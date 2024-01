Le cerveau d’une femme décédée à Leqembi montre le pire des cas

26 janvier 2024

Que se passe-t-il dans le cerveau d’une personne atteinte d’ARIA mortelle ? Les chercheurs disposent désormais de l’un de leurs premiers examens détaillés de la pathologie de cette maladie rare et calamiteuse. Dans Nature Communications du 12 décembre, des chercheurs dirigés par Matthew Schrag du centre médical de l’université Vanderbilt, à Nashville, Tennessee, ont publié les données post-mortem d’une femme qui a reçu trois doses de l’anticorps anti-amyloïde lécanemab dans le cadre de la prolongation ouverte de l’étude de phase 3 Clarity. étude. L’autopsie a montré une inflammation vasculaire étendue et de nombreuses ruptures de vaisseaux sanguins qui ont entraîné des saignements dans tout son cerveau. Elle est probablement décédée des complications liées au traitement par lecanemab, ont conclu les auteurs.

La deuxième étude neuropathologique de l’ARIA active, comme la première, révèle une inflammation vasculaire dans tout le cerveau.

La maladie ressemble à une inflammation liée à l’angiopathie amyloïde cérébrale.

Les complexes immuns Aβ incitent les macrophages périvasculaires à endommager les vaisseaux.

Costantino Iadecola du Weill Cornell Medical College de New York a déclaré que les résultats inflammatoires ressemblent à ceux observés lors d’essais d’immunothérapies antérieures, tels que le bapineuzumab et le vaccin actif AN-1792. Il a suggéré que le terme ARIA, c’est-à-dire anomalies d’imagerie liées à l’amyloïde, est un terme inapproprié pour désigner ce qui est en réalité une inflammation vasculaire liée à l’Aβ. « L’image qui se dessine est celle d’une attaque immunitaire innée contre les vaisseaux sanguins, déclenchée par l’Aβ », a-t-il déclaré à Alzforum.

Pourquoi le traitement s’est-il si mal passé pour cette femme ? Schrag et ses collègues ont découvert qu’elle présentait des facteurs de risque auparavant non reconnus qui faisaient d’elle une mauvaise candidate à l’immunothérapie, étant une homozygote APOE4 atteinte d’une angiopathie amyloïde cérébrale sévère.

Plusieurs experts ont déclaré à Alzforum que la présence de la CAA était le facteur critique déclenchant l’ARIA. “Les données… soutiennent l’hypothèse selon laquelle le mécanisme sous-jacent à l’ARIA est étroitement lié au CAA et partage probablement de nombreux liens mécanistiques avec l’inflammation liée au CAA”, a écrit Mariel Kozberg du Massachusetts General Hospital de Boston à Alzforum (commentaire complet ci-dessous).

Les chercheurs avec lesquels Alzforum s’est entretenu ont souligné que pour éviter de futurs décès et d’autres conséquences graves, les cliniciens devront dépister soigneusement les patients potentiels en immunothérapie, en recherchant en particulier des signes de CAA. Alors que des milliers de personnes dans tout le pays sont désormais traitées au lécanemab pour un traitement précoce de la maladie d’Alzheimer, les cliniciens doivent rapidement apprendre à bien le faire (voir l’article connexe).

Tuyaux éclatants. Chez une femme décédée d’ARIA après un traitement par lécanemab, les vaisseaux sanguins (verts) des méninges étaient remplis d’amyloïde (rouge) et bombés de multiples anévrismes (flèches, encadré). [Courtesy of Solopova et al., Nature Communications.]

Panne vasculaire catastrophique

Les données d’autopsie précédentes étaient rares, mais quelques cas des essais AN-1792 et bapineuzumab avaient déjà montré que l’immunothérapie amyloïde pouvait aggraver l’AAC. On pense que cela se produit parce que l’Aβ libéré des plaques s’écoule dans la membrane basale autour des vaisseaux sanguins et y reste coincé. Ces sabots sont associés à une inflammation et à des lésions vasculaires (Roher et al., 2011 ; Roher et al., 2013 ; Sakai et al., 2014). Néanmoins, cette inflammation n’avait pas été directement liée à l’ARIA, qui a été définie pour la première fois dans le cadre des essais sur le bapineuzumab (actualités de la conférence de juillet 2011). Les autopsies des personnes prenant du bapineuzumab ont été pratiquées longtemps après la résolution de leur ARIA.

Plus récemment, trois décès dans le Clarity OLE ont été imputés à ARIA, soulevant de nouvelles inquiétudes (actualités de janvier 2023). Un rapport d’autopsie de l’un de ces décès, une femme de 65 ans qui a subi un accident vasculaire cérébral ischémique alors qu’elle était sous lécanemab et a reçu le médicament anti-caillot tPA aux urgences, a montré qu’une hémorragie cérébrale massive était la cause du décès. Elle était également homozygote APOE4 avec CAA. Il est peu probable que son grand nombre d’hémorragies soit causée par le tPA et le CAA seuls, ont conclu les pathologistes (Reish et al., 2023 ; Castellani et al., 2023).

Le nouvel article décrit la pathologie d’un autre des décès OLE, une femme de 79 ans en Floride qui avait pris un placebo dans le cadre de l’essai Clarity. Après avoir passé au lécanemab dans le cadre de l’OLE, après chaque dose, elle a ressenti de graves maux de tête qui ont nécessité un jour ou deux au lit pour récupérer. Après la troisième dose, elle est devenue confuse et a déclaré qu’elle souffrait d’un « brouillard cérébral ». Elle a commencé à avoir des convulsions, a été transportée à l’hôpital et est décédée cinq jours plus tard.

Points noirs. Les pathologistes ont dénombré plus de 30 microhémorragies (flèches) disséminées dans le cerveau d’une femme décédée d’ARIA (à gauche). Tous ne se sont pas présentés à l’IRM (à droite). [Courtesy of Solopova et al., Nature Communications.]

Les premiers auteurs conjoints Elena Solopova et Wilber Romero-Fernandez, tous deux chez Vanderbilt, ont comparé son IRM au moment du décès à son IRM de base avant le début de l’OLE. Au départ, quatre microhémorragies étaient visibles, juste en dessous du seuil de traitement par lecanemab. De manière significative, cependant, son IRM de base répondait aux critères d’un CAA probable, ont noté les auteurs. La CAA n’était pas un critère d’exclusion dans l’essai Clarity. De nouvelles preuves suggèrent qu’un AAC sévère devrait contre-indiquer l’immunothérapie amyloïde (actualités de la conférence d’août 2023 ; actualités de la conférence d’août 2023).

Après le traitement par lecanemab, un œdème était évident dans ses lobes temporaux, pariétaux et occipitaux, et plus de 30 microhémorragies étaient dispersées dans ces zones. Comme prévu, l’autopsie a identifié encore plus de vaisseaux rompus que l’IRM avait manqués (voir image ci-dessus). Les IRM cliniques de routine ont une résolution inférieure à celle des examens post-mortem.

“La quantité de lésions de la substance blanche m’a surpris”, a noté Iadecola. « Ils ont fleuri dans tout son cerveau. Des cas comme celui-ci montrent à quel point les choses peuvent mal tourner.

Rupture et déversement. Du sang s’écoule d’une fente dans la paroi d’un vaisseau (à gauche). À droite, le même vaisseau est représenté avec des dépôts amyloïdes (rouge), l’espace où il s’est rompu et une fuite diffuse (jaune). Vaisseaux colorés à l’isolectine (vert). [Courtesy of Solopova et al., Nature Communications.]

Semblable aux rapports de cas précédents, les vaisseaux sanguins cérébraux de la femme de Floride étaient enflammés. Là où il y avait un œdème, de nombreux macrophages activés et des cellules T se pressaient autour des artérioles du parenchyme. Certains macrophages étaient des cellules géantes multinucléées, qui se forment généralement lorsque plusieurs cellules immunitaires fusionnent en réponse à une infection. Les parois des vaisseaux dégénéraient, leurs cellules mourantes étaient entrecoupées de complexes anticorps-Aβ et de dépôts de fibrine. C’est ce qu’on appelle la nécrose des fibromes. Dans les leptoméninges également, les auteurs ont trouvé des vaisseaux qui fuyaient, remplis de CAA et entourés de macrophages et de microglies activés.

Les résultats globaux ressemblaient à une inflammation liée à la CAA, ont indiqué les auteurs. Ils ont noté que la neuropathologie correspondait à celle du précédent cas homozygote APOE4 décrit dans Castellani et al. “Ces deux cas sont les seules descriptions neuropathologiques détaillées d’ARIA active dans la littérature existante”, ont écrit Solopova et ses collègues.

Il est temps de retirer le terme « ARIA » ?

Iadecola considère ces données neuropathologiques comme indispensables pour reconstituer le puzzle des mécanismes de l’ARIA, notamment parce qu’il n’existe pas de bons modèles animaux pour cette maladie. Il pense que les résultats suggèrent que les complexes d’anticorps Aβ ou Aβ autour des vaisseaux sanguins déclenchent le rejet par les macrophages périvasculaires de cytokines et de radicaux libres, qui endommagent les vaisseaux et provoquent des fuites.

D’autres chercheurs pensent que l’excès d’Aβ est lui-même le déclencheur. “Les résultats confortent l’hypothèse selon laquelle, après une immunothérapie contre l’Aβ, l’Aβ solubilisé des plaques devient piégé dans les voies de drainage périartériel intra-muros”, a déclaré Roxana Carare de l’Université de Southampton, Royaume-Uni. Lorsque ces voies de drainage sont compromises, par exemple dans chez une personne souffrant de lésions cérébrovasculaires, la personne est incapable d’éliminer Aβ et ARIA se développe, a-t-elle écrit (commentaire complet ci-dessous).

Pendant ce temps, des travaux récents d’Eli Lilly attribuent davantage de blâme aux complexes d’anticorps qu’à l’Aβ seul. Dans des modèles murins, ils ont découvert que les anticorps interagissaient avec l’amyloïde vasculaire pour activer les macrophages périvasculaires (Taylor et al., 2023). “Ces résultats suggèrent à nouveau l’importance des macrophages périvasculaires dans l’inflammation vasculaire associée à l’ARIA”, a noté Kozberg.

Iadecola pointe également un doigt accusateur vers ces cellules. “Les macrophages leptoméningés et périvasculaires sont en réalité à l’origine du problème”, a-t-il déclaré à Alzforum.

Alors que les chercheurs commencent à comprendre ce qu’est réellement ARIA, certains pensent que le terme a peut-être perdu son utilité. “Il ne s’agit plus d’une ‘anomalie d’imagerie'”, a déclaré Iadecola. Fabrizio Piazza, de l’Université de Milan-Bicocca, en Italie, estime qu’il faudrait parler d’inflammation iatrogène liée au CAA. « ARIA-E est la manifestation en imagerie des mécanismes biologiques (auto)immuns complexes du CAA-ri », a-t-il écrit (commentaire ci-dessous).

Comment éviter l’ARIA ?

Il est évident que les prescripteurs veulent des protocoles de dépistage de l’immunothérapie amyloïde qui soient extrêmement sensibles à la prévention de tels résultats à l’avenir. Une approche pourrait consister à fixer un seuil inférieur pour les microhémorragies, qui indiquent souvent la présence de CAA. Solopova et ses collègues ont écrit dans la discussion de leur article que la Food and Drug Administration des États-Unis avait initialement suggéré d’exclure toute personne présentant au moins deux microhémorragies de la participation aux essais d’immunothérapie amyloïde. Dès le début, un groupe de travail convoqué par l’Association Alzheimer a recommandé la norme actuelle de quatre (Sperling et al., 2011 ; Schindler et Carrillo, 2011).

Des données récentes de Steven Greenberg du Massachusetts General Hospital de Boston suggèrent qu’un nombre inférieur pourrait améliorer la sécurité. En analysant les données des essais sur le donanemab, il a découvert que la présence de deux microhémorragies ou plus au départ doublait les risques de développer un ARIA-E au cours de l’essai (actualités de la conférence de novembre 2023).

Pour leur part, Solopova et ses collègues ont recommandé de standardiser le protocole IRM pour…