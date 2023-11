Le cervelet est la clé pour débloquer les problèmes de mémoire sociale

Résumé: Les chercheurs ont fait une découverte cruciale sur le rôle du cervelet dans la mémoire de reconnaissance sociale, révolutionnant potentiellement le traitement des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

En modulant l’activité cérébelleuse dans des modèles précliniques, ils l’ont trouvée cruciale pour récupérer des informations sociales, une fonction qui se détériore souvent chez les patients atteints de démence. Cette recherche ouvre la voie à de nouvelles thérapies ciblant des réseaux cérébraux spécifiques, les futures études visant à surveiller les interactions cervelet-néocortex lors de tâches sociales.

Cette étude représente un espoir pour les personnes souffrant de perte de mémoire.

Faits marquants:

Le cervelet, auparavant sous-estimé dans les fonctions de mémoire, a été identifié comme un acteur essentiel de la mémoire de reconnaissance sociale. La modulation de l’activité cérébelleuse a conduit à la récupération d’informations sociales, pointant vers des opportunités de traitement ciblé pour la perte de mémoire dans les troubles neurodégénératifs. Cette recherche a été rendue possible grâce au financement des National Institutes of Health et d’autres organisations notables, soulignant l’investissement important dans la compréhension et le traitement des maladies neurodégénératives.

Source: Université du Minnesota

Alors que des millions d’Américains luttent contre la perte de mémoire et la démence provoquées par des troubles neurodégénératifs de plus en plus courants, comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau et de ses effets chez les personnes souffrant de perte de mémoire sera essentielle pour progresser plus efficacement. traitements.

Publié dans Communications naturellesFaculté de médecine de l’Université du Minnesota, chercheurs du campus Duluth ont découvert que le cervelet coordonne le réseau cérébral essentiel à la mémoire de reconnaissance sociale.

La mémoire de reconnaissance sociale est un processus cognitif qui permet aux individus de se souvenir et de reconnaître l’identité d’autres personnes, en particulier celles qu’ils ont déjà rencontrées.

« La perte de mémoire de reconnaissance est un symptôme courant dans les troubles neurodégénératifs. Comprendre cette fonction cérébrale complexe est une étape cruciale qui pourrait conduire au développement de thérapies ciblées », a déclaré Yi-Mei Yang, PhD, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université du Manitoba, campus Duluth.

Dans cette étude, les chercheurs ont dirigé l’activité cérébelleuse avec un contrôle précis dans des modèles précliniques. Ils ont découvert que le cervelet participe à la récupération d’informations sociales en activant la matrice neuronale qui sous-tend les réponses émotionnelles et les fonctions cognitives.

L’équipe de recherche affirme que les études futures incluront la surveillance en temps réel des interactions cervelet-néocortex lors des tâches de reconnaissance sociale.

Financement: Le financement de la recherche a été fourni par les National Institutes of Health [grants R15 NS112964, R01 MH129300 and R01 NS112289]le ministère de l’Éducation de Singapour [grant MOE2017-T3-1-002]la subvention pour jeunes chercheurs de la Brain & Behaviour Research Foundation et le Winston and Maxine Wallin Neuroscience Discovery Fund.

Le travail a également été soutenu par l’équipe de découverte médicale sur la toxicomanie par l’intermédiaire du noyau des circuits structurels de l’Université du Minnesota.

A propos de cette actualité de la recherche en neurosciences

Auteur: Alexandra Smith

Source: Université du Minnesota

Contact: Alexandra Smith – Université du Minnesota

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Déficit de mémoire sociale causé par une dérégulation du vermis cérébelleux» par Yi-Mei Yang et al. Communications naturelles

Déficit de mémoire sociale causé par une dérégulation du vermis cérébelleux

La mémoire de reconnaissance sociale (SRM) est un déterminant clé des interactions sociales. Alors que le cervelet apparaît comme une région importante pour le comportement social, la manière dont l’activité cérébelleuse affecte les fonctions sociales reste floue.

Nous avons augmenté sélectivement l’excitabilité des interneurones de la couche moléculaire (MLI) pour supprimer le déclenchement des cellules de Purkinje dans le vermis cérébelleux de souris. La perturbation chimiogénétique des MLI a altéré le SRM sans affecter la sociabilité, les niveaux d’anxiété, la coordination motrice ou la reconnaissance des objets.

L’interférence optogénétique des MLI au cours de phases distinctes d’un test de reconnaissance sociale a révélé l’engagement cérébelleux dans la récupération, mais pas dans le codage, des informations sociales.

La cartographie c-Fos après le test de reconnaissance sociale a montré que la manipulation cérébelleuse diminuait les corrélations interrégionales à l’échelle du cerveau et modifiait la structure du réseau depuis le cortex préfrontal médial et les modules centrés sur l’hippocampe jusqu’aux modules centrés sur l’amygdale.

Le tracé anatomique a démontré des projections hiérarchiques du cervelet central au réseau social cérébral intégrant les connexions amygdaliennes.

Nos résultats suggèrent que le cervelet organise la matrice neuronale nécessaire à la SRM.