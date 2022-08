Le cerveau des Meridian Brothers électrise la salsa Roots

Son effort fait partie d’une mission d’édification de la nation basée à Bogotá qui dure depuis des décennies pour exploiter la musique des zones côtières, lancée par des artistes comme Ivan Benavides, autrefois membre du groupe Carlos Vives ; Richard Blair, un expatrié britannique qui a fondé son groupe Sidestepper avec des musiciens basés à Bogotá ; et Bomba Estéreo, dont le claviériste et programmeur Simón Mejía a récemment créé “El Duende”, un court documentaire sur une famille d’origine africaine qui fabrique des marimbas et vit sur la côte pacifique de la Colombie.

“Meridian Brothers and El Grupo Renacimiento” a une esthétique dépouillée, qui est l’essence de la salsa elle-même – un genre urbain et urbain né après le déclin et la chute de l’ère flashy du big-band Palladium Mambo, un peu comme le punk est né dans le sillage du rock progressif britannique grandiloquent. Álvarez concentre l’essentiel de son attention sur un dubby, faisant écho à une guitare électrique psychédélique et à des claviers métalliques, complétés par une section rythmique synchronisée de timbales et de congas. Vous pouvez entendre des notes de highlife ouest-africain et de soukous dérivé du Congo, un hybride de rumba cubaine.

Avec sa guitare skanking marquant le pas au centre des riffs, les paroles d’Álvarez commentent la brutalité policière (“La Policía”), la pureté de la salsa roots (“Poema del Salsero Resentido”) et l’inquiétude suscitée par les armes nucléaires (“Bomba Atómica”) . “Descarga Profética”, qui imagine une confiture de salsa de Bogotá comme un ancien algorithme grec aux influences africaines, riffs vertigineux sur le classique cubain des années 1930 “El Manisero”.

Dans le faux documentaire, Artemio Morelia dit que les intérêts de ses camarades allaient du vallenato aux ballades italiennes, mais qu’il se sentait obligé de jouer le genre de salsa lo-fi et roots pratiquée par le groupe vénézuélien des années 60 Federico y su Combo (qui a sorti un chanson intitulée “Llegó la Salsa”, l’une des premières à mentionner le terme, en 1967). Il cite également Ray Pérez, le légendaire chef d’orchestre afro-portoricain Rafael Cortijo, et surtout, les Lebrón Brothers de Brooklyn, un groupe central dans la création de la salsa qui a évolué à partir des premières expériences avec le boogaloo d’origine cubaine en anglais et a pris son envol. avec “Salsa y Control” en 1969, mais a connu peu de succès commercial.

“Je m’identifie au rejet que les frères Lebrón ont connu à leur époque”, a déclaré Álvarez. “J’ai été attiré par leur façon de jouer, l’agressivité, mais aussi leur lenteur, leur introversion.”