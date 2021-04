La coroner Sabrina Gast a annoncé vendredi que le cerveau d’Adams serait sondé pour des signes de CTE lors de son autopsie à l’Université médicale de Caroline du Sud, selon un rapport de WSOC-TV.

Le développement survient quelques jours seulement après qu’Adams a été désigné comme le tireur présumé d’une fusillade qui a coûté la vie à l’éminent médecin de Caroline du Sud, le Dr Robert Lesslie, à sa femme Barbara et à deux de leurs petits-enfants, âgés de neuf et cinq ans.

Une cinquième personne, James Lewis, 38 ans, qui serait un entrepreneur en climatisation travaillant chez le Dr Lesslie, a également été tuée. Une sixième victime a également été transportée à l’hôpital avec ce qui a été décrit comme un « blessure grave par balle« .

Adams, 32 ans, s’est suicidé dans la résidence de ses parents à proximité quelque temps après avoir pris d’assaut la maison des Lesslies lors de l’incident violent. Des rapports non confirmés en ligne indiquent qu’Adams était un ancien patient du Dr Lesslie.

Presque immédiatement après la fusillade, des questions ont été soulevées sur le rôle potentiel que CTE aurait pu jouer dans les fusillades. Le trouble cérébral s’est avéré répandu parmi les joueurs de sports de plein contact tels que la NFL, une étude récente montrant que la maladie était présente chez 110 ou 111 anciens joueurs de la NFL qui ont été testés.

L’impact potentiel de la condition sur les joueurs de la NFL a été un courant sous-jacent bouillonnant dans les sports ces dernières années, la ligue ayant récemment accepté de payer 1 milliard de dollars dans le cadre d’un package aux joueurs qui disent qu’ils étaient tenus dans l’ignorance de la santé potentielle. impacts d’une carrière sur le gril.

CTE a également été cité comme un facteur dans les meurtres impliquant d’anciens joueurs de la NFL Aaron Hernandez et Jovan Belcher.

Adams aurait subi plusieurs commotions cérébrales au cours de ses six saisons dans la NFL, où il représentait les 49ers de San Francisco, les New England Patriots et les Atalanta Falcons.

S’adressant à USA Today, la sœur d’Adams a noté comment ils avaient été témoins d’un tournant alarmant en lui ces derniers temps, disant que son « la santé mentale s’est dégradée rapidement et terriblement« et qu’elle avait remarqué »extrêmement préoccupant« exemples de son bien-être.

Son père avait précédemment déclaré à TMZ Sports cette semaine que son fils était un « bon garçon » mais ça « le football l’a gâché« .

L’ancien agent d’Adams, Scott Casterline, a déclaré à AP que son client n’était pas disposé à participer à des programmes conçus par la ligue pour protéger la santé mentale des joueurs.

« Nous l’avons encouragé à explorer toutes ses options de handicap et il ne le ferait pas,« a-t-il déclaré, tout en indiquant également qu’une blessure à la cheville subie par le joueur en 2010 a gravement entravé sa carrière dans la NFL.

« Je savais qu’il souffrait et manquait le football, mais il ne voulait pas prendre les conseils de santé qui lui étaient offerts. Il a dit qu’il le ferait, mais il ne le ferait pas. «