a répondu en déclarant la guerre au Hamas et en imposant un siège quasi total à la bande de Gaza. Après près d’un an de bombardements et d’opérations terrestres israéliennes, plus de 40 000 Palestiniens ont été tués, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Le Hamas a libéré 105 otages dans le cadre d’un cessez-le-feu conclu en novembre dernier. On ignore combien des otages encore en vie sont encore détenus.