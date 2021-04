Le cercueil du PRINCE Philip a été déplacé de la chapelle privée du château de Windsor alors que les personnes en deuil commencent à arriver pour les funérailles royales.

Le duc d’Édimbourg – l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne – est inhumé dans un service réduit et sécurisé par Covid à 15 heures en l’honneur de son service.

🔵 Lisez notre Blogue en direct des funérailles du prince Philip pour les dernières mises à jour

Le prince Philip est enterré aujourd’hui Crédit: PA

L’autel à l’intérieur de la chapelle St George montre les insignes et les médailles du duc Crédit: AP

Les personnes en deuil arrivent au château de Windsor aujourd’hui Crédit: © Karwai Tang

Philip est l’époux le plus ancien du Royaume-Uni et a soutenu la reine pendant sept décennies

La sombre procédure a commencé à 11 heures aujourd’hui lorsque son cercueil a été déplacé de la chapelle privée à la salle intérieure du château de Windsor.

Le cercueil de Philip est recouvert de son étendard personnel avec son épée, sa casquette navale et une couronne de fleurs.

Le cercueil a été déplacé par la Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards, où Philip a été colonel pendant 42 ans.

Il vient comme:

De là, Philip sera placé dans le Land Rover vert militaire modifié qu’il a passé 16 ans à adapter pour l’emmener dans son dernier voyage.

L’hymne national retentira alors que la reine – accompagnée d’une dame d’honneur – est emmenée dans une Bentley à la chapelle St George.

On s’attend à ce qu’elle soit assise seule pendant le service, mais elle s’arrêtera devant son cercueil pour dire adieu à son mari de 73 ans alors qu’il est inhumé.

Le Land Rover vert qui portera le cercueil du prince Philip

Les spectateurs ont commencé à se rassembler à Windsor bien qu’on leur ait dit de rester à l’écart Crédit: EPA

À 14 h 45, la fanfare des Grenadier Guards, suivie du major général commandant la division des ménages, conduira ensuite le cortège.

Différents groupes suivront ensuite le cercueil du duc d’Édimbourg à travers le parc du château de Windsor.

Les enfants de Philip, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le prince Charles formeront un groupe.

Le prince William et Harry ont été séparés au cours de la procession de huit minutes par leur cousin Peter Phillips à la demande de la reine.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles les frères seraient debout côte à côte alors qu’ils suivraient le cercueil de leur grand-père.

Tous les yeux seront rivés sur Harry et Wills, qui se retrouveront face à face pour la première fois depuis que l’ancien a quitté le Royaume-Uni pour une nouvelle vie en Californie.

Une minute de silence nationale aura lieu à 15 heures avant le début du service de 50 minutes honorant les 70 ans de service de Philip envers la reine et le pays.

Les clairons des Royal Marines sonneront des stations d’action pour refléter l’association de Philip à vie avec la Royal Navy.

La chanson est jouée sur un navire de guerre pour signaler que toutes les mains doivent se rendre aux postes de combat et est parfois présentée lors des funérailles d’hommes de la marine.

Les funérailles de Philip ont été émouvantes hochements de tête à son service militaire.

Il y aura un envoi émouvant de la Marine avant que son cercueil ne soit abaissé dans le Royal Vault.

La musique choisie par le duc comprend l’hymne «Père éternel, fort pour sauver» – traditionnellement associé aux marins et aux forces armées maritimes.

Mais aucun membre de la famille royale ne portera d’uniforme militaire et portera plutôt un manteau du matin avec des médailles ou une tenue de jour après avoir craint que le prince Harry ne soit le seul homme royal senior habillé différemment.

L’événement sera différent de tous les autres funérailles royales après que Covid ait rétabli la tradition de la famille.

Seulement 30 personnes en deuil seront présentes pour honorer l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne.

Parmi eux se trouvent ses quatre enfants et tous ses petits-enfants et leurs conjoints – dont William, Harry, Eugénie et Béatrice.

Trois des parents allemands de Philip – Bernhard, le prince héréditaire de Bade; Donatus, prince et landgrave de Hesse; et le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg – figurent parmi les participants.

Le trio est composé de petits-neveux et d’un cousin de Philip – le duc expliquant clairement qu’il voulait que sa famille «de sang» soit incluse dans ses arrangements funéraires.

Le service militaire de Philip sera honoré Crédit: PA

L’Ordre du Service pour les funérailles du Prince Philip Crédits: Buckingham Palace

La liste des invités supprimée signifie que quelques personnes en deuil qui devraient être incluses ont été laissées de côté.

Cela comprend le prince et la princesse Michael de Kent, la duchesse de Gloucester et le secrétaire privé de Philip, Archie Miller-Bakewell.

Meghan Markle n’est pas non plus présente car elle est enceinte et aucun des dix arrière-petits-enfants de Philip ne sera là car ils sont trop jeunes.

Le palais de Buckingham a déclaré que la reine faisait face à des décisions « très difficiles » alors qu’elle sélectionnait les 30 invités parmi les 800 personnes en deuil d’origine.

En vertu d’autres règles de Covid, tous ceux qui entrent dans la chapelle porteront un masque facial et tous les membres de la famille royale seront assis à deux mètres l’un de l’autre.

Mais les funérailles suivront toujours les souhaits du prince Philip – et salueront son « courage, son courage et sa foi ».

Le doyen de Windsor, dans l’appel d’offres, rendra également hommage à «la gentillesse, l’humour et l’humanité» de Philip.

«Avec un cœur reconnaissant, nous nous souvenons des nombreuses façons dont sa longue vie a été une bénédiction pour nous», dira-t-il à propos de Philippe, décédé à 99 ans vendredi dernier.

«Nous avons été inspirés par sa loyauté inébranlable envers notre reine, par son service à la Nation et au Commonwealth, par son courage, son courage et sa foi.

« Nos vies ont été enrichies par les défis qu’il nous a lancés, les encouragements qu’il nous a donnés, sa gentillesse, son humour et son humanité. »

La reine photographiée avec son mari bien-aimé dans une photo candide Crédit: PA

Philip était le plus ancien consort de Grande-Bretagne Crédit: Document – Getty

Sa mort a déclenché une vague de chagrin Crédit: PA