Le cerveau peut stocker près de 10 fois plus de données qu’on ne le pensait auparavant, confirme une étude

Le cerveau pourrait être capable de contenir près de 10 fois plus d’informations qu’on ne le pensait auparavant, confirme une nouvelle étude.

Semblable aux ordinateurs, la mémoire de stockage du cerveau est mesuré en « bits », et le nombre de bits qu’il peut contenir repose sur les connexions entre ses neurones, appelées synapses. Historiquement, les scientifiques pensaient que les synapses avaient un nombre assez limité de tailles et de forces, ce qui limitait la capacité de stockage du cerveau. Cependant, cette théorie a été contesté ces dernières années – et la nouvelle étude conforte l’idée selon laquelle le cerveau peut en contenir environ 10 fois plus qu’on ne le pensait.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont développé une méthode très précise pour évaluer la force des connexions entre les neurones d’une partie du cerveau d’un rat. Ces synapses constituent la base de apprentissage et mémoire car les cellules cérébrales communiquent à ces points et stockent et partagent ainsi des informations.

En comprenant mieux comment les synapses se renforcent et s’affaiblissent, et dans quelle mesure, les scientifiques ont quantifié plus précisément la quantité d’informations que ces connexions peuvent stocker. L’analyse, publiée le 23 avril dans la revue Calcul neuronal démontre comment cette nouvelle méthode pourrait non seulement améliorer notre compréhension de l’apprentissage, mais également du vieillissement et des maladies qui érodent les connexions cérébrales.

En rapport: Le cerveau sait quand il rappelle un faux souvenir, selon une étude

« Ces approches vont au cœur de la capacité de traitement de l’information des circuits neuronaux », Jai Yu , professeur adjoint de neurophysiologie à l’Université de Chicago qui n’a pas été impliqué dans la recherche, a déclaré à Live Science dans un e-mail. « Être capable d’estimer la quantité d’informations pouvant potentiellement être représentée est une étape importante vers la compréhension de la capacité du cerveau à effectuer des calculs complexes. »

Dans le cerveau humain il y a plus de 100 000 milliards synapses entre les neurones. Des messagers chimiques sont lancés à travers ces synapses, facilitant le transfert d’informations à travers le cerveau. Au fur et à mesure que nous l’apprenons, le transfert d’informations via des synapses spécifiques augmente. Ce « renforcement » des synapses nous permet de retenir les nouvelles informations. En général, les synapses se renforcent ou s’affaiblissent en réponse au degré d’activité de leurs neurones constitutifs – un phénomène appelé Plasticité synaptique .

Recevez les découvertes les plus fascinantes du monde directement dans votre boîte de réception.

Les synapses facilitent la communication des informations entre les neurones. (Crédit image : Westend61/Getty Images)

Cependant, à mesure que nous vieillissons ou développons des maladies neurologiques, telles que Alzheimer nos synapses deviennent moins actives et donc s’affaiblissent, réduire les performances cognitives et notre capacité à stocker et à récupérer des souvenirs.

Les scientifiques peuvent mesurer la force des synapses en examinant leur caractéristiques physiques . De plus, les messages envoyés par un neurone activent parfois une paire de synapses, et les scientifiques peuvent utiliser ces paires pour étudier la précision de la plasticité synaptique. En d’autres termes, étant donné le même message, chaque synapse de la paire se renforce-t-elle ou s’affaiblit-elle exactement de la même manière ?

Mesurer la précision de la plasticité synaptique s’est avéré difficile dans le passé, tout comme mesurer la quantité d’informations qu’une synapse donnée peut stocker. La nouvelle étude change cela.

Pour mesurer la force et la plasticité synaptiques, l’équipe a exploité théorie de l’information , une manière mathématique de comprendre comment les informations sont transmises à travers un système. Cette approche permet également aux scientifiques de quantifier comment beaucoup les informations peuvent être transmises à travers les synapses, tout en tenant également compte du « bruit de fond » du cerveau.

Ces informations transmises sont mesurées en bits, de sorte qu’une synapse avec un nombre de bits plus élevé peut stocker plus d’informations qu’une synapse avec moins de bits, Terrence Sejnowski , co-auteur principal de l’étude et chef du laboratoire de neurobiologie computationnelle de l’Institut Salk d’études biologiques, a déclaré à Live Science dans un e-mail. Un bit correspond à une synapse envoyant des transmissions avec deux forces, tandis que deux bits permettent quatre forces, et ainsi de suite.

L’équipe a analysé des paires de synapses d’un rat hippocampe , une région du cerveau qui joue un rôle majeur dans l’apprentissage et la formation de la mémoire. Ces paires de synapses étaient voisines et s’activaient en réponse au même type et à la même quantité de signaux cérébraux. L’équipe a déterminé que, avec la même contribution, ces paires se renforçaient ou s’affaiblissaient exactement de la même manière, ce qui suggère que le cerveau est très précis lors de l’ajustement de la force d’une synapse donnée.

L’analyse suggère que les synapses de l’hippocampe peuvent stocker entre 4,1 et 4,6 bits d’informations. Les chercheurs avaient est arrivé à une conclusion similaire dans une étude antérieure du cerveau du rat, mais à cette époque, ils avaient analysé les données avec une méthode moins précise. La nouvelle étude contribue à confirmer ce que de nombreux neuroscientifiques supposent désormais : que les synapses transportent bien plus d’un bit chacune, Kévin Renard professeur de neurosciences à l’Université de Cardiff au Royaume-Uni qui n’a pas été impliqué dans la recherche, a déclaré à Live Science dans un e-mail.

Les résultats sont basés sur une très petite zone de l’hippocampe du rat, il est donc difficile de savoir comment ils pourraient s’appliquer à l’ensemble du cerveau d’un rat ou d’un humain. Il serait intéressant de déterminer comment cette capacité de stockage d’informations varie à travers le cerveau et entre les espèces, a déclaré Yu.

À l’avenir, la méthode de l’équipe pourrait également être utilisée pour comparer la capacité de stockage de différentes zones du cerveau, a déclaré Fox. Il pourrait également être utilisé pour étudier une seule zone du cerveau lorsqu’elle est saine et lorsqu’elle est malade.