L’ANCIEN joueur de la NFL Phillip Adams, qui a tué cinq personnes dans un meurtre-suicide en Caroline du Sud jeudi, recevra un scan CTE à titre posthume pour déterminer si une maladie cérébrale dégénérative a conduit à ses actes.

La famille d’Adams a donné aux médecins l’autorisation d’aller de l’avant et de tester l’encéphalopathie traumatique chronique, également connue sous le nom de CTE, la maladie cérébrale couramment rencontrée chez les joueurs de football.

Le cerveau de Philip Adams recevra un CTE posthume par le bureau du coroner et des scientifiques de l’Université de Boston Crédit: AP

Cela survient juste un jour après que les experts ont affirmé que les scans CTE d’Adams de la NFL pourraient offrir une vue sur l’ex-athlète qui a commis les actes de violence en Caroline du Sud.

Le bureau du coroner du comté de York effectuera les tests en collaboration avec l’Université de Boston.

Une étude réalisée en 2017 par l’université a révélé que la plupart des joueurs souffraient d’un certain degré de la maladie.

Ils ont ajouté que les résultats pouvaient prendre jusqu’à six mois.

Jeudi, Adams, 32 ans, a pénétré de force dans la maison de son ancien médecin et l’a tué avec sa femme et leurs deux petits-enfants.

Il a ensuite tué un entrepreneur devant le domicile de son médecin avant de retourner le pistolet contre lui-même.

Adams a passé six ans dans la NFL, qui ont souvent été vus remplis de blessures.

En 2012, alors qu’il jouait pour Oakland, il a subi deux commotions cérébrales en trois matchs.

Le directeur du Center for Sports Medicine du New York Institute of Technology, le Dr Hallie Zwibel, a déclaré au New York Post qu’il était probable qu’Adams ait développé la CTE en jouant au football.

« Il aurait pu prendre des coups tout le temps [and] ne s’est retrouvé qu’avec une ou deux commotions cérébrales, mais les coups cumulés qu’il a subis sont si nombreux que cela aurait pu lui faire développer une maladie cérébrale dégénérative », a déclaré Zwibel.

« Cela affecte vraiment les gens à un degré énorme dans leur capacité à apprécier les relations et les amitiés, à vraiment fonctionner dans le monde », a ajouté Zwibel.

« Ils sont très frustrés, naturellement, avec les déficits qu’ils ont », a conclu le médecin.