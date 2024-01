Le cerveau du leader de la NRA, Wayne LaPierre, rétrécit : médecins

Le leader de longue date de la NRA, Wayne LaPierre, est trop malade pour s’engager à témoigner toute la journée dans son procès pour corruption en cours à New York, a déclaré son avocat dans un document judiciaire rendu public vendredi.

LaPierre quittera la tête de la NRA fin janvier en raison de la maladie de Lyme chronique, a indiqué sa défense. Dans le nouveau dossier, son avocat a demandé au juge de première instance un « accommodement raisonnable » permettant au dirigeant de l’organisation à but non lucratif de bénéficier de la flexibilité nécessaire pour témoigner.

LaPierre devrait être convoqué à la barre des témoins par le bureau du procureur de l’État de New York dès la semaine prochaine. Mais il est peut-être trop « fatigué » pour supporter des journées entières de témoignage et devra peut-être diviser son temps à la barre des témoins en plusieurs journées plus courtes, a déclaré son avocat.

Ses symptômes incluent un « déclin cognitif » dû à une « perte importante de volume cérébral », a écrit un médecin ce mois-ci, selon une lettre incluse dans le dossier rédigé par son médecin, Sam Pappas.

LaPierre a assisté jusqu’à présent à environ la moitié du procès ; mardi, une chronique à son nom a été publiée sur le site Internet de la NRA. Il met en garde contre un « péril énorme auquel l’Amérique est confrontée » – un « danger » qui ne vient pas d’efforts « tordus » pour contrôler les armes à feu.

“La santé de M. LaPierre s’est lentement détériorée ces dernières années”, a écrit son médecin interne depuis six ans, le Dr Pappas, dans la lettre incluse dans le nouveau dossier judiciaire, adressée au président de la NRA, Charles Cotton, le 3 janvier. .

“En août 2022, ses maux de tête se sont aggravés et un scanner de la tête a été réalisé, qui a démontré une perte significative de volume cérébral et des modifications ischémiques chroniques des petits vaisseaux”, a écrit Pappas.

LaPierre souffre de « maux de tête et de douleurs articulaires importants » et a des « antécédents familiaux de démence », ainsi que « des changements et une détérioration cognitifs globaux », a écrit le médecin.

“Les facteurs de stress liés au travail” ont compliqué sa santé, a ajouté le médecin.

LaPierre « lutte contre de nombreuses conditions physiques et mentales, telles que dysfonctionnement cognitif, énervation/fatigue, yeux douloureux/flous (résultant de déficiences cognitives et engendrant une dissonance cerveau-œil), dyssomnie, myalgies, dysautonomie (orthostase posturale), mononévrite multiplex, dermatite. et des maux de tête”, selon un deuxième médecin, Rachel Markey, dont la lettre du 3 janvier à Cotton était également incluse dans le nouveau dossier.

Depuis début janvier, LaPierre « subit un traitement intensif impliquant plusieurs médicaments », a écrit son avocat, Kent Correll, au juge de première instance dans le dossier, qui demande un calendrier de témoignage flexible.

“Comme décrit dans les lettres, les symptômes de son état fluctuent de telle sorte qu’il y a des jours où il a de l’énergie et peut se concentrer, et il y a des jours où il souffre d’une fatigue extrême, d’un manque de concentration et de douleurs, en particulier au niveau des yeux”, a déclaré Correll. a écrit au juge de la Cour suprême de New York, Joel Cohen.

“Pour cette raison, je demanderais que l’on réfléchisse à la durée pendant laquelle il est invité à siéger un jour donné et, selon ce qu’il ressent, à la possibilité de substituer d’autres témoins un jour donné, si nécessaire, jusqu’à ce que ses symptômes disparaissent”, a écrit Correll.

Les deux médecins ont recommandé dans leurs lettres que LaPierre cesse de travailler.

Il restera à la tête de la NRA pendant encore deux semaines, selon un communiqué qu’il a publié annonçant sa retraite médicale.