Édimbourg, Écosse –

Le cercueil drapé du drapeau de la reine Elizabeth II a traversé lentement la campagne écossaise accidentée dimanche lors d’un voyage de plusieurs jours entre son bien-aimé château de Balmoral et Londres. Les personnes en deuil ont rempli les ponts et les rues de la ville et bordé les routes rurales et les autoroutes, certaines lançant des fleurs pour honorer le monarque qui a régné pendant 70 ans.

Le corbillard est passé devant des tas de bouquets et d’autres hommages alors qu’il conduisait un cortège de sept voitures depuis Balmoral, où la reine est décédée jeudi à 96 ans, pour un voyage de six heures à travers les villes écossaises jusqu’au palais Holyroodhouse à Édimbourg. Le cercueil de feu la reine était drapé dans le Royal Standard for Scotland et surmonté d’une couronne faite de fleurs du domaine, y compris des pois de senteur, l’un des favoris de la reine.

La procession a été un événement énorme pour l’Écosse, car le Royaume-Uni met des jours à pleurer son monarque au règne le plus long, le seul que la plupart des Britanniques aient jamais connu. Quelques heures avant l’arrivée du cercueil à Édimbourg, la capitale écossaise, les gens se sont rendus tôt pour s’emparer d’un espace près des barricades de la police. Dans l’après-midi, les foules étaient de 7 à 8 personnes au plus profond des lieux, désireuses de faire partie d’une telle occasion historique.

“Je pense qu’elle a toujours été une constante dans ma vie. Elle était la reine sous laquelle je suis né et elle a toujours été là”, a déclaré Angus Ruthven, un fonctionnaire d’Édimbourg âgé de 54 ans, alors qu’il attendait l’arrivée. du cercueil.

“Je pense qu’il va falloir beaucoup d’ajustements pour qu’elle ne soit pas là. C’est assez soudain. Nous savions qu’elle devenait plus fragile, mais ce sera un bon règne pour le roi Charles”, a-t-il prédit.

Le premier village traversé par le cortège était Ballater, où les habitants considèrent la famille royale comme des voisins. Des centaines de personnes ont regardé en silence et certains ont jeté des fleurs devant le corbillard au passage.

“Elle signifiait tellement pour les gens de cette région. Les gens pleuraient, c’était incroyable à voir”, a déclaré Victoria Pacheco, gérante d’une maison d’hôtes.

Dans chaque ville et village écossais traversé par l’entourage, ils ont été accueillis par des scènes de respect en sourdine. Les gens se tenaient pour la plupart en silence; certains ont applaudi poliment, d’autres ont pointé la caméra de leur téléphone vers les voitures qui passaient. Dans l’Aberdeenshire, les agriculteurs bordaient la route avec une garde d’honneur de dizaines de tracteurs.

Avant d’atteindre la capitale écossaise, le cortège a parcouru ce qui est en fait une voie de mémoire royale – en passant par des lieux chargés d’histoire de la Maison de Windsor. Parmi eux, Dyce, où en 1975 la reine a officiellement ouvert le premier oléoduc britannique en mer du Nord, et Fife, près de l’université de St. Andrews, où son petit-fils, le prince William, aujourd’hui prince de Galles, a étudié et rencontré sa future épouse, Catherine.

La promenade solennelle de dimanche a eu lieu alors que le fils aîné de la reine a été officiellement proclamé nouveau monarque – le roi Charles III – dans le reste des nations du Royaume-Uni : Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Cela s’est produit un jour après une cérémonie d’accession en grande pompe en Angleterre pour ce roi qui était ancré dans la tradition ancienne et le symbolisme politique.

“Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités de la souveraineté, qui m’ont maintenant été transmis”, a déclaré Charles samedi.

La princesse britannique Anne et son mari Tim Laurence voyagent derrière le corbillard transportant le cercueil de la reine Elizabeth II, drapé du Royal Standard of Scotland, en passant par Aberdeen, en Écosse, le dimanche 11 septembre 2022 alors qu’il poursuit son voyage vers Édimbourg depuis Balmoral . (Paul Campbell/PA via AP)

Juste avant la lecture de la proclamation dimanche à Édimbourg, un manifestant est apparu avec une pancarte condamnant l’impérialisme et exhortant les dirigeants à “abolir la monarchie”. Elle a été emmenée peu après par la police. La réaction à la manifestation a été mitigée. Un homme a crié : « Lâchez-la ! C’est la liberté d’expression ! tandis que d’autres criaient : “Ayez du respect !”

Pourtant, il y eut aussi des huées à Édimbourg lorsque Joseph Morrow, Lord Lyon King of Arms, termina sa proclamation par les mots “God save the King!”

Ann Hamilton, 48 ans, a déclaré qu’elle trouvait “absolument terrible” que des gens huent la famille royale lors de la proclamation du roi Charles III à Édimbourg.

“Il y a des dizaines de milliers de personnes ici aujourd’hui pour montrer leur respect. Pour eux d’être ici, chahutant à travers les choses, je pense que c’était terrible. S’ils étaient si contre, ils n’auraient pas dû venir”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, c’était un signe de la façon dont certains, y compris les anciennes colonies britanniques, se débattent avec l’héritage de la monarchie. Auparavant, des proclamations étaient lues dans d’autres parties du Commonwealth, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Charles, alors même qu’il pleurait sa défunte mère, se mettait au travail au palais de Buckingham, rencontrant le secrétaire général et d’autres représentants du Commonwealth. Beaucoup dans ces pays sont aux prises avec de l’affection pour la reine et une amertume persistante à propos de leur héritage colonial, qui allait de l’esclavage pur et simple aux châtiments corporels dans les écoles africaines en passant par les artefacts pillés détenus dans les institutions culturelles britanniques.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui avait commencé à jeter les bases d’une république australienne après une élection en mai, a déclaré dimanche que le moment n’était pas venu de changer mais de rendre hommage à feu la reine.

L’Inde, une ancienne colonie britannique, a observé une journée de deuil national, avec des drapeaux mis en berne sur tous les bâtiments gouvernementaux du pays.

Au milieu du chagrin enveloppant la maison de Windsor, il y avait des indices d’une possible réconciliation familiale. Le prince William et son frère Harry, ainsi que leurs épouses respectives, Catherine, princesse de Galles, et Meghan, duchesse de Sussex, ont ravi les personnes en deuil près du château de Windsor avec une apparition conjointe surprise samedi.

Le cercueil de la reine effectuait un voyage détourné vers la capitale. Lundi, il sera transporté de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg, à proximité, où il restera jusqu’à mardi, date à laquelle il sera transporté par avion à Londres. Le cercueil sera déplacé du palais de Buckingham mercredi vers les chambres du Parlement pour rester en l’état jusqu’aux funérailles d’État à l’abbaye de Westminster le 19 septembre.

À Ballater, le révérend David Barr a déclaré que les habitants considéraient les membres de la famille royale comme des “voisins” et essayaient de les traiter comme des locaux lorsqu’ils passaient l’été dans les Highlands écossais.

“Quand elle arrive ici et qu’elle franchit ces portes, je pense que la partie royale d’elle reste principalement à l’extérieur”, a-t-il déclaré. “Et en entrant, elle a pu être une épouse, une épouse aimante, une maman aimante, une grand-mère aimante, puis plus tard une arrière-grand-mère aimante – et une tante – et être normale.”

Elizabeth Taylor, d’Aberdeen, avait les larmes aux yeux après le passage du corbillard transportant le cercueil de la reine à Ballater.

“C’était très émouvant. C’était respectueux et montrait ce qu’ils pensaient de la reine”, a-t-elle déclaré. “Elle a certainement rendu service à ce pays, même jusqu’à quelques jours avant sa mort.”

——

Corder a rapporté de Londres.