Le cercueil du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II, est exposé à Westminster Hall quatre jours avant ses funérailles lundi prochain.

Environ 750 000 personnes devraient inonder le bâtiment médiéval dans les prochains jours, avec des temps d’attente allant de 17 à 35 heures. Ce sera la dernière chance publique des Britanniques de faire leurs derniers adieux à Sa Majesté.

À partir de 17 h le mercredi jusqu’à 6 h 30 le lundi 19 septembre, des rangées de personnes pourront voir le cercueil de la reine, drapé de l’étendard royal avec la couronne impériale d’État posée dessus.

De plus, l’orbe et le sceptre utilisés par la reine lors de son couronnement en 1953 seront visibles à côté de son cercueil, qui sera assis sur une plate-forme surélevée entourée de gardes royaux 24h/24 et 7j/7 à Westminster.

Auparavant, le cercueil reposait en l’état à Édimbourg, en Écosse, au sud de l’endroit où elle était décédée au château de Balmore la semaine dernière. Selon l’Associated Press, le cercueil lui-même est fait du même chêne anglais que les cercueils de Churchill, du prince Philip et de la princesse Diana.

Des centaines de toilettes et de fondations d’eau auraient été installées près des files d’attente qui devraient durer un ou deux jours. La première participante, Vanessa Natahnkumaran, est arrivée 48 heures à l’avance afin qu’elle puisse être la première en ligne.

Westminster Hall est l’un des bâtiments les plus anciens et les plus influents de l’histoire britannique et est important pour la monarchie. Construit en 1097, de nombreux rois et reines de Grande-Bretagne ont été couronnés dans sa chapelle, et la reine Elizabeth a utilisé le bâtiment pour célébrer ses jubilés d’argent, d’or et de diamant.

Mentir en état est un honneur réservé aux seuls membres les plus vénérés de la société britannique, y compris le monarque, les reines consorts et certains premiers ministres tels que Churchill. De nombreux membres de la famille de la reine ont menti en état à Westminster, comme le roi George VI et la reine mère.

Selon l’Associated Press, le premier monarque à établir la tradition moderne d’utiliser Westminster pour mentir était le roi Édouard VII en 1910.

Après la fin des funérailles la semaine prochaine, le cercueil de la reine sera enterré dans la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor, à côté des restes de sa mère, de son père et de sa sœur, la princesse Margaret.

Une fois le cercueil de la reine inhumé, le prince Philip fera retirer son cercueil de la voûte royale de la chapelle Saint-Georges pour le déposer aux côtés de sa femme depuis 74 ans.