Le cerveau du scandale du Varsity Blues, Rick Singer, sera condamné

Le qualifiant d’architecte et de cerveau d’un complot criminel qui “a massivement corrompu l’intégrité du processus d’admission à l’université”, les procureurs fédéraux ont recommandé dans des documents judiciaires déposés cette semaine que William Rick Singer, le consultant en admissions à l’université au centre d’Operation Varsity Blues, serve six ans de prison.

Mais les avocats de M. Singer ont demandé un maximum de six mois de prison et ont déposé une “déclaration de responsabilité et un plan de prévention des rechutes” signé par M. Singer. Dans le document, également déposé cette semaine auprès du tribunal de district américain de Boston, M. Singer a exprimé des remords. “Je me suis réveillé chaque jour en ressentant de la honte, des remords et des regrets”, a-t-il écrit.

M. Singer, 62 ans, devrait être condamné la semaine prochaine dans le scandale des admissions qui a piégé plus de 50 parents, surveillants d’examens et entraîneurs dans un stratagème qui utilisait des gains pour garantir l’acceptation à l’université d’étudiants avec des curriculum vitae fabriqués au lycée, y compris des dossiers sportifs améliorés. et scores SAT.

Parmi ceux qui ont plaidé coupables figuraient les acteurs Felicity Huffman, qui s’est arrangé par l’intermédiaire de M. Singer pour faire augmenter le score SAT de sa fille, et Lori Loughlin, dont les filles ont posé sur de fausses photos d’aviron dans le but d’obtenir l’admission à l’université.