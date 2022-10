Le cerveau bilingue | Examen de la technologie MIT

Saima Malik-Moraleda, doctorante en cinquième année du programme Harvard/MIT en biosciences et technologies de la parole et de l’audition, tente d’aider à répondre à cette question. Dans le processus, elle espère découvrir des moyens d’atténuer certaines des tensions culturelles et politiques qui entourent le bilinguisme, en particulier dans les cultures où certaines langues ont des connotations politiques distinctes. En tant que membre du laboratoire de l’Institut McGovern d’Ev Fedorenko, PhD ’07, qui étudie comment les cerveaux créent le langage, Malik-Moraleda étudie les cerveaux bilingues d’une nouvelle manière.

Les neurobiologistes se concentrent généralement sur l’implication relative des différentes régions du cerveau dans l’activité bilingue. Malik-Moraleda va encore plus loin en étudiant les réseaux de neurones, les voies spécifiques par lesquelles l’information circule dans le cerveau. Au lieu d’observer simplement quelles régions du cerveau s’allument au cours d’une activité particulière, elle utilise ce qu’on appelle une approche localisée, en suivant les réactions d’ensembles spécifiques de neurones à l’intérieur ou parfois entre ces régions.

Malik-Moraleda elle-même parle espagnol, cachemiri, catalan, anglais, ourdou, hindi et français, et elle apprend l’arabe. Elle a toujours été consciente des questions culturelles que pose le bilinguisme. Sa mère est espagnole et son père est originaire du Cachemire, une région contestée de l’Asie du Sud revendiquée à la fois par l’Inde et le Pakistan. En grandissant, elle passait l’année scolaire à Gérone, une ville de la région espagnole de Catalogne, et voyageait avec son père au Cachemire pendant les vacances d’été.

Le partage de son année entre les deux endroits a révélé à Malik-Moraleda à quel point ils traitaient différemment le bilinguisme. Les deux régions sont culturellement différentes des régions environnantes et se sont historiquement battues pour l’indépendance, de sorte que les résidents parlent souvent une langue spécifique à la région ainsi que la langue principale du ou des pays environnants. Sur les panneaux de signalisation à Barcelone, par exemple, “vous allez d’abord voir le catalan, puis l’espagnol, puis l’anglais”, explique Malik-Moraleda. Mais alors que les Catalans préfèrent le catalan et ont tendance à ne parler espagnol que lorsque cela est nécessaire, au Cachemire, dit-elle, les parents découragent généralement leurs enfants d’apprendre même le cachemire. Au lieu de cela, ils les exhortent à parler les langues les plus couramment utilisées, l’ourdou ou l’anglais, afin de mieux les préparer à l’école et à une carrière.

En tant qu’enfant polyglotte, voir ses proches négliger le Cachemire dérangeait Malik-Moraleda. Plus que de la tristesse ou de la colère, elle ressentait de la confusion – pourquoi, si on lui en donnait la chance, quelqu’un ne saisirait-il pas l’opportunité de parler deux langues ? “Ça m’a toujours bouleversé”, dit-elle. Elle a décidé de poursuivre une carrière en découvrant le fonctionnement réel des cerveaux bilingues afin de pouvoir montrer à sa communauté que le bilinguisme pouvait également présenter des avantages précieux.