Le cerveau gauche d’un enfant en bas âge est endommagé et incapable de pleurer de la maladie de Kawasaki après un «  diagnostic de Covid en ligne par un médecin  »

Un bébé garçon a été endommagé au cerveau après que les médecins aient manqué une maladie dangereuse et diagnostiqué Covid-19 lors d’un rendez-vous en ligne.

Le petit Hugo Dato ne peut plus pleurer ou interagir avec sa famille après que son cœur s’est soudainement arrêté alors qu’il était dans les bras de sa mère malgré sa bataille médicale de plusieurs mois.

L’adolescent de 16 mois a été initialement diagnostiqué avec Covid-19 après un rendez-vous médical en ligne, mais on lui a dit de ne pas aller à l’hôpital car c’était trop risqué.

Mais quelques mois plus tard, le tout-petit a finalement été diagnostiqué avec un syndrome rare de Kawasaki, qui, selon sa famille, aurait dû être ramassé plus tôt et traité.

«Il ne pleure pas, il n’interagit pas avec nous, il nous regarde un peu, mais il ne réagit à rien, a expliqué papa Jose Maria Dato Cano, 35 ans.

Il a déclaré que le bébé Hugo n’avait que quatre mois lorsqu’il est tombé malade lorsque le premier verrouillage a frappé son pays d’origine, l’Espagne.

Le tout-petit tragique a commencé à montrer des signes de fièvre, de conjonctivite et de rougeur de la peau.

«Nous avons appelé le médecin de famille et comme ils ne l’ont pas vu face à face en raison du pic des cas de coronavirus, Hugo a été diagnostiqué avec un coronavirus et avait une prescription avec des médicaments pour sa fièvre et une solution pour ses yeux», a déclaré son père Jose. Real Press.

Le médecin a également recommandé à la famille d’éviter de se rendre au centre de santé et à l’hôpital car ils étaient surchargés et «si c’était Covid-19, c’était pire de l’y emmener», a-t-il dit.

Comme les symptômes d’Hugo ne se sont pas améliorés, ses parents l’ont emmené dans un cabinet privé où il a été confirmé qu’il était infecté par un virus, mais il n’était pas clair s’il s’agissait de Covid-19 car les tests n’étaient pas facilement disponibles.

Le médecin privé a prescrit des antibiotiques, ce qui a aidé Hugo à se rétablir et dans les 20 jours, il est revenu à son état normal, heureux pendant un certain temps.

Cependant, le cœur d’Hugo a soudainement cessé de fonctionner dans les bras de sa mère juste après Noël le 27 décembre.

L’enfant d’un an a été transporté d’urgence à l’hôpital Santa Lucia de la ville portuaire de Carthagène, où les médecins ont réussi à avoir un pouls.

Hugo a ensuite été transporté à l’hôpital clinique universitaire Virgen de la Arrixaca de la ville de Murcie.

Là, les médecins ont trouvé de gros anévrismes dans le cœur d’Hugo qui avaient également conduit à ses problèmes de santé à l’âge de quatre mois.

Maladie de Kawasaki – qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que la maladie de Kawasaki? La maladie est également connue sous le nom de syndrome des ganglions lymphatiques mucocutané. Selon le NHS, la maladie affecte principalement les enfants de moins de cinq ans. Les vaisseaux sanguins gonflent, ce qui peut entraîner des complications dans les artères coronaires (les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur). La maladie de Kawasaki peut provoquer des anévrismes pouvant entraîner une crise cardiaque et une maladie cardiaque. Dans des cas moins probables, des saignements internes peuvent être provoqués lorsque l’anévrisme éclate. Chaque année, environ huit enfants sur 100 000 développent la maladie de Kawasaki, selon les chiffres du NHS. Environ 25 pour cent des cas continuent de subir des complications cardiaques. Il peut entraîner la mort dans environ 2 à 3% des cas s’il n’est pas traité. La cause de la maladie de Kawasaki est actuellement inconnue, bien qu’elle ne soit pas contagieuse.

Ils ont été causés par une maladie rare appelée syndrome de Kawasaki, qui provoque une fièvre et une inflammation des vaisseaux sanguins dans tout le corps, principalement chez les enfants âgés de cinq ans et moins.

La mère d’Hugo, Maria Jesus Hernandez Guirao, 33 ans, a déclaré qu’elle pensait que son fils aurait pu être guéri avec un simple traitement si les médecins avaient détecté la maladie plus tôt.

Hugo avait présenté tous les symptômes de la maladie de Kawasaki, notamment de la fièvre, une conjonctivite, des marques rouges sur sa peau et des lèvres gercées.

Les médecins ont récemment mis en garde contre une maladie de type Kawasaki déclenchée par Covid-19 qui peut être mortelle chez les adultes comme chez les enfants.

L’incident presque mortel du 27 décembre a causé de graves lésions cérébrales en raison du manque d’oxygène dans son cerveau lorsque son cœur s’est arrêté.

Une fois qu’Hugo sera autorisé à rentrer de l’hôpital, il aura besoin de physiothérapeutes, d’un orthophoniste et de programmes de psychologie et de stimulation pour enfants.

La famille collecte maintenant des fonds pour le traitement privé d’Hugo et a jusqu’à présent collecté environ 10000 £ grâce à un GoFundMe campagne.