Le cercueil de la reine Elizabeth II lors du dernier voyage mais les restaurants et les pubs sont ouverts

Alors que son cercueil se dirigeait de la maison de vacances royale du château de Balmoral à la capitale écossaise, Édimbourg, où il restera jusqu’à ce qu’il soit transporté à Londres avant les funérailles, des foules de gens se sont alignés sur la route pour lui rendre hommage tout au long du voyage cérémoniel de six heures. .

Les portes du palais de Buckingham et d’autres sites royaux sont remplies d’hommages floraux d’un public dévasté.

Alors que ces scènes se déroulent sur les réseaux sociaux et à la télévision – où les présentateurs de la BBC portent du noir – la vie se déroule normalement dans de nombreuses régions du pays.

« C’est triste et tout, mais tout arrêter ? C’est un luxe », a déclaré Al Mohamed, nettoyeur de rue dans le nord de Londres, regardant un jet de bouteilles de bière cassées sur le trottoir. “Je ne peux pas juger les gens qui s’amusent ou qui lui rendent hommage. Mais quelqu’un doit le nettoyer.

Le gouvernement britannique a publié vendredi des conseils, alors que la nouvelle de la mort de la reine était connue, sur la meilleure façon pour les entreprises et les services publics de lui rendre hommage.

«Le deuil national est une période de réflexion en réponse à la disparition du souverain», lit-on. “Néanmoins, le deuil est très personnel et nous prévoyons que des individus, des familles, des communautés et des organisations voudront marquer la disparition de Sa Majesté à leur manière.”

Mais pour la plupart, les pubs et les restaurants sont toujours ouverts – une nécessité alors que les entreprises britanniques font face à une crise croissante du coût de la vie. Pour certaines entreprises, l’obscurité pendant la période de deuil pourrait faire la différence entre la survie et la fermeture.

Dans une lettre au gouvernement le mois dernier, la British Beer and Pub Association avait déjà déclaré que des pertes d’emplois massives étaient inévitables en l’absence d’aide pour une industrie qui emploie 940 000 personnes. “Avec la pandémie, ça a déjà été une période difficile”, a déclaré Dev Maritz, 39 ans, derrière le bar du Thornhill Arms aux carreaux rouges et blancs. “Je ne pense pas que le propriétaire ait pensé à fermer.”

“Tu me manques”, reine Elizabeth II : des fleurs et des ours en peluche bordent le palais de Buckingham