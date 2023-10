« Le cerveau de Messi fonctionne de différentes manières » – Beckham sur ce qui rend Leo si spécial

Le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, a expliqué ce qui distingue Lionel Messi des autres, affirmant que son « cerveau fonctionne de différentes manières ».

Beckham a joué contre Messi pendant son séjour au Real Madrid, avant de se mesurer au grand argentin avec le LA Galaxy et le Paris Saint-Germain plus tard dans sa carrière.

Désormais, l’ancien milieu de terrain de Manchester United peut voir de près le septuple vainqueur du Ballon d’Or alors que les deux hommes travaillent ensemble à l’Inter Miami, et il admet qu’il en profite au maximum.

« J’ai joué contre lui pour le PSG et pour le Real Madrid, contre Barcelone, et évidemment il était incroyable à l’époque, mais ce n’est que lorsque vous le voyez physiquement, et que vous êtes assis là à le regarder, et chaque mouvement qu’il fait – il ne cède jamais. le ballon », a déclaré l’ancien capitaine anglais au Podcast Restez fidèle au football.

« Quand Lionel a rejoint et est arrivé à Miami et qu’il s’entraînait, j’étais là pendant les cinq premières semaines. J’étais sur le terrain d’entraînement à 7 heures du matin tous les matins juste pour le surveiller – et j’ai 48 ans, donc juste pour le surveiller. faire ce qu’il fait, s’entraîner comme il le fait, se préparer – c’est juste différent. »

Et sur ce qui rend Messi si spécial, il a déclaré : « Nous avons tous grandi à une époque où » il faut courir, il faut courir après « , et puis vous le surveillez. Il est intelligent, son cerveau fonctionne de différentes manières. Il voit des choses que les autres joueurs ne voient pas pendant cinq minutes.

« C’est tout simplement incroyable à regarder – donc tout, il ne lâche jamais le ballon, son éthique de travail est toujours là, il a gagné la Coupe du Monde l’année dernière et il a aussi faim que lorsqu’il était jeune. »

Beckham admet également qu’il a été impressionné par la normalité du joueur de 36 ans – malgré tout ce qu’il a accompli dans le football.

« Il est si humble », a-t-il déclaré. « C’est juste des choses normales que nous pensons tous » c’est comme ça que ça devrait être « . C’est quelqu’un qui, surtout à Miami, n’est pas laissé seul. Il est pourchassé partout, il est suivi partout, il y a des milliers de personnes chaque jour à l’entraînement. au sol juste pour le voir monter dans sa voiture et rouler sur la route.

« Dès son arrivée à Miami, il se rend au supermarché, fait ses courses, rentre chez lui – et les gens sont choqués, mais c’est lui. Il est humble, il travaille dur, il a une grande famille. Sa femme est incroyable, les enfants sont incroyables – c’est juste un gars normal avec un talent incroyable.

David Beckham s’exprimait sur le podcast Stick to Football, présenté par Pari du ciel.

Plus d’histoires de Lionel Messi

UN Le conseiller de Barcelone a expliqué pourquoi Lionel Messi a choisi l’Inter Miami sur un retour au Camp Nou cet été.

Auparavant, président de Barcelone Joan Laporta a révélé que Messi était « très proche » de revenir au club catalan.

Qu’est-ce que ça fait de jouer avec Messi ? Un ancien coéquipier de Barcelone donne un aperçu et dit qu’il est « impossible » de choisir un seul moment.