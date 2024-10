Le cerveau des nouveau-nés reconnaît des modèles sonores complexes

Résumé: De nouvelles recherches montrent que les nouveau-nés peuvent détecter des modèles sonores complexes qui suivent des règles non adjacentes, semblables à celles du langage, ce qui suggère que la capacité à traiter de telles séquences est innée. En utilisant la spectroscopie proche infrarouge, les chercheurs ont observé les réponses du cerveau des nouveau-nés à des séquences de tonalités, découvrant que les nourrissons pouvaient distinguer les modèles corrects et incorrects.

L’étude a révélé que cette capacité précoce active les réseaux liés au langage, en particulier dans l’hémisphère gauche, mettant ainsi en évidence une base pour les compétences linguistiques futures. Au bout de six mois, ces réseaux se spécialisent, démontrant l’impact d’une exposition précoce au bruit sur le développement du cerveau.

Cette découverte souligne l’importance des expériences auditives précoces et ouvre la possibilité d’interventions musicales chez les nourrissons pour soutenir la croissance du langage. Ces résultats sont particulièrement pertinents pour les bébés vivant dans des environnements sous-stimulants.

Faits clés

Les nouveau-nés peuvent détecter des modèles acoustiques non adjacents, une compétence essentielle au langage.

Les zones cérébrales de traitement du langage sont activées par des séquences sonores dès la naissance.

Une exposition précoce au bruit peut aider à développer des réseaux cérébraux liés au langage.

Source: Université de Vienne

Une équipe de chercheurs, dont la psycholinguiste Jutta Mueller de l’Université de Vienne, a découvert que les nouveau-nés sont capables d’apprendre des séquences sonores complexes qui suivent des règles semblables à celles du langage.

Cette étude révolutionnaire fournit la preuve recherchée depuis longtemps que la capacité de percevoir les dépendances entre des signaux acoustiques non adjacents est innée.

Les résultats ont été récemment publiés dans la prestigieuse revue Biologie PLOS.

On sait depuis longtemps que les bébés peuvent apprendre des séquences de syllabes ou de sons qui se succèdent directement. Cependant, le langage humain implique souvent des modèles qui relient des éléments qui ne sont pas adjacents.

Par exemple, dans la phrase « La grande femme qui se cache derrière l’arbre s’appelle Catwoman », le sujet « La grande femme » est connecté à la terminaison verbale « -s », indiquant la troisième personne du singulier.

Les recherches sur le développement du langage suggèrent que les enfants commencent à maîtriser ces règles dans leur langue maternelle dès l’âge de deux ans. Cependant, des expériences d’apprentissage ont montré que même des nourrissons dès l’âge de cinq mois peuvent détecter des règles entre des éléments non adjacents, non seulement dans le langage mais aussi dans les sons non linguistiques, tels que les tons.

«Même nos plus proches parents, les chimpanzés, peuvent détecter des modèles acoustiques complexes lorsqu’ils sont intégrés dans des tonalités», explique le co-auteur Simon Townsend de l’Université de Zurich.

La reconnaissance des formes dans les sons est innée

Même si de nombreuses études antérieures suggéraient que la capacité à reconnaître des modèles entre des sons non adjacents était innée, il n’existait jusqu’à présent aucune preuve claire.

L’équipe internationale de chercheurs a fourni cette preuve en observant l’activité cérébrale des nouveau-nés et des nourrissons de six mois alors qu’ils écoutaient des séquences sonores complexes. Dans leur expérience, des nouveau-nés âgés de quelques jours seulement ont été exposés à des séquences où le premier ton était lié à un troisième ton non adjacent.

Après seulement six minutes d’écoute de deux types de séquences différents, les bébés se sont vu présenter de nouvelles séquences qui suivaient le même schéma mais à une hauteur différente. Ces nouvelles séquences étaient soit correctes, soit contenaient une erreur dans le modèle.

En utilisant la spectroscopie proche infrarouge pour mesurer l’activité cérébrale, les chercheurs ont découvert que le cerveau des nouveau-nés pouvait distinguer les séquences correctes et incorrectes.

Les sons activent les réseaux liés au langage dans le cerveau

« Le cortex frontal, la zone du cerveau située juste derrière le front, joue un rôle crucial chez les nouveau-nés », explique Yasuyo Minagawa de l’université Keio de Tokyo.

La force de réponse du cortex frontal à des séquences sonores incorrectes était liée à l’activation d’un réseau principalement hémisphérique gauche, également essentiel au traitement du langage.

Il est intéressant de noter que les nourrissons de six mois ont montré une activation dans ce même réseau lié au langage lorsqu’ils distinguaient les séquences correctes et incorrectes.

Les chercheurs ont conclu que des modèles sonores complexes activent ces réseaux liés au langage dès le début de la vie. Au cours des six premiers mois, ces réseaux deviennent plus stables et spécialisés.

Les expériences d’apprentissage précoce sont essentielles

« Nos résultats démontrent que le cerveau est capable de réagir dès le premier jour à des schémas complexes, comme ceux trouvés dans le langage », explique Jutta Mueller du département de linguistique de l’université de Vienne.

« La façon dont les régions du cerveau se connectent pendant le processus d’apprentissage chez les nouveau-nés suggère que les expériences d’apprentissage précoces peuvent être cruciales pour former les réseaux qui prendront en charge plus tard le traitement de modèles acoustiques complexes. »

Ces connaissances sont essentielles pour comprendre le rôle de la stimulation environnementale dans le développement précoce du cerveau. Ceci est particulièrement important dans les cas où la stimulation est insuffisante, inadéquate ou mal traitée, comme chez les bébés prématurés.

Les chercheurs ont également souligné que leurs résultats montrent comment les signaux acoustiques non linguistiques, comme les séquences de tons utilisées dans l’étude, peuvent activer les réseaux cérébraux liés au langage.

Cela ouvre des possibilités passionnantes pour les programmes d’intervention précoce, qui pourraient, par exemple, utiliser la stimulation musicale pour favoriser le développement du langage.

À propos de cette actualité de la recherche en neurodéveloppement et neurosciences auditives

Auteur: Alexandra Frey

Source: Université de Vienne

Contact: Alexandra Frey – Université de Vienne

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Réorganisation fonctionnelle des régions du cerveau favorisant l’apprentissage artificiel de la grammaire au cours du premier semestre de la vie» par Simon Townsend et coll. Biologie PLOS

Abstrait

Réorganisation fonctionnelle des régions du cerveau favorisant l’apprentissage artificiel de la grammaire au cours du premier semestre de la vie

Les nourrissons pré-babillants peuvent suivre les dépendances non adjacentes (NAD) dans le domaine auditif. Bien que cela constitue une condition préalable cruciale à l’acquisition du langage, les origines neurodéveloppementales de cette capacité restent inconnues.

Nous avons appliqué la spectroscopie fonctionnelle proche infrarouge chez les nouveau-nés et les nourrissons de 6 à 7 mois pour étudier le substrat neuronal prenant en charge l’apprentissage et la détection du NAD à l’aide de séquences de tons dans un paradigme d’apprentissage artificiel de la grammaire.

La détection des NAD était indiquée par l’activation préfrontale gauche chez les nouveau-nés, tandis que par le gyrus supramarginal gauche (SMG), le gyrus temporal supérieur (STG) et l’activation du gyrus frontal inférieur chez les enfants de 6 à 7 mois.

Les analyses de connectivité fonctionnelle ont en outre indiqué que le modèle d’activation du nouveau-né pendant la phase de test bénéficiait d’un réseau cérébral composé de régions préfrontales, laissant SMG et STG pendant les phases de repos et d’apprentissage.

Ces résultats suggèrent qu’un réseau cérébral fonctionnel lié à l’apprentissage dans l’hémisphère gauche pourrait émerger à la naissance et servir de base à l’engagement ultérieur de ces régions pour la détection du NAD, fournissant ainsi une base neuronale pour l’acquisition du langage.