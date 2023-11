Le cerveau et le corps sont plus liés que nous le pensions

Des changements dans la composition des micro-organismes dans l’intestin ont été associés à des troubles tels que la maladie de Parkinson.Crédit : Steve Gschmeissner/SPL

Pendant des décennies, les scientifiques ont considéré le cerveau comme l’actif le plus précieux – et par conséquent le plus étroitement gardé – du corps. Enfermé en toute sécurité derrière une barrière biologique, à l’écart du tumulte du reste du corps, il était globalement exempt des ravages des germes envahisseurs, des batailles menées par le système immunitaire et du renouvellement constant des cellules.

Puis, il y a une vingtaine d’années, certains chercheurs ont commencé à se poser une question hérétique : le cerveau est-il vraiment si isolé ? La réponse, selon un nombre croissant de preuves, est non – et a des implications importantes tant pour la science que pour les soins de santé.

La liste des affections cérébrales associées à des changements ailleurs dans le corps est longue et croissante. Des changements dans la composition des micro-organismes résidant dans l’intestin, par exemple, ont été associés à des troubles tels que la maladie de Parkinson et la maladie des motoneurones. Certains chercheurs pensent que certaines infections pourraient provoquer l’apparition de la maladie d’Alzheimer ; Il existe également une théorie selon laquelle une infection pendant la grossesse pourrait entraîner des troubles du spectre autistique chez les bébés.

Votre cerveau pourrait contrôler à quel point vous tombez malade et comment vous vous rétablissez

L’effet est bidirectionnel. Il existe une liste de plus en plus longue de symptômes qui ne sont généralement pas considérés comme des troubles du système nerveux dans lesquels le cerveau et les processus neuronaux qui le relient au corps jouent un rôle important. Par exemple, le développement d’une fièvre est influencé par une population de neurones qui contrôlent la température corporelle et l’appétit. L’effet du cerveau sur le corps est souligné par la découverte selon laquelle la stimulation d’une région particulière du cerveau chez la souris peut « rappeler » au corps des épisodes d’inflammation antérieurs et les reproduire.1.

La liste continue. Il est de plus en plus évident que les cancers utilisent les nerfs pour se développer et se propager. Dans cette semaine NatureMichelle Monje et ses collègues2 montrent comment certains cancers du cerveau consolident les connexions avec les neurones qui favorisent leur progression. Pendant ce temps, Jonathan Lovelace et ses collègues3 explorez la voie neuronale qui peut provoquer une baisse de la tension artérielle et des évanouissements. Celui-ci comprend un groupe de nerfs qui s’étendent du cœur au tronc cérébral.

Ces découvertes et d’autres marquent un changement radical dans notre vision du système nerveux, et les neuroscientifiques commencent tout juste à en explorer les impacts. Pour vraiment comprendre comment le cerveau et le corps sont intriqués, les chercheurs de divers domaines devront travailler ensemble plus étroitement. À terme, l’objectif devrait être d’étudier l’interaction entre le cerveau et le corps chez l’homme. Cela nécessitera des méthodes permettant d’accéder aux fonctions cérébrales, telles que l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, comme l’ont souligné Emily Finn et ses collègues.4 décrire dans un article de Perspective.

Gardiens du cerveau : comment un système immunitaire particulier protège notre matière grise

L’interconnexion du cerveau et du corps a des implications alléchantes sur notre capacité à comprendre et à traiter la maladie. Si certaines affections cérébrales commencent à l’extérieur du cerveau, alors peut-être que les thérapies destinées à les traiter pourraient également intervenir de l’extérieur. Les traitements qui agissent via le système digestif, le cœur ou d’autres organes, par exemple, seraient beaucoup plus faciles et moins invasifs à administrer que ceux qui doivent traverser la barrière hémato-encéphalique, la première ligne de défense du cerveau contre les agents pathogènes et autres agressions du système digestif. corps.

En sens inverse, les effets de nos émotions ou de notre humeur sur notre capacité à nous remettre d’une maladie pourraient également être exploités. Par exemple, des travaux préliminaires sont en cours pour vérifier si la stimulation de certaines zones du cerveau qui réagissent à la récompense et produisent des sentiments de positivité pourrait améliorer la guérison de maladies telles que les crises cardiaques. Ce qui est peut-être encore plus excitant est la possibilité que des changements dans notre comportement – ​​pour réduire le stress, par exemple – puissent avoir des avantages similaires.

Pour les neuroscientifiques, il est temps de regarder au-delà du cerveau. Et les cliniciens qui traitent le corps ne doivent pas présumer que le cerveau est au-dessus de toute implication : son activité pourrait influencer un large éventail de pathologies, depuis les infections bénignes jusqu’à l’obésité chronique.