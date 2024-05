Le cerveau des super-adultes présente une santé de substance blanche supérieure, selon une étude

Une étude récente publiée dans le Journal des neurosciences a mis en lumière la santé de la substance blanche du cerveau chez un groupe de personnes âgées connues sous le nom de « superagers ». Il s’agit de personnes âgées dont les performances en matière de mémoire rivalisent avec celles de personnes plusieurs décennies plus jeunes. La recherche révèle que les super-âges conservent une meilleure microstructure de substance blanche dans leur cerveau par rapport aux personnes âgées typiques, ce qui peut aider à expliquer leur remarquable rétention de mémoire.

L’objectif principal de l’étude était de comprendre pourquoi certaines personnes âgées peuvent conserver une mémoire épisodique supérieure, la capacité de se remémorer leurs expériences personnelles, jusqu’à 80 ans et au-delà. Ceci est particulièrement important étant donné que le déclin de la mémoire épisodique est l’une des caractéristiques les plus précoces et les plus importantes de la maladie d’Alzheimer, la principale cause de démence. En étudiant les super-âges, les chercheurs espéraient découvrir comment certaines personnes peuvent vieillir sans subir de troubles importants de la mémoire.

« L’étude des superagers – des personnes âgées de plus de 80 ans ayant la mémoire épisodique d’une personne de 30 ans plus jeune – constitue un paradigme exceptionnel pour explorer les stratégies préventives de la détérioration de la mémoire avec l’âge. Par conséquent, la caractérisation du phénotype superager (y compris le cerveau, le mode de vie, etc.) est d’une grande importance compte tenu de l’incidence croissante de la maladie d’Alzheimer », a déclaré l’auteur de l’étude. Marta Garo-Pascualchercheur biomédical à Laboratoire de neurosciences cliniques à l’Université Polytechnique de Madrid.

« Dans cette étude, nous avons porté notre attention sur la caractérisation de la substance blanche cérébrale dans une population de super-adultes et de témoins ayant une mémoire normale pour leur âge. La substance blanche est l’élément de base du système nerveux qui fonctionne comme des fils qui transportent les informations entre les différentes parties du cerveau. La matière blanche relie différentes parties du cerveau pour assurer une réponse appropriée aux informations que nous recevons. Nous voulions savoir s’il y avait quelque chose de spécial dans la préservation de la substance blanche au fil du temps chez les superagers.

Les chercheurs ont sélectionné des participants du projet Vallecas, une étude en cours basée à Madrid, en Espagne, axée sur la santé cérébrale des personnes âgées. L’échantillon comprenait 64 personnes âgées et 55 personnes âgées typiques, toutes âgées de plus de 80 ans. Les superagers ont été identifiés sur la base de leurs performances aux tests de mémoire épisodique, où ils ont obtenu des résultats aussi bons que ceux des individus de 20 à 30 ans plus jeunes. Les personnes âgées typiques avaient des scores de mémoire typiques de leur âge.

L’étude a utilisé des techniques avancées de neuroimagerie pour examiner le cerveau des participants. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été utilisée pour mesurer le volume de substance blanche et l’étendue des lésions de la substance blanche, qui sont de petites zones endommagées qui apparaissent sous forme de points lumineux sur certains examens IRM. Les chercheurs ont également utilisé l’imagerie du tenseur de diffusion, un type d’IRM capable d’évaluer l’intégrité microstructurale de la substance blanche en mesurant la manière dont les molécules d’eau se déplacent dans les tissus cérébraux.

Les chercheurs ont découvert des différences significatives dans la santé de la substance blanche des personnes âgées par rapport aux personnes âgées typiques. Les superagers avaient une microstructure de substance blanche mieux préservée, en particulier dans les régions frontales du cerveau. Cela a été mis en évidence par des valeurs d’anisotropie fractionnaire (FA) plus élevées, indiquant une diffusion de l’eau plus organisée dans le cerveau, et des valeurs de diffusivité moyenne (MD) plus faibles, reflétant moins de mouvement global de l’eau et suggérant une structure tissulaire plus intacte.

Fait intéressant, alors que les superagers et les personnes âgées typiques avaient des volumes totaux de substance blanche et des charges de lésions de substance blanche similaires, les superagers ont montré un taux de déclin plus lent de la microstructure de la substance blanche au fil du temps. Cela suggère que la résilience cognitive des personnes âgées pourrait être en partie due à la capacité de leur cerveau à résister à la détérioration typique de la santé de la substance blanche liée à l’âge. Cette résistance a été observée dans plusieurs voies de la substance blanche, notamment le rayonnement thalamique antérieur et les fibres d’association, qui sont cruciales pour les fonctions cognitives telles que la mémoire et la fonction exécutive.

L’étude a également révélé que les différences dans la santé de la substance blanche entre les personnes âgées et les personnes âgées typiques n’ont pas été établies tôt dans la vie, mais plutôt développées plus tard. Cette découverte conforte l’hypothèse selon laquelle le phénotype superager se caractérise par une résistance aux changements liés à l’âge plutôt que par un avantage développemental précoce. Les données longitudinales ont indiqué que les super-âges et les personnes âgées typiques avaient des propriétés de substance blanche similaires vers 75 ans, mais que les avantages cognitifs et structurels du cerveau des super-âges devenaient plus prononcés à mesure qu’ils vieillissaient.

« Nous avons constaté que la substance blanche cérébrale des super-âges est mieux préservée au fil du temps par rapport aux témoins ayant une mémoire normale pour leur âge et cela peut être interprété comme une certaine résistance des super-âges à l’âge cérébral », a déclaré Garo-Pascual à PsyPost.

Bien que les résultats soient prometteurs, l’étude présente des limites. L’utilisation de la neuroimagerie, bien que non invasive et hautement informative, ne fournit que des mesures indirectes des propriétés des tissus. Des informations plus détaillées nécessiteraient des études histologiques, qui ne peuvent être réalisées qu’après l’autopsie. De plus, l’échantillon de l’étude a été tiré d’une cohorte spécifique, limitant potentiellement la généralisabilité des résultats.

Pour l’avenir, Garo-Pascual et ses collègues visent à explorer s’il existe une base génétique pour le phénotype superager. Comprendre les facteurs génétiques pourrait offrir des informations plus approfondies sur les mécanismes sous-jacents au vieillissement cognitif sain et potentiellement éclairer les stratégies de prévention du déclin cognitif lié à l’âge.

L’étude, « Les superagers résistent aux changements structurels typiques de la substance blanche liés à l’âge», a été rédigé par Marta Garo-Pascual, Linda Zhang, Meritxell Valentí-Soler et Bryan A. Strange.