Le cercueil de la reine Elizabeth quittera le palais de Buckingham pour la dernière fois mercredi alors qu’il est emmené au milieu d’un sombre apparat sur une calèche tirée par des chevaux devant des foules de personnes en deuil jusqu’aux chambres du Parlement, où le défunt monarque restera en état pendant quatre jours.

Les foules ont commencé à se masser tôt le long du centre commercial bordé de drapeaux à l’extérieur du palais pour la procession de la résidence officielle du monarque à Londres à l’historique Westminster Hall au Parlement.

Ils sont la dernière manifestation d’une vague de chagrin et de respect à l’échelle nationale pour le seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu, décédé lors de sa retraite d’été bien-aimée à Balmoral jeudi à l’âge de 96 ans, mettant fin à un règne de 70 ans.

Les gens se tenaient derrière des barrières métalliques ou étaient assis sur des chaises pliantes, des parapluies prêts, des cafés à emporter à la main sous un ciel gris quelques heures avant que le cercueil ne quitte le palais historique à 9 h 22 HE.

Le roi Charles III salue mercredi matin alors qu’il arrive au palais de Buckingham avant la procession cérémonielle du cercueil de la reine Elizabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall, à Londres. (Tom Nicholson/Associated Press)

À ce moment-là, le cercueil sera placé sur un affût de canon de la King’s Troop Royal Horse Artillery pour traverser le centre de Londres jusqu’à Westminster, un bâtiment médiéval dont les origines remontent à 1097 et qui est le plus ancien bâtiment du domaine parlementaire.

Le roi Charles marchera en silence derrière la voiture avec tous les autres membres de la famille royale, y compris ses frères et sœurs Anne, Andrew et Edward.

Également dans le cortège seront les deux fils de Charles, William, 40 ans, aujourd’hui prince de Galles, et Harry, 37 ans, duc de Sussex.

REGARDER | De nombreux Britanniques en difficulté ont peu de temps pour se concentrer sur les cérémonies :

Les funérailles coûteuses de la reine Elizabeth surviennent alors que de nombreux Britanniques ont du mal à s’en sortir Alors que le Royaume-Uni s’arrête pour pleurer et se préparer aux funérailles de la reine Elizabeth, le pays est également aux prises avec une crise économique majeure, et de nombreuses personnes ont du mal à s’en sortir.

Des milliers de spectateurs en Écosse

Des foules ont bordé le parcours du cercueil de la reine chaque fois qu’il a été déplacé au cours de son long voyage de l’Écosse à Londres.

Mardi soir, des milliers de personnes ont bravé une bruine typique de Londres alors que le corbillard d’État, avec des lumières intérieures éclairant le cercueil drapé du drapeau du souverain, conduisait lentement d’une base aérienne militaire au cœur de Londres.

REGARDER | « Votre cœur commence à battre » : émotions fortes lors de la visite d’Édimbourg :

Les personnes en deuil décrivent une «expérience spirituelle» en regardant le cercueil de la reine en Écosse La file d’attente pour passer quelques instants en silence à côté du cercueil de la reine Elizabeth s’étendait sur des kilomètres à Édimbourg, mais ceux qui ont réussi ont décrit avoir vécu une expérience spirituelle, voire surréaliste, à l’intérieur. Pendant ce temps, le roi Charles s’est rendu en Irlande du Nord pour poursuivre le travail de sa mère.

Geoff Colgan, un chauffeur de taxi qui a pris une journée de congé pour assister au moment, est resté stupéfait dans les instants qui ont suivi le passage du cercueil de la reine.

“C’est une de ces choses que vous savez qui arriverait, mais quand ça arrive, vous ne pouvez pas y croire”, a-t-il dit, tenant son bambin.

Plus tôt, à Édimbourg, quelque 33 000 personnes ont défilé en silence devant son cercueil alors qu’il reposait pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Giles.

Des centaines de milliers de personnes devraient faire de même à Londres lorsque la reine sera en état à Westminster Hall pendant quatre jours avant ses funérailles d’État lundi.

Une autre vue montre des membres du public dans la file d’attente sur la rive sud, alors qu’ils attendent de voir la reine Elizabeth allongée en état. (Stefan Rousseau/PA/Associated Press)

La salle est l’endroit où Guy Fawkes et Charles I ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux et où des discours de cérémonie ont été présentés à la reine Elizabeth II lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant.

Chris Bond, de Truro dans le sud-ouest de l’Angleterre, faisait partie de ceux qui faisaient la queue le long des rives de la Tamise. Il a également assisté à la mise en état de la mère de la reine en 2002.

“Évidemment, il est assez difficile de faire la queue toute la journée, mais lorsque vous franchissez ces portes dans Westminster Hall, ce merveilleux bâtiment historique, il y avait un grand sentiment de silence et on vous a dit que vous preniez autant de temps que vous le souhaitez, et c’est tout simplement incroyable”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que la reine avait un bon âge et qu’elle a servi le pays pendant longtemps, mais nous espérions que ce jour ne viendrait jamais.”