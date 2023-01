Le CES 2023 dévoile un tensiomètre du bout des doigts sans étalonnage

Au CES 2023, Valencell a présenté ce qu’il dit être le premier tensiomètre sans brassard au monde. L’appareil ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Valencell a annoncé des plans pour le produit en 2021 et a dévoilé le produit final au CES 2023 ce mardi.

Valencell — l’entreprise derrière les capteurs de votre SamsungSuunto, Bose et les produits Jarba – est bien connu dans le domaine de la santé numérique. Le président et co-fondateur Steven LeBoeuf a breveté plus de 100 capteurs biomédicaux portables, avec une expertise dans les capteurs de photopléthysmographie (PPG).

Depuis plus d’une décennie, Valencell collecte des données brutes avec la technologie PPG dans l’espoir de commercialiser des produits avec des résultats précis et d’aider les consommateurs à gérer les maladies chroniques.

Appareil du bout des doigts Valencell

Après avoir analysé ses propres ensembles de données PPG, Valencell a développé un algorithme capable de mesurer les schémas de pression artérielle. À partir de là, il a conçu un appareil capable de lire la tension artérielle sans étalonnage ni brassard. Il passe simplement sur votre doigt.

L’appareil est petit et noir, dispose d’un écran intégré qui affiche les résultats diastoliques et systoliques et se connecte à une application sur votre téléphone via Bluetooth. Il “est un peu ajusté mais pas pressé. Il est similaire à un oxymètre de pouls du bout des doigts”, a déclaré LeBoeuf à CNET. Une fois sur le doigt, le produit lit la tension artérielle en moins d’une minute.

Lorsqu’elle est connectée à l’appareil, l’application conserve un enregistrement de toutes les lectures passées et peut tracer les tendances au fil du temps. Les consommateurs pourront télécharger et partager leurs données et définir des rappels quotidiens ou hebdomadaires pour vérifier leur tension artérielle.

Valencell prévoit bientôt d’étendre l’application pour inclure la gestion de l’hypertension. Il pourra ensuite coacher les utilisateurs et suggérer des plans de régime et d’exercices.

L’appareil est en attente d’approbation par la FDA, mais Valencell attend une autorisation fin 2023. Une fois approuvé, le produit sera disponible en vente libre. Il devrait coûter environ 99 $.

L’avenir des appareils de santé numériques

Le tensiomètre personnel sans brassard et sans étalonnage de Valencell, une fois approuvé par la FDA, serait disponible non seulement pour un usage personnel, mais également pour un usage professionnel par les médecins.

Il existe clairement une demande pour des appareils personnels de qualité médicale – les aides auditives en vente libre, par exemple, sont arrivées sur le marché à la fin de l’année dernière – et à mesure que de plus en plus de produits suivront et entreront dans les mains des consommateurs de tous les jours, cela signifiera plus accessibles soins de santé.

Valencell prévoit de se développer à l’avenir, en mettant éventuellement cette technologie dans des objets du quotidien tels que les smartphones ou les montres pour rendre la mesure des signes vitaux encore plus facile.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.