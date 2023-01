Le cerveau du scandale des admissions dans les universités américaines, Rick Singer, condamné à 3 ans et demi de prison

William (Rick) Singer, le cerveau derrière le scandale de la fraude aux admissions dans les universités américaines qui a pris au piège des célébrités, des hommes d’affaires éminents et d’autres parents qui ont utilisé leur richesse et leurs privilèges pour acheter le chemin de leurs enfants dans les meilleures écoles, a été condamné à trois ans et demi en prison mercredi.

La peine pour Singer, 62 ans, est la plus longue peine prononcée dans le scandale tentaculaire qui a embarrassé certaines des universités les plus prestigieuses du pays et mis en lumière le système d’admission secret déjà considéré comme truqué en faveur des riches.

Pendant plus d’une décennie en tant que consultant en admissions pour des familles riches, Singer a payé les administrateurs ou les surveillants des examens d’entrée pour gonfler les résultats des tests des étudiants et a soudoyé les entraîneurs pour désigner les candidats comme recrues pour des sports auxquels ils ne pratiquaient parfois même pas pour augmenter leurs chances d’obtenir. dans l’école.

Le chanteur a plaidé coupable, a travaillé avec le FBI

Singer a plaidé coupable à de nombreuses accusations le jour même où l’affaire massive est devenue publique il y a près de quatre ans. Les procureurs fédéraux de Boston avaient requis six ans derrière les barreaux.

Singer, 62 ans, a commencé à coopérer secrètement avec les enquêteurs et a travaillé avec le FBI pour enregistrer des centaines d’appels téléphoniques et de réunions avant l’arrestation de dizaines de parents et d’entraîneurs sportifs en mars 2019.

Plus de 50 personnes – dont des acteurs de télévision populaires et des hommes d’affaires éminents – ont finalement été condamnées dans le cadre de l’affaire baptisée Operation Varsity Blues.

Full house L’actrice Lori Loughlin a passé deux mois derrière les barreaux pour avoir versé un demi-million de dollars américains en pots-de-vin pour faire entrer ses deux filles à l’université.

David Sidoo, un homme d’affaires et philanthrope de Vancouver qui a plaidé coupable dans le scandale des admissions dans les universités américaines, a également été condamné à trois mois de prison en 2020.

Il a été découvert qu’il avait payé 200 000 $ US pour qu’un rédacteur de test professionnel utilise de fausses informations d’identification pour se faire passer pour ses deux fils pour écrire leurs SAT.