Le cerveau des footballeurs est susceptible de décliner plus qu’une personne moyenne après 65 ans, selon une étude

Les footballeurs sont plus susceptibles de développer une moins bonne santé cérébrale au-delà de 65 ans que la population en général, selon une étude publiée vendredi.

Le projet SCORES, basé à l’Université d’East Anglia dans l’est de l’Angleterre, utilise des systèmes en ligne pour évaluer la fonction cognitive des individus et surveiller le déclin de la santé cérébrale.

Le projet implique 145 footballeurs professionnels, dont l’ancien attaquant de Crystal Palace Mark Bright et le duo ex-Norwich de Jeremy Goss et Iwan Roberts.

Bien qu’il ait été constaté que les footballeurs de la tranche d’âge 40-50 obtenaient de meilleurs résultats dans les évaluations que la population générale, cela ne s’est pas avéré vrai à mesure qu’ils vieillissaient.

Les données du rapport SCORES font suite aux recherches de l’étude FIELD de l’Université de Glasgow, qui a révélé que les footballeurs étaient trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie neurodégénérative que les membres de la population du même âge.

Cette recherche a également conduit à de nouveaux appels pour une meilleure protection des joueurs contre les commotions cérébrales et l’impact à long terme de la tête à plusieurs reprises d’un ballon de football.

Et bien que l’exercice physique associé au fait d’être footballeur ait aidé les joueurs à améliorer leur santé cérébrale dans les années qui ont suivi leur retraite, cet avantage s’est atténué avec le temps.

“Quand ils atteignent 65 ans, c’est à ce moment-là que les choses commencent à mal tourner”, a déclaré le chercheur principal de SCORES, le Dr Michael Gray.

«Les plus de 65 ans ont obtenu de moins bons résultats lorsqu’ils ont été évalués pour des éléments tels que le temps de réaction, la fonction exécutive et la navigation spatiale. Ce sont des signes avant-coureurs d’une détérioration de la santé du cerveau.”

Le Dr Gray a ajouté que l’étude SCORES prévoyait de suivre leur groupe de footballeurs pour le reste de leur vie.

“Cela nous donnera une image très claire des dommages potentiels causés par la tête du ballon”, a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu’un échantillon plus grand était nécessaire pour produire de nouvelles conclusions.

L’étude comprend actuellement 55 anciens joueurs âgés de 65 ans et plus, dont les résultats ont été comparés aux 27 membres non joueurs du groupe d’étude âgés de 65 ans et plus et également à un groupe normatif contenant des milliers de participants issus d’autres études ayant fait de même. essais.

SCORES – qui signifie Screening Cognitive Outcomes after Repetitive head impact Exposure in Sport – tente également de collecter plus de données auprès d’anciennes footballeuses, craignant qu’elles ne soient encore plus exposées au risque de démence que leurs homologues masculins.

La famille du vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre en 1966, Nobby Stiles, fait partie d’un groupe de joueurs et des familles de leurs proches qui envisagent de poursuivre la Football Association pour leur incapacité à protéger les joueurs contre les lésions cérébrales.

Stiles est décédé en octobre 2020 à l’âge de 78 ans après avoir souffert de démence. On a découvert qu’il souffrait d’encéphalopathie traumatique chronique, une affection cérébrale progressive causée par des coups répétés à la tête.

Alors que la boxe a longtemps été au centre des préoccupations, car elle permet des coups de poing à la tête, d’autres sports sont désormais confrontés à la question des lésions cérébrales.

Par exemple, `Steve Thompson est l’un des dizaines de joueurs de rugby à XV intentant une action en justice contre plusieurs organes directeurs pour négligence.

L’homme de 44 ans, membre de l’équipe d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde de rugby 2003, a reçu un diagnostic de démence précoce.

