Le CES 2023 pourrait attirer 100 000 participants en personne

D’énormes salons professionnels sont de retour, selon le groupe industriel à l’origine du Consumer Electronics Show. Le CTA prévoit que la version 2023 du CES attirera à nouveau des milliers de personnes lors de son lancement le 5 janvier à Las Vegas. “Nous sommes optimistes de pouvoir atteindre notre objectif de 100 000 participants, ce qui en ferait le plus grand événement technologique post-pandémique audité de manière indépendante”, a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction de la Consumer Technology Association, dans un communiqué.

La dernière fois que le CES a battu une fréquentation à six chiffres, c’était en janvier 2020, quand il a attiré 171 000 personnes. En raison de la pandémie, le spectacle a été entièrement virtuel en 2021. La dernière version du CES, tenue en janvier 2022 au milieu d’une vague nationale de la variante Omicron COVID, n’a attiré que 40 000 participants et a été écourté d’une journée.



Le Consumer Electronics Show annuel est le plus grand événement commercial en personne de l’industrie technologique, rassemblant des milliers d’entreprises à l’intérieur du Las Vegas Convention Center de 2,5 millions de pieds carrés. Les actualités, les annonces de produits et les tendances du salon aident à définir l’agenda de l’année en matière de technologie et offrent aux acheteurs un aperçu des innovations à venir. En plus du défilé habituel de nouveaux téléviseurs, ordinateurs portables et des robotsles thèmes du CES 2023 incluent électrique et les voitures autonomes, soins de santé numériques, durabilité et le métaverse.

Dans une interview avec CNET, Shapiro était optimiste quant aux perspectives de participation en personne au CES 2023. “Une chose qui est claire dans le monde, sauf peut-être en Chine en ce moment, c’est que les événements sont de retour”, a-t-il déclaré. “Les avions sont pleins. J’ai beaucoup volé l’année dernière, et je n’ai pas encore pris un vol qui n’est pas presque plein.”

L’année dernière, de nombreuses grandes entreprises, dont Amazon, AMD, Google et Microsoft, ont annulé ou modifié leurs plans en personne. Toutes sont actuellement cotées, ainsi que 26 autres grandes entreprises, comme exposants vedettes pour le CES 2023. “Je dirais que presque toutes les majors sont de retour”, a déclaré Shapiro.

Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images



Le CTA encourage les participants à prendre des précautions familières en assistant au spectacle, comme se faire vacciner contre la grippe et un vaccin et un rappel COVID, ainsi que s’auto-tester à la maison avant d’arriver à Vegas. Une fois sur place, les masques seront encouragés mais non obligatoires sur le salon, et des autotests seront disponibles. Shapiro a également cité des précautions supplémentaires, notamment l’élargissement des allées et le maintien de certaines portes du centre des congrès ouvertes.

Alors que la pandémie diminue et que la vie de la plupart des gens revient à la normale, de nombreuses entreprises recommencent à organiser des événements de presse en personne pour annoncer de nouveaux produits. Lancement de l’iPhone 14 par Apple le mois dernierpar exemple, a eu lieu en personne en tant qu’événement en direct pour la première fois depuis 2019. Samsung déballé en août a également été de nouveau détenu en personne à la suite d’une événement entièrement virtuel en 2021.

Cependant, aucun de ces événements n’est aussi important ni aussi international que le CES. Le CTA s’attend à ce qu’un tiers des participants au CES 2023 se rendent à Vegas depuis l’extérieur des États-Unis. Si l’histoire récente est une indication, il pourrait y avoir une autre augmentation des cas de COVID cet hiver. Le CTA dit qu’il surveillera la situation de près, mais n’a pas indiqué de plan d’urgence spécifique si les cas augmentent.

“Nous reconnaissons qu’il y a des choses que nous ne contrôlons pas”, a déclaré Shapiro. “Nous ferons ce qui est dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité des personnes qui assistent au spectacle. Il n’y a aucun plan sur la table pour passer de quatre jours à trois jours à ce stade.”

Crumpe prévoit également d’assister au CES 2023 en personne. Le spectacle se déroule du 5 janvier au 8 janvier 2023.