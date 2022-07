Le cerveau du stratagème de Ponzi condamné à Barrie, en Ontario, dans la salle d’audience

Le cerveau d’un stratagème élaboré de Ponzi qui a escroqué des centaines de personnes de dizaines de millions de dollars a été condamné mardi dans une salle d’audience de Barrie, en Ontario, à sept ans de prison.

Charles Debono est derrière les barreaux depuis son arrestation en 2020 pour son rôle dans l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l’histoire du Canada.

Plus tôt cette année, l’homme de 63 ans de Barrie a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de fraude.

La peine maximale prévue par la loi est de 14 ans.

Le procureur de la Couronne, Patrick Travers, s’est dit satisfait de la décision du juge.

“Sept ans en vertu de la loi canadienne est en fait une peine très lourde”, a-t-il déclaré.



La Couronne a déclaré au tribunal que Debono avait promis aux investisseurs de sa fausse entreprise de machines de débit un retour de 15 cents sur chaque transaction et que le stratagème, impliquant plus de 500 victimes, avait entraîné des pertes de plus de 29 millions de dollars pour les investisseurs.

Les déclarations des victimes lues au tribunal ont cité le stratagème de Debono qui a provoqué des sentiments de honte et de regret pour les investisseurs dupés. Les victimes ont connu une ruine financière et personnelle, mettant fin à des mariages et arrêtant des plans de retraite.

Dans sa décision de condamnation, la juge Michelle Fuerst a déclaré que Debono avait “une grande culpabilité morale”, trompant les investisseurs de leurs économies afin qu’il puisse vivre une vie de luxe.

Le juge a décrit le stratagème délibéré de Debono, y compris la falsification et la destruction de documents après avoir pris l’argent et fui le pays.

Il a été condamné à payer une amende d’environ 27 millions de dollars au lieu de confiscation dans les cinq ans suivant sa libération. Ne pas le faire le conduira en prison pour sept autres années.

Travers a déclaré que la peine ne semblerait peut-être pas assez sévère à certains Canadiens étant donné “le degré de dévastation parmi les victimes”, mais a noté qu’au Canada, un plaidoyer de culpabilité est “très atténuant”.

Le plaidoyer de Debono et son casier judiciaire vierge signifient qu’il pourrait être absent d’ici l’automne 2026.

Lors de sa libération éventuelle, Debono est interdit de chercher un emploi impliquant la manipulation de l’argent des autres.