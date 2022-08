Le cerveau de Kangana Ranaut CLAIMS, Aamir Khan, a lancé la tendance au boycott de Laal Singh Chaddha; dit “le remake d’Hollywood n’aurait pas fonctionné de toute façon”

L’actrice de Bollywood Kangan Ranaut a récemment affirmé que M. le perfectionniste Aamir Khan avait lui-même lancé la tendance à boycotter son prochain film Laal Singh Chaddha. Le prochain film est un remake officiel en hindi du film hollywoodien Forrest Gump de 1994 qui mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle principal. Actuellement, les fans appellent Laal Singh Chaddha et veulent que le film boycotte.

Kangana a repris son histoire sur Instagram et a écrit “Je pense que toute la négativité autour de la sortie à venir Laal Singh Chadda est habilement organisée par le cerveau Aamir Khan Ji lui-même. Cette année, aucun film hindi n’a fonctionné (à l’exception d’une suite de comédie) seulement au sud des films profondément enracinés dans la culture indienne ou à saveur locale ont fonctionné. Un remake hollywoodien n’aurait pas fonctionné de toute façon. Elle a ajouté en disant: “Mais maintenant, ils appelleront l’Inde intolérante, les films hindis doivent comprendre le pouls du public, il ne s’agit pas d’être hindou ou musulman. Même après qu’Aamir Khan ji ait fait du PK hindouphobe ou appelé l’Inde intolérante, il a donné les plus grands succès. de sa vie. S’il vous plaît, arrêtez de parler de religion ou d’idéologie. Cela enlève leur mauvais jeu d’acteur et leurs mauvais films.

Laal Singh Chaddha sortira le 11 août et les internautes ont boycotté le film en utilisant le hashtag – #BoycottLaalSinghChaddha. Récemment, Aamir a demandé aux internautes de ne pas boycotter son film. Il a dit qu’il se sentait triste car beaucoup de gens qui disent de boycotter le film croient qu’il n’aime pas l’Inde. Il a même dit que c’était faux car il aime beaucoup son pays.

Depuis quelque temps, peu de films de Bollywood ont cessé de fonctionner. Bhool Bhulaiyya 2, The Kashmir Files et Gangubai Kathiawadi ont créé une tempête au box-office. En parlant de Laal Singh Chaddha, Kareena et Aamir se sont réunis pour le film. Il s’agit de leur troisième collaboration post-Talaash et 3 Idiots. Laal Singh Chaddha est réalisé par Advait Chauhan et présente également Mona Singh et Naga Chaitanya dans des rôles clés.