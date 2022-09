LONDRES –

Le cercueil de la reine Elizabeth II est retourné au palais de Buckingham mardi soir, traversant un Londres bruineux alors que la foule bordait la route pour apercevoir le corbillard et lui dire un dernier adieu.

Les gens ont garé leurs voitures le long d’une route normalement très fréquentée, sont sortis et ont fait signe au corbillard, avec des lumières à l’intérieur éclairant le cercueil drapé du drapeau, de se rendre à Londres. Dans la ville, les gens se sont pressés sur la route et ont tenu leur téléphone en l’air au passage.

Des milliers de personnes à l’extérieur du palais ont applaudi, crié “Dieu sauve la reine!” et applaudit alors que le corbillard tournait autour d’un rond-point devant la résidence officielle de la reine à Londres et à travers les portes en fer forgé. Son fils, le roi Charles III, et d’autres membres de la famille immédiate attendaient à l’intérieur.

Le cercueil a voyagé à Londres depuis Édimbourg, où 33 000 personnes sont passées silencieusement devant lui dans les 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles après qu’il y ait été amené de sa retraite d’été chérie, Balmoral. La reine – le seul monarque que beaucoup au Royaume-Uni aient jamais connu – y est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône.

Le C-17 Globemaster militaire transportant le cercueil a atterri à RAF Northolt, une base aérienne située à l’ouest de Londres, environ une heure après son départ d’Édimbourg. Le Premier ministre britannique Liz Truss, le secrétaire à la Défense Ben Wallace et une garde d’honneur militaire figuraient parmi ceux qui se trouvaient à la base pour l’arrivée.

Celui qui s’est tenu sous la pluie en attendant le passage du corbillard, le chauffeur de bus à la retraite David Stringer, 82 ans, s’est rappelé avoir regardé le couronnement de la reine sur un film d’actualités quand il était garçon.

“C’est une grande honte”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, je ne pensais pas à elle tous les jours, mais j’ai toujours su qu’elle était là, et ma vie touche à sa fin maintenant et son temps est terminé.”

Le cercueil sera emmené mercredi en calèche tirée par des chevaux jusqu’aux chambres du Parlement pour rester en état pendant quatre jours avant les funérailles de lundi à l’abbaye de Westminster.

“L’Écosse a maintenant fait à notre reine d’Écosse un adieu triste mais affectueux”, a déclaré le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon. “Nous ne la reverrons plus comme ça.”

Charles était revenu à Londres d’Irlande du Nord, où sa visite a attiré un rare moment d’unité parmi les politiciens d’une région à l’identité britannique et irlandaise contestée et profondément divisée sur la monarchie.

Le nouveau roi effectue son propre voyage cette semaine, visitant les quatre nations du Royaume-Uni – Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord.

Des centaines de personnes se sont rassemblées autour du château de Hillsborough près de Belfast, la résidence officielle de la famille royale en Irlande du Nord, lors de la dernière vague d’affection après la mort de la reine. La zone devant les portes du château était tapissée de centaines d’hommages floraux.

Charles et sa femme Camilla, la reine consort, sont sortis de leur voiture pour saluer la foule et ont parfois utilisé les deux mains pour tendre la main aux villageois, y compris des écoliers en uniforme bleu vif. Charles a même caressé un corgi – la race de chien préférée de sa défunte mère – tenu par une personne, et certains ont scandé “Dieu sauve le roi!”

“Aujourd’hui signifie tellement pour moi et ma famille, le simple fait d’être présent dans mon village natal avec mes enfants pour assister à l’arrivée du nouveau roi est un moment vraiment historique pour nous tous”, a déclaré Robin Campbell, résident de Hillsborough.

Alors qu’il y avait un accueil chaleureux à Hillsborough, la monarchie britannique suscite des émotions mitigées en Irlande du Nord, où il y a deux communautés principales : principalement des unionistes protestants qui se considèrent britanniques et des nationalistes largement catholiques romains qui se considèrent comme irlandais.

Cette scission a alimenté trois décennies de violence connue sous le nom de “troubles” impliquant des groupes paramilitaires des deux côtés et les forces de sécurité britanniques, au cours desquelles 3 600 personnes sont mortes. La famille royale a été personnellement touchée par la violence : Lord Louis Mountbatten, cousin de la reine et mentor très apprécié de Charles, a été tué par une bombe de l’armée républicaine irlandaise en 1979.

Une profonde division sectaire demeure, un quart de siècle après l’accord de paix de 1998 en Irlande du Nord.

Pour certains nationalistes irlandais, le monarque représente une puissance étrangère oppressive. Mais d’autres reconnaissent le rôle de la reine dans l’établissement de la paix. Lors d’une visite en Irlande du Nord en 2012, elle a serré la main du chef adjoint du Sinn Fein, Martin McGuinness, un ancien commandant de l’IRA – un moment de réconciliation autrefois impensable. Mardi, le nouveau roi a serré la main de la vice-présidente du Sinn Fein, Michelle O’Neill.

Signe du chemin parcouru par l’Irlande du Nord sur la voie de la paix, des représentants du Sinn Fein ont assisté mardi à des événements commémoratifs pour la reine et rencontré le roi.

Alex Maskey, un politicien du Sinn Fein qui est président de l’Assemblée d’Irlande du Nord, a déclaré que la reine avait “démontré comment des actes individuels de leadership positif peuvent aider à briser les barrières et encourager la réconciliation”.

Charles a répondu qu’elle avait essayé de jouer un rôle “en réunissant ceux que l’histoire avait séparés et en tendant la main pour rendre possible la guérison de blessures de longue date”.

Il a dit qu’il s’inspirerait de “l’exemple brillant” de sa mère et “rechercherait le bien-être de tous les habitants d’Irlande du Nord”.

Pourtant, tout le monde n’accueillait pas le nouveau roi.

Sur Falls Road à Belfast, un bastion nationaliste, plusieurs murs sont décorés de peintures murales de Bobby Sands, un membre de l’IRA décédé lors d’une grève de la faim en prison en 1981, et d’autres tués dans les Troubles.

“Non, ce n’est pas notre roi. Bobby Sands était notre roi ici”, a déclaré Bobby Jones, 52 ans. “Queen n’a jamais rien fait pour nous. Jamais fait. Aucun membre de la famille royale ne le fait.”

Les dirigeants irlandais ont assisté à un service de réflexion à la cathédrale Sainte-Anne de Belfast malgré les relations tendues entre Dublin et Londres au sujet du Brexit. Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne en 2020, le Royaume-Uni et l’UE se disputent les règles commerciales pour l’Irlande du Nord, la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un membre du bloc.

Avant d’être transporté par avion à Londres, le cercueil en chêne de la reine a été transporté de la cathédrale Saint-Gilles au son de la cornemuse. Les foules bordant le Royal Mile à travers le cœur historique d’Édimbourg ont applaudi lorsque le cercueil, accompagné de la fille de la reine, la princesse Anne, a été conduit à l’aéroport d’Édimbourg.

“J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère”, a déclaré la princesse Anne dans un communiqué. “Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l’amour et du respect manifestés par tant de personnes au cours de ces voyages a été à la fois humiliant et édifiant.”