Le cercueil de la reine Elizabeth II sera transporté à Édimbourg : Dernières mises à jour

Samedi, deux des petits-fils de la reine et leurs épouses ont rendu visite à des personnes en deuil au château de Windsor, juste à l’extérieur de Londres. William et Catherine, les nouveaux prince et princesse de Galles, sont apparus aux côtés du prince Harry et de son épouse Meghan, duchesse de Sussex, alimentant les spéculations sur un rapprochement entre les frères, dont la relation aurait souffert après que Harry et Meghan aient quitté leurs fonctions royales. Dans un communiqué, William a remercié sa grand-mère pour “la gentillesse qu’elle a montrée à ma famille et à moi” et pour son exemple de service public. “Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle”, a-t-il déclaré.