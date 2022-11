Le certificat de naissance contredit le récit de Mary Ellen Turpel-Lafond sur la filiation et l’ascendance de son père

Un certificat de naissance récemment obtenu par CBC contredit directement les affirmations publiques de Mary Ellen Turpel-Lafond concernant l’ascendance de son père et l’identité de ses parents.

Le document publié par le gouvernement indique que William Turpel est l’enfant né de parents britanniques, et non un garçon cri adopté de filiation indéterminée comme Turpel-Lafond l’a prétendu que son père l’était.

Turpel-Lafond, considérée comme l’une des érudites et juristes autochtones les plus prospères et les plus décorées du Canada, prétend depuis des décennies être d’ascendance autochtone par l’intermédiaire de son père, William Turpel, qui, selon elle, était cri. Elle a dit qu’elle était la « première Indienne des traités » nommée à la magistrature de l’histoire de la Saskatchewan.

Plus tôt cette année, une enquête de la CBC a révélé des preuves qui jettent le doute sur ses prétentions à une ascendance crie. Par exemple, une annonce de naissance dans un journal et un acte de baptême indiquent que William Turpel est né de parents britanniques – le Dr William Nicholson Turpel et Eleanor Rhoda Turpel – qui, selon Turpel-Lafond, sont ses grands-parents.

Dans le cadre de son enquête, CBC a demandé à Turpel-Lafond comment son père pouvait être cri alors que ses parents étaient britanniques. Elle a refusé de répondre, faisant seulement allusion aux secrets de famille et à la honte, en disant “je n’appellerai jamais personne”.

Cependant, dans une déclaration publique quelques jours après la publication de l’histoire, Turpel-Lafond a déclaré que son père avait été adopté.

Elle a écrit que ses grands-parents non autochtones, le Dr et Mme Turpel, “ont adopté mon père, qu’ils savaient être un enfant cri de Norway House (Manitoba), bien que cela n’ait pas été fait de manière formelle”. Elle n’a fourni aucune preuve pour cette affirmation.

Après la publication de l’histoire, un groupe appelé Collectif des femmes autochtones, qui comprend la sénatrice autochtone à la retraite Lillian Dyck, a appelé 11 universités à révoquer les doctorats honorifiques qu’elles avaient accordés à Turpel-Lafond. Ils ont dit que la raison de leur appel était les fausses revendications d’ascendance de Turpel-Lafond.

“L’octroi d’un doctorat honorifique à un prétendant [pretend Indian] fait avancer la notion coloniale selon laquelle une personne de race blanche se faisant passer pour Indigeneity est un candidat digne et approprié », indique le communiqué. Chacune de ces 11 institutions s’est engagée à procéder à un examen.

Maintenant, CBC a obtenu un certificat de naissance officiel pour William Turpel, enregistré auprès de l’agence de statistiques de l’état civil de la Colombie-Britannique, qui indique qu’il est l’enfant de parents britanniques.

Selon le certificat de naissance officiel de William Loosely Turpel, il est né le 24 juillet 1929 à Victoria, en Colombie-Britannique, de parents d’ascendance britannique. (Agence des statistiques de l’état civil de la Colombie-Britannique)

Le document, signé par Eleanor Turpel et le registraire de district à l’époque, indique que William Turpel est né vivant et à terme à l’hôpital Jubilee de Victoria le 24 juillet 1929. Il indique que “l’origine raciale” de sa mère Eleanor était anglaise tandis que le Dr Turpel , son père, était britannique.

Le certificat de naissance indique le nom du bébé comme William Loosely Turpel. L’acte de baptême de 1932 et le certificat de décès de 1987 connus pour être liés au père de Turpel-Lafond l’identifient par le même nom – William Loosely Turpel. Vaguement est le nom de jeune fille d’Eleanor.

En résumé, des documents officiels indiquent que William Loosely Turpel est né du Dr et de Mme Turpel le 24 juillet 1929 dans un hôpital de Victoria.

Les archives publiques sur William Turpel racontent une histoire cohérente sur sa naissance et sa filiation. (Statistiques de l’état civil de la Colombie-Britannique, Victoria Times, Archives de l’Église anglicane, registraire général de l’Ontario)

En revanche, Turpel-Lafond prétend sans preuve que son père, William Turpel, était un enfant cri, adopté officieusement par le Dr et Mme Turpel.

CBC a fourni à Turpel-Lafond une copie du certificat de naissance et a posé une série de questions.

Parmi eux, “si votre père était un enfant cri de Norway House adopté par vos grands-parents, alors qu’est-il arrivé à William Loosely Turpel qui est né à Victoria?”

Elle n’a pas répondu.

L’image de gauche montre William Turpel, le père de Mary Ellen Turpel-Lafond. L’image de droite montre le grand-père de Turpel-Lafond, William Nicholson Turpel, en 1925. (Soumis par Mary Ellen Turpel-Lafond/Archives du Manitoba)

Turpel-Lafond dit être née à Norway House

En 2007, lors d’une entrevue à la radio nationale, Turpel-Lafond a affirmé qu’elle était née à Norway House, au Manitoba.

L’affirmation est surprenante, car CBC n’a trouvé aucune preuve que c’est vrai et de nombreuses preuves qu’elle est incorrecte – qu’en fait, elle est née et a grandi dans la région de Niagara Falls, en Ontario.

De 2006 à 2016, Mary Ellen Turpel-Lafond a été représentante de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes. (Radio-Canada)

Le 9 février 2007, sur les ondes de CBC Le courantl’animatrice invitée Elizabeth Gray parlait à Turpel-Lafond de son nouveau rôle en tant que première représentante des enfants et des jeunes nommée par l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

“Certaines personnes pourraient dire que vous êtes idéalement placé pour comprendre et aider les enfants vulnérables parce que vous étiez vous-même un enfant vulnérable. Est-ce juste?” demanda Gray.

Turpel-Lafond a accepté, mentionnant qu’elle avait grandi avec la violence et l’alcoolisme à la maison.

“Où êtes-vous né?” Gray intervint.

“Eh bien, comme Norway House, au Manitoba,” répondit Turpel-Lafond d’un ton hésitant.

Écoutez la réponse de Turpel-Lafond dans l’épisode du 9 février 2007 de l’émission CBC Le courant ici: Turpel-Lafond dit être née à Norway House Mary-Ellen Turpel-Lafond raconte à l’émission The Current de CBC qu’elle est née à Norway House.

Il s’agit de l’exemple le plus direct et le plus clair que CBC ait trouvé de Turpel-Lafond prétendant être né dans la nation crie de Norway House. Mais ce n’est en aucun cas le seul exemple.

Lors de son témoignage devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones en 2019elle a dit “Je suis [a] Crie originaire des Prairies. »

Dans l’enquête menée plus tôt cette année, CBC a souligné qu’à de nombreuses reprises au cours des 30 dernières années, elle a décrit son enfance traumatisante dans la réserve.

Par exemple, le 5 août 2007, elle a dit au Coloniste du Victoria Times elle est née « dans une réserve du nord du Manitoba ». Selon l’article, elle a déclaré que pendant son enfance “elle a vu son père alcoolique battre sa mère, a elle-même subi de durs traitements physiques, était présente lorsque quelqu’un est venu à la maison à la suite d’un meurtre”.

“J’ai traversé tout ça”, a déclaré le journal en la citant. “J’ai vu toute la gamme à un âge précoce.… Je ne me souviens pas vraiment d’un moment où j’étais complètement loin de ça.”

Les preuves indiquent les chutes du Niagara

L’enquête de CBC a trouvé de nombreuses raisons de conclure qu’elle n’était pas en fait de Norway House, mais plutôt de Niagara Falls, en Ontario.

Par exemple, les registres des votes fédéraux en 1962, 1963 et 1968 montrent tous que la mère et le père de Turpel-Lafond vivaient à Niagara Falls. Turpel-Lafond est né en février 1963.

Selon le registre fédéral des électeurs, les parents de Turpel-Lafond vivaient à Niagara Falls avant et après sa naissance en 1963. (Ancestry.ca)

Un annuaire de l’école secondaire de Niagara Falls montre Turpel-Lafond en tant qu’élève de 9e année en 1977. Des annuaires antérieurs montrent que sa sœur aînée fréquentait l’école secondaire en 1970, alors que Turpel-Lafond aurait eu environ 7 ans.

L’édition 1996 de Qui est qui canadien dit Turpel-Lafond est né à Niagara Falls. Elle est répertoriée comme l’un des conseillers éditoriaux de la publication cette année-là.

L’édition 1996 du Canadian Who’s Who dit que Turpel-Lafond est né à Niagara Falls, en Ontario. Turpel-Lafond a été répertorié comme l’un des éditeurs de cette publication cette année-là. (1996 Canadian Who’s Who)

Les cousins ​​de Turpel-Lafond et son ex-mari, Mark Austin, disent tous qu’elle est née et a grandi dans la région de Niagara Falls.

En fait, Austin a déclaré à CBC dans une interview qu’il avait vu son certificat de naissance alors qu’ils remplissaient les documents de mariage.

“Il y a un certificat de naissance qui montrerait, né dans un hôpital de St. Catharine”, a-t-il déclaré. St. Catharine’s est près des chutes du Niagara.

Austin a ajouté que l’affirmation de Turpel-Lafond selon laquelle il était originaire de Norway House “semble fabriquée”.

“Ce qui est vraiment malheureux, c’est qu’elle a construit tout un tas de choses pour vraiment légitimer son identité”, a-t-il déclaré à CBC, bien qu’il ait souligné que malgré ce genre de problèmes, elle a fait du bon travail pour les peuples autochtones.

De plus, l’ancien chef de Norway House et conseiller de bande, Ron Evans, a déclaré à CBC qu’il était né et avait grandi à Norway House et qu’il ne se souvenait d’aucun Turpel vivant dans la petite communauté.

“Je suis né à [19]57 donc je suis sûr [if she actually lived in Norway House] Je l’aurais croisée quelque part”, a-t-il déclaré à CBC. “Je sais que nous n’avons pas de Turpels dans notre liste de membres.”

William Turpel, à l’arrière, a eu quatre filles, dont Mary Ellen, à l’avant et au centre. (Melinda Turpel/Facebook)

CBC a envoyé une copie de l’audio de l’épisode de 2007 de The Current à Turpel-Lafond, lui demandant une fois de plus qu’elle dise définitivement si elle est née à Norway House ou à Niagara Falls.

Elle n’a pas répondu.