LONDRES –

Le cercueil drapé du drapeau de la reine Elizabeth II a quitté dimanche son domaine écossais bien-aimé, le château de Balmoral, alors que le monarque décédé après 70 ans sur le trône entame son dernier voyage de retour à Londres pour des funérailles nationales.

Le corbillard est passé devant des tas de fleurs et d’autres hommages alors qu’il conduisait un cortège de sept voitures depuis Balmoral, la retraite d’été où la reine est décédée jeudi, pour un voyage de six heures à travers les villes écossaises jusqu’au palais Holyroodhouse à Édimbourg. Le cercueil de la défunte reine était drapé dans le Royal Standard for Scotland et surmonté d’une couronne composée de fleurs du domaine, y compris des pois de senteur, l’un des favoris de la reine.

“Un moment triste et poignant alors que Sa Majesté, la reine quitte son bien-aimé Balmoral pour la dernière fois”, a tweeté la première ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon. “Aujourd’hui, alors qu’elle se rend à Édimbourg, l’Écosse rendra hommage à une femme extraordinaire.”

Des foules bordaient certaines parties de la route alors que la nation pleurait son monarque au règne le plus ancien, le seul que la plupart des Britanniques aient jamais connu. Dans le village écossais de Ballater, où les habitants considèrent la famille royale comme des voisins, des centaines de personnes ont regardé en silence et certains ont jeté des fleurs devant le corbillard au passage.

Avant d’atteindre la capitale écossaise, le cortège parcourt ce qui est en fait une voie de mémoire royale – en passant par des endroits chargés d’histoire de la Maison de Windsor, notamment Dyce, où en 1975 la reine a officiellement ouvert le premier oléoduc de la mer du Nord au Royaume-Uni, et Fife près de St Andrews University, où son petit-fils William, aujourd’hui prince de Galles, a étudié et rencontré sa future épouse, Catherine.

La promenade solennelle de dimanche à travers l’Écosse survient un jour après que le fils aîné de la reine a été officiellement proclamé nouveau monarque – le roi Charles III – lors d’une cérémonie d’adhésion fastueuse imprégnée de tradition ancienne et de symbolisme politique.

“Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui m’ont maintenant été transmis”, a déclaré Charles en assumant les fonctions de monarque.

Il sera proclamé roi dans d’autres nations du Royaume-Uni – Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord – et dans des villes du pays dimanche. Auparavant, des proclamations avaient eu lieu dans d’autres parties du Commonwealth – le groupe des anciennes colonies de l’Empire britannique – dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Dans la capitale néo-zélandaise, Wellington, la représentante du monarque britannique, la gouverneure générale Dame Cindy Kiro, a déclaré : « Au nom de tous les Néo-Zélandais, j’offre au roi Charles notre loyauté, notre soutien et nos vœux pour un règne long et heureux.

Alors même qu’il pleurait sa défunte mère, Charles se mettait au travail. Il rencontrait au palais de Buckingham le secrétaire général du Commonwealth, un groupe de nations aux prises avec de l’affection pour la reine et une amertume persistante à propos de leur propre héritage colonial. Cela va de l’esclavage aux châtiments corporels dans les écoles africaines en passant par les artefacts pillés détenus dans les institutions britanniques.

Au milieu du chagrin enveloppant la maison de Windsor, il y avait des indices d’une possible réconciliation familiale. Le prince William et son frère Harry, ainsi que leurs épouses respectives, Catherine, princesse de Galles, et Meghan, duchesse de Sussex, ont ravi les personnes en deuil près du château de Windsor avec une apparition conjointe surprise samedi.

Le cercueil de la reine effectuera un voyage détourné vers la capitale. Lundi, il sera transporté de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles voisine, où il restera jusqu’à mardi, date à laquelle il sera transporté par avion à Londres. Le cercueil sera déplacé du palais de Buckingham mercredi vers les chambres du Parlement pour rester en l’état jusqu’aux funérailles à l’abbaye de Westminster le 19 septembre.

À Ballater, près de Balmoral, le révérend David Barr a déclaré que les habitants considéraient les membres de la famille royale comme des «voisins» et essayaient de les traiter comme des habitants lorsqu’ils passaient l’été dans les Highlands écossais.

“Quand elle arrive ici et qu’elle franchit ces portes, je crois que la partie royale d’elle reste principalement à l’extérieur”, a-t-il déclaré. “Et en entrant, elle a pu être une épouse, une épouse aimante, une maman, une grand-mère aimante, puis plus tard une arrière-grand-mère aimante – et une tante – et être normale.