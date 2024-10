Le cerveau présumé du coup d’État armé turc de 2016 est décédé – médias — RT World News

Le religieux américain Fethullah Gülen, qualifié de terroriste par Ankara, serait décédé à l’hôpital

Le religieux turc en exil Fethullah Gülen, accusé par Ankara d’avoir orchestré la tentative de coup d’État de 2016 dans son pays, serait décédé aux États-Unis.

L’érudit islamique basé en Pennsylvanie est décédé à l’hôpital dimanche soir après une longue maladie, a rapporté le site d’information Herkul, associé à son mouvement. Gülen avait 83 ans.

En juillet 2016, une faction de l’armée turque a tenté de renverser le gouvernement et le président Recep Tayyip Erdogan, en utilisant des avions de combat et d’autres armes lourdes pour prendre le contrôle de sites clés du pays. Environ 300 personnes ont été tuées dans ces violences.

À la suite de la tentative de coup d’État, le gouvernement turc a purgé sans relâche les partisans présumés de Gülen, et des milliers de personnes ont été inculpées au pénal. Ankara a également désigné le mouvement Hizmet de Gülen comme « Organisation terroriste Fethullahist (FETO) ».

Le religieux a déménagé aux États-Unis en 1999 pour suivre un traitement médical, mais il y est resté par la suite. Les responsables turcs l’ont accusé d’avoir bâti un réseau de partisans qui ont infiltré diverses parties du gouvernement dans son pays, en particulier le système judiciaire. Les États-Unis ont rejeté plusieurs demandes turques d’extradition de Gülen.

Lors de l’accession au pouvoir d’Erdogan dans les années 1980, lui et Gülen étaient considérés comme des alliés politiques. Cependant, leurs relations ont débuté après 2013, lorsque le prédicateur a vivement critiqué la gestion par Ankara des manifestations de masse connues sous le nom de manifestations du parc Gezi. Les troubles meurtriers ont duré plus de deux mois et étaient opposés à un certain nombre de politiques gouvernementales qui, selon les manifestants, éloignaient le pays de la laïcité et l’éloignaient de l’islamisme.