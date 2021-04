L’une des questions les plus intrigantes auxquelles nous sommes confrontés est: quand et où le cerveau humain moderne a-t-il évolué? Les premières populations du genre Homo, qui ont émergé en Afrique il y a environ 2,5 millions d’années, ont marché droit mais elles avaient un cerveau semblable à celui du singe primitif, environ la moitié de la taille du nôtre. Une équipe internationale de chercheurs de l’Université de Zurich (UZH), en Suisse, a donc passé beaucoup de temps et d’énergie pour venir trouver les réponses.

Ils ont conclu que le cerveau humain moderne a évolué il y a environ 1,7 million d’années en Afrique, à l’époque où l’Homoerectus humain éteint est apparu pour la première fois et où la culture des outils en pierre en Afrique est devenue de plus en plus complexe. L’espèce homoerectus a été le premier hominidé connu à migrer hors d’Afrique et était adepte de tâches cognitives telles que la communication et la chasse ou la cueillette de nourriture. Les chercheurs ont également conclu que le cerveau humain typique s’est propagé rapidement de l’Afrique à l’Asie.

Selon l’étude publiée dans Journal Science, l’équipe de l’UZH, dirigée par Christoph Zollikofer et Marcia Ponce de León, a examiné les crânes de fossiles d’Homo qui vivaient en Afrique et en Asie il y a 1 à 2 millions d’années.

«Nos analyses suggèrent que les structures cérébrales humaines modernes sont apparues il y a seulement 1,5 à 1,7 million d’années dans les populations homo africaines», a déclaré Zollikofer.

«Les caractéristiques typiques des humains sont principalement les régions du lobe frontal qui sont responsables de la planification et de l’exécution de schémas complexes de pensée et d’action, et finalement aussi du langage», a déclaré l’anthropologue Ponce de León.

Les chercheurs pensent que l’évolution biologique et culturelle sont probablement liées. Ponce de León a déclaré que ce sont probablement les premières formes de langage humain qui se sont également développées au cours de cette période.

L’équipe de l’UZH a utilisé la tomodensitométrie pour examiner les crânes de fossiles Homo qui vivaient en Afrique et en Asie il y a 1 à 2 millions d’années, et a comparé les données fossiles avec les données de référence de grands singes et d’humains.

