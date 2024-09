Le cerveau de maman expliqué : comment le cerveau se restructure après la grossesse

Pour les femmes, grossesse est un voyage de transformation qui entraîne une série de changements physiques. Les changements hormonaux et cardiovasculaires ne sont que deux aspects du processus. Cependant, beaucoup ne sont peut-être pas conscients de l’ampleur du processus. changements cérébraux Pendant la grossesse. Les résultats d’une étude récente apportent un nouvel éclairage sur la façon dont le cerveau change avant, pendant et après la grossesse. Les résultats sont à la fois surprenants et fascinants. Voici les changements qui, selon l’étude, se produisent dans le cerveau.

Les effets de la grossesse sur le cerveau



Une étude récente intitulée « Changements neuroanatomiques observés au cours d’une grossesse humaine », menée par des neuroscientifiques de l’Université de Californie, a cartographié la manière dont le cerveau d’une femme se réorganise en réponse à la grossesse. Les chercheurs ont utilisé des scanners cérébraux avancés pour suivre ces changements chez une mère pour la première fois sur une période de trois ans, à partir de la conception, pendant la grossesse et deux ans après l’accouchement.

L’étude a révélé une diminution de la matière grise (la couche la plus externe du cerveau qui joue un rôle dans le contrôle des muscles et la perception sensorielle) et une augmentation de l’intégrité de la matière blanche. Cela signifie que si certaines régions du cerveau ont légèrement rétréci, d’autres ont renforcé leurs connexions. Ces changements semblent liés à l’augmentation des niveaux d’hormones de grossesse comme l’estradiol et la progestérone.

Comment les changements dans la matière grise affectent-ils la personne ?



La réduction du volume de matière grise peut paraître inquiétante, mais les scientifiques suggèrent qu’elle pourrait en fait refléter un « réglage fin » des circuits cérébraux, plutôt qu’un quelconque impact négatif. Des changements similaires se produisent pendant la puberté, lorsque le cerveau devient plus spécialisé. La grossesse semble stimuler un processus de « remodelage » similaire, permettant au cerveau de s’adapter aux exigences uniques de la maternité.

Une légère augmentation du volume de matière grise a été constatée après l’accouchement, même si ce volume n’est pas revenu aux niveaux d’avant la grossesse. Les chercheurs pensent que ce changement pourrait être essentiel pour aider les mères à nouer des liens affectifs forts avec leur nouveau-né et à mieux répondre aux besoins de leur bébé.

Quel est le rôle de la substance blanche altérée ?



L’étude a également permis de constater une amélioration de l’intégrité microstructurelle de la matière blanche. Les longues fibres nerveuses qui relient les différentes régions du cerveau constituent la matière blanche. Elle facilite la circulation de l’information dans le cerveau. Les résultats de l’étude ont démontré que pendant la grossesse, en particulier dans les dernières étapes, ces liens s’amélioraient.

Cette augmentation de la matière blanche a atteint son maximum au cours des deuxième et troisième trimestres et est revenue lentement à la normale après l’accouchement. Les chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir d’une réponse au besoin du cerveau de gérer les changements physiques et émotionnels importants qui surviennent pendant la grossesse.

Qu’est-ce que le phénomène du « cerveau de maman » ?



On entend souvent parler du « cerveau de maman », un terme utilisé pour décrire les pertes de mémoire et le brouillard mental dont certaines femmes font état pendant la grossesse. Bien que le sujet principal de l’étude, Elizabeth Chrastil, elle-même neuroscientifique, n’ait pas vécu ce genre de situation, la recherche suggère que ces changements sont réels, même s’ils ne se manifestent pas toujours de manière évidente.

Ce qui est remarquable, c’est que même si le cerveau change de manière significative, la personne qui en fait l’expérience ne ressent pas forcément de différence. Chrastil a fait remarquer : « Je n’ai ressenti aucune différence pendant l’étude », soulignant à quel point ces changements peuvent être subtils.

Quels sont les autres changements qui surviennent après la grossesse ?



Les effets de la grossesse vont bien au-delà du cerveau. Le corps change en réponse à la croissance du bébé, notamment au niveau des hormones, du cœur et des poumons. Après l’accouchement, l’humeur, le métabolisme et même les habitudes de sommeil peuvent varier chez les nouvelles mamans. L’ocytocine, « l’hormone de l’amour », inonde le corps d’hormones qui commencent à créer un lien avec le bébé et favorisent la santé émotionnelle.

Ces ajustements peuvent entraîner des difficultés pour certaines femmes, comme dépression post-partumLes chercheurs espèrent qu’un jour, leurs travaux continus aideront à prévoir comment ces changements dans le cerveau pourraient signaler des risques de maladies comme la prééclampsie ou même la dépression post-partum.