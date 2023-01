Le cerveau de «Varsity Blues» risque d’être condamné pour escroquerie à l’université

BOSTON (AP) – Le cerveau du scandale national de la corruption dans les admissions à l’université devrait être condamné mercredi après avoir aidé les autorités à obtenir la condamnation d’un grand nombre de parents riches impliqués dans son stratagème visant à truquer le processus de sélection dans les écoles de premier plan.

Les procureurs fédéraux demandent six ans derrière les barreaux pour Rick Singer, qui pendant plus d’une décennie a aidé des parents aux poches profondes à faire entrer leurs enfants souvent indignes dans certaines des écoles les plus sélectives du pays avec de faux résultats aux tests et des qualifications sportives.

Le scandale a embarrassé les universités d’élite à travers le pays, a mis en lumière le système d’admission secret déjà considéré comme truqué en faveur des riches et a dévoilé les mesures que certains parents prendront pour faire entrer leurs enfants dans l’école de leur choix.

Singer, 62 ans, a commencé à coopérer secrètement avec les enquêteurs et a travaillé avec le FBI pour enregistrer des centaines d’appels téléphoniques et de réunions avant l’arrestation de dizaines de parents et d’entraîneurs sportifs en mars 2019. Plus de 50 personnes – dont des actrices de télévision populaires et des hommes d’affaires de premier plan – ont été finalement condamné dans l’affaire que les autorités ont baptisée Operation Varsity Blues.

Au cours des près de quatre ans qui se sont écoulés depuis que le scandale a explosé dans les gros titres des journaux, Singer est resté hors de prison et a gardé le silence en grande partie publiquement. Il n’a jamais été appelé comme témoin par les procureurs dans les affaires qui ont été jugées, mais il aura l’occasion de s’adresser au tribunal avant que le juge ne prononce sa peine devant le tribunal fédéral de Boston.

Dans une lettre au juge, Singer a imputé ses actions à son attitude de “gagner à tout prix”, qui, selon lui, était en partie causée par un traumatisme infantile réprimé. Son avocat demande trois ans de mise à l’épreuve, ou si le juge l’estime nécessaire, six mois derrière les barreaux.

“En ignorant ce qui était moralement, éthiquement et légalement juste pour gagner ce que je percevais comme le” jeu “des admissions à l’université, j’ai tout perdu”, a écrit Singer.

Singer a plaidé coupable en 2019 – le jour même où l’affaire massive est devenue publique – à des accusations de complot de racket et de complot de blanchiment d’argent. Des dizaines d’autres ont finalement plaidé coupable à des accusations, tandis que deux parents ont été condamnés au procès.

Les autorités ont fait sauter le couvercle du scandale après qu’un cadre faisant l’objet d’une enquête pour un stratagème de fraude en valeurs mobilières non lié a déclaré aux enquêteurs qu’un entraîneur de football de Yale avait proposé d’aider sa fille à entrer dans l’école en échange d’argent. L’entraîneur de Yale a conduit les autorités à Singer, dont la coopération a démêlé le plan tentaculaire.

Pendant des années, Singer a payé les administrateurs ou les surveillants des examens d’entrée pour gonfler les résultats des tests des élèves et a soudoyé des entraîneurs sportifs pour désigner les candidats comme recrues pour des sports auxquels ils ne pratiquaient parfois même pas, cherchant à augmenter leurs chances d’entrer à l’école. Selon les procureurs, Singer a reçu plus de 25 millions de dollars de ses clients, versé des pots-de-vin totalisant plus de 7 millions de dollars et utilisé plus de 15 millions de dollars de l’argent de ses clients à son profit.

“Il était l’architecte et le cerveau d’une entreprise criminelle qui a massivement corrompu l’intégrité du processus d’admission à l’université – qui favorise déjà ceux qui ont de la richesse et des privilèges – à un degré jamais vu auparavant dans ce pays”, ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires.

Si le juge est d’accord avec les procureurs, ce serait de loin la peine la plus longue prononcée dans l’affaire. Jusqu’à présent, la peine la plus sévère a été infligée à l’ancien entraîneur de tennis de l’Université de Georgetown, Gordon Ernst, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir empoché plus de 3 millions de dollars de pots-de-vin.

Parmi les autres personnes prises au piège du scandale figuraient l’actrice de “Full House” Lori Loughlin, son mari créateur de mode Mossimo Giannulli et la star de “Desperate Housewives” Felicity Huffman. La cour d’appel fédérale de Boston envisage de contester les condamnations de deux autres parents qui ont été reconnus coupables lors du procès.

Un parent, qui n’a pas été accusé de travailler avec Singer, a été acquitté de tous les chefs d’accusation découlant d’accusations selon lesquelles il aurait soudoyé Ernst pour faire entrer sa fille à l’école. Et un juge a ordonné un nouveau procès pour l’ancien water-polo de l’Université de Californie du Sud, Jovan Vavic, qui a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin.

Alanna Durkin Richer, Associated Press