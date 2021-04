Bernard Madoff, le cerveau de la plus grande fraude à l’investissement de l’histoire des États-Unis, qui a escroqué des dizaines de milliers de clients pour jusqu’à 65 milliards de dollars, est décédé, a rapporté mercredi l’Associated Press. Il avait 82 ans.

L’AP, citant des sources non identifiées, a déclaré qu’il serait mort de causes naturelles.

Madoff purgeait une peine de 150 ans au centre de soins de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, où il était soigné pour ce que son avocat appelait une maladie rénale en phase terminale.

Il a plaidé coupable en 2009 à un stratagème que les enquêteurs ont déclaré commencé au début des années 1970 et escroqué jusqu’à 37000 personnes dans 136 pays en quatre décennies au moment où Madoff a été arrêté le 11 décembre 2008 – après son deux fils l’ont dénoncé. Parmi les victimes figuraient le célèbre réalisateur Steven Spielberg, l’acteur Kevin Bacon, l’ancien propriétaire des Mets de New York Fred Wilpon, le lanceur du Hall of Fame Sandy Koufax et le lauréat du prix Nobel de la paix Elie Weisel – et des investisseurs ordinaires, comme Burt Ross, qui a perdu 5 millions de dollars dans le système .

Madoff a insisté sur le fait que la fraude n’a commencé qu’au début des années 1990, lorsque, a-t-il dit, « le marché s’est bloqué en raison du début de la récession et de la guerre du Golfe ».

Dans un e-mail de 2013 adressé à CNBC depuis la prison, Madoff a affirmé que la rupture du marché qui avait déclenché la Grande Récession avait conduit à son arnaque.

« Je pensais que ce ne serait qu’une transaction à court terme qui pourrait être compensée une fois que le marché serait devenu réceptif », a-t-il écrit. « Le reste est mon histoire tragique de ne jamais pouvoir récupérer. »

En fait, ont déclaré les enquêteurs, Madoff n’a pas exécuté une seule transaction pour ses clients-conseils pendant des années. Plutôt que d’employer une soi-disant stratégie de conversion de grève fractionnée comme il l’a prétendu, il a simplement déposé les fonds des investisseurs dans un compte bancaire Chase, payant de nouveaux clients avec des fonds d’anciens clients – un système pyramidal classique – et fournissant à ses clients un compte falsifié. déclaration. Les «retours» d’investissement indiqués sur ces déclarations – quelque 50 milliards de dollars en tout – étaient de la pure fiction.

Le scandale chez Bernard L. Madoff Investment Securities a ébranlé la confiance des investisseurs, déjà endommagée par la crise financière. Et cela a conduit à des changements radicaux à la Securities and Exchange Commission, qui a raté la fraude pendant des années malgré les avertissements répétés, y compris de l’enquêteur indépendant Harry Markopolos, qui a entrepris d’analyser les rendements improbables de Madoff et les a déclarés frauduleux dès 2000.

Une suite enquête par l’inspecteur général de l’agence, H. David Kotz, a constaté que plutôt que de suivre des preuves claires de fraude, les membres du personnel d’application de la SEC ont décidé de croire sur parole de Madoff selon laquelle son opération était légitime.

« Lorsque Madoff a fourni des réponses évasives ou contradictoires à des questions importantes dans son témoignage, ils ont simplement accepté comme plausibles ses explications », a écrit Kotz.

En juin 2020, un juge a rejeté une demande de libération humanitaire, affirmant que Madoff avait commis « l’un des crimes financiers les plus flagrants de tous les temps » et que « de nombreuses personnes souffrent encore ».

Bernard Lawrence Madoff est né dans le Queens, New York, le 29 avril 1938, le fils de Sylvia et Ralph Madoff, un plombier devenu agent de change.

Pendant plus de 50 ans, Bernie Madoff était réputé à Wall Street, un grand gestionnaire d’argent qui a fondé sa propre entreprise à 22 ans et est devenu président non exécutif du Nasdaq en 1990. Il a été crédité d’avoir aidé à développer certains des systèmes et des structures de marché qui a déplacé le marché boursier au-delà de la salle des marchés et a donné lieu à un commerce électronique moderne.

Mais la vie de Madoff s’est effondrée en 2008, au plus profond de la crise financière.